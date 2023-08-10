嘉盈三點式上陣胸口驚現2條奇怪長痕 即被網民質疑做過手術「僭建」
狂曬S形身材
嘉盈每次出海都會影大批泳裝照，今次亦不例外，穿上粉藍和粉紅色格仔三點式的她瘋狂影相大曬身上毫無贅肉的完美S形身材，獲大批網民留言大讚：「點解咁瘦對奶可以咁大」、「廟細燈籠大」、「有誠意」。
2條長痕遭質疑是手術疤痕
由於嘉盈身形比例實在太誇張，超瘦削身形卻有豐滿上圍，經常令部分網民質疑她有「僭建」過，而從她公開的最新照片中，更加有網民指出她胸口上有2條明顯的長痕，疑似是隆過胸的疤痕而引起極大迴響！不過，有不少網民都反駁稱，隆胸手術不會在這個位置開刀，而翻查網上資料亦顯示，隆胸手術後大多數疤痕都會出現在腋下、乳暈、乳房下緣以及肚臍位置，甚少會出現在胸口如此顯眼的位置。
與「屯門娜娜」撞髮型兼撞衫
嘉盈日前染了粉紅色頭髮轉新look現身書展宣傳，當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙，不過新look卻令不少網民表示不敢恭維，表示實在與屯門娜娜極度相似，忍不住留言叫她趕快換造型：「呢個look真係唔掂」、「真心好似娜娜」、「可能嗰個形象太突出」。
嘉盈高EQ回應
另外，亦有網民將嘉盈與屯門娜娜的水手服造型拿出來比較，指兩人原來連黑色頭髮時相似度都非常高。對於被網民指與屯門娜娜撞樣，嘉盈不但沒有生氣，更在IG留言回應：「今日我會帶埋Happy伯！」獲大讚回應又高EQ又大方！
嘉盈書展推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》
熊仔頭channel的嘉盈BB（Kaying）憑住驕人身材及MK妹性格而入屋
「我把所有當刻的想法記低了，這是一件很赤裸的事情。」
嘉盈寫真造型曝光 攝影師呼籲大家要珍惜
嘉盈的首本「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》即將要和大家見面了，稍後將公布預售及書展詳情，她表示，以前沒有想過擁有一本自己的實體書，以後也不知道有沒有下一本。今次拍攝是好友Ka Yan｜@ckay_pic） ，她在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」造型是同樣熱愛80年代香港風情的@jade_lamb_，寫真由嘉盈自己一手製作及編輯，預告中可以見到一系列 80年代風格的造型和旺角街景：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！