嘉盈三點式上陣胸口驚現2條奇怪長痕 即被網民質疑做過手術「僭建」

YouTuber嘉盈（王嘉盈）擁有可愛的面孔和傲人的豐滿身材，經常大方在社交網站派福利而廣受宅男喜愛。早前嘉盈坐遊艇出海與朋友玩，以粉色三點式上陣的她狂曬身上的完美曲線，不過，她胸口上突然驚現2條奇怪的痕，即被網民質疑好身材並非真材實料！