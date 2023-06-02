癮營人︱嘉盈玩密實照樣吸睛 剖白曾因身材有嚴重焦慮
《癮營人》嘉盈做主持 玩密實性感超吸睛
經常以性感打扮示人的嘉盈，今次擔任《癮營人》主持就收起性感，頭幾集都以綠色貼身長袖衫示人。雖然今次打扮密密實實，冇大騷「事業線」，但身穿貼身長袖衫嘅嘉盈依然盡展線條美獲網民激讚，完美演繹「密實性感」嘅誘人魅力！
剖白曾因身材有嚴重焦慮
在最新一集《癮營人》探討到其中一位「癮營人」經常擔心自己的皮膚狀態，嘉盈在節目中亦分享到對自己身材有嚴重焦慮的經歷，她透露雖然自己體重只有38公斤，但依然感到不滿意：「因為自己都有好嚴重焦慮，所以明白係一個心理關口嚟。尋日一齊食飯嘅時候，佢每一個唔敢食嘅舉動同習慣，我都知點解」。
曾自爆打扮性感全因冇自信
嘉盈在接受Youtube頻道FHProductionHK「熊館」訪問時，曾透露到自己打扮性感的原因。嘉盈承認自己的確經常大秀性感身段，經常打扮到「一定要見到條線」而且打扮到得非常招搖，她解釋當時自己之所以會打扮到咁性感是因為自己冇自信。
嘉盈拍廣告遇不愉快經驗
嘉盈在訪問中分享到自己一次拍廣告不愉快的經驗。她表示當時廣告劇本本來非常正常，但到正式拍攝的時候，鏡頭不停集中在她的「事業線」上，加上配樂令廣告顯得非常低俗，令嘉盈大受打擊：「我真係覺得自己好似雞，我有一樣嘢好唔開心，原來你俾錢我賣廣告，我嘅價值就只係值喺呢到。」
嘉盈出身卑微冇學歷：「其實好多人睇唔起我」
嘉盈在訪問中亦分享到自己公屋出身，加上沒有讀大學，因為自己出身卑微，所以身邊有很多人都看不起自己。她表示自己並不心地善良，不會以德抱怨，所以自己咬緊牙關誓要讓看不起自己的人，一上網就要見到自己，每一次出演節目都會盡力做好自己。
回應網民鬧「好嘈」負評
嘉盈亦有回應有關在節目經常被觀眾鬧「好嘈」「好煩」的問題，嘉盈認為當Youtuber就應該娛樂大眾，所以當自己拍綜藝節目都不會顧慮自己的形象，一切以節目效果行先。
嘉盈不斷做好自己、負出，感動不少觀眾。「喜歡嘉盈」、「真係睇到喊曬出來。見過你地有高峰、低潮，當嘉盈、男仔頭甚至公司好多人都話想走，想放棄一切,放棄channel，雖然都吾太關我事，但都覺得好心痛。而加見到你地重新振作，我好感動，都好多謝你地繼續拍片，娛樂我地一班觀眾。我會繼續支持你地」、「依個女人唔簡單」「阿叔我幾十碎人，都睇到喊左。」、「其實你真係好出色，鬧你嗰啲全完都只妒忌你」。
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