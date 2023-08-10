嘉盈 疤痕

嘉盈三點式上陣胸口驚現2條奇怪長痕 即被網民質疑做過手術「僭建」

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YouTuber嘉盈（王嘉盈）擁有可愛的面孔和傲人的豐滿身材，經常大方在社交網站派福利而廣受宅男喜愛。早前嘉盈坐遊艇出海與朋友玩，以粉色三點式上陣的她狂曬身上的完美曲線，不過，她胸口上突然驚現2條奇怪的痕，即被網民質疑好身材並非真材實料！

嘉盈 疤痕 嘉盈廣受宅男喜愛。
嘉盈廣受宅男喜愛。（圖片來源：IG@kaaying219）

狂曬S形身材

嘉盈每次出海都會影大批泳裝照，今次亦不例外，穿上粉藍和粉紅色格仔三點式的她瘋狂影相大曬身上毫無贅肉的完美S形身材，獲大批網民留言大讚：「點解咁瘦對奶可以咁大」、「廟細燈籠大」、「有誠意」。

嘉盈 疤痕 穿上粉藍和粉紅色格仔三點式的嘉盈大展好身材。
穿上粉藍和粉紅色格仔三點式的嘉盈大展好身材。（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 疤痕 瘦削身形同時擁有豐滿上圍。
瘦削身形同時擁有豐滿上圍。（圖片來源：IG@kaaying219）

2條長痕遭質疑是手術疤痕

由於嘉盈身形比例實在太誇張，超瘦削身形卻有豐滿上圍，經常令部分網民質疑她有「僭建」過，而從她公開的最新照片中，更加有網民指出她胸口上有2條明顯的長痕，疑似是隆過胸的疤痕而引起極大迴響！不過，有不少網民都反駁稱，隆胸手術不會在這個位置開刀，而翻查網上資料亦顯示，隆胸手術後大多數疤痕都會出現在腋下、乳暈、乳房下緣以及肚臍位置，甚少會出現在胸口如此顯眼的位置。

嘉盈 疤痕 就是這張相令嘉盈被質疑有「僭建」。
就是這張相令嘉盈被質疑有「僭建」。（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 疤痕 胸口位置有2條長痕。
胸口位置有2條長痕。（圖片來源：IG@kaaying219）

與「屯門娜娜」撞髮型兼撞衫

嘉盈日前染了粉紅色頭髮轉新look現身書展宣傳，當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙，不過新look卻令不少網民表示不敢恭維，表示實在與屯門娜娜極度相似，忍不住留言叫她趕快換造型：「呢個look真係唔掂」、「真心好似娜娜」、「可能嗰個形象太突出」。

嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈日前染了粉紅色頭髮。
嘉盈日前染了粉紅色頭髮。（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙
當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 屯門娜娜亦曾經以粉紅雙髻兼粉紅色裙示人。
屯門娜娜亦曾經以粉紅雙髻兼粉紅色裙示人。（圖片來源：IG@nananananana0125）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 網民留言叫嘉盈改造型。
網民留言叫嘉盈改造型。（圖片來源：IG@kaaying219）

嘉盈高EQ回應

另外，亦有網民將嘉盈與屯門娜娜的水手服造型拿出來比較，指兩人原來連黑色頭髮時相似度都非常高。對於被網民指與屯門娜娜撞樣，嘉盈不但沒有生氣，更在IG留言回應：「今日我會帶埋Happy伯！」獲大讚回應又高EQ又大方！

嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈過去的水手服造型再被翻出。
嘉盈過去的水手服造型再被翻出。（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 與屯門娜娜確實好相似。
與屯門娜娜確實好相似。（圖片來源：IG@nananananana0125）

嘉盈書展推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》

熊仔頭channel的嘉盈BB（Kaying）憑住驕人身材及MK妹性格而入屋

「我把所有當刻的想法記低了，這是一件很赤裸的事情。」

嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt 最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。
最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）

嘉盈寫真造型曝光 攝影師呼籲大家要珍惜

嘉盈的首本「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》即將要和大家見面了，稍後將公布預售及書展詳情，她表示，以前沒有想過擁有一本自己的實體書，以後也不知道有沒有下一本。今次拍攝是好友Ka Yan｜@ckay_pic） ，她在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」造型是同樣熱愛80年代香港風情的@jade_lamb_，寫真由嘉盈自己一手製作及編輯，預告中可以見到一系列 80年代風格的造型和旺角街景：

嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt 攝影師在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」
攝影師在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」（圖片來源：@ckay_pic）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）
嘉盈 疤痕 嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：kaaying219@IG）

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@kaaying219、IG@nananananana0125

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