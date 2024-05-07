嘉盈自爆偶遇「偷食」勁驚嚇 連登仔竟然一面倒留言喪插
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熊仔頭女神嘉盈（Kaying）向來喜愛在社交平台與大家交流日常，除了會大派福利相外，更會於自己的IG頻道密密分享趣事。日前嘉盈就在社交平台討論自己搭的士時的經歷，超爆的內容瞬間引起網民熱議……
嘉盈聽到的士司機緊張接聽神祕電話
嘉盈描述，當時的士司機在接到電話後，表現出極度緊張的樣子，並急忙回答了一個地點「X街！」隨後便接聽了電話。佢隨後仲透露，自己無意中聽到了司機與電話另一端的對話。電話中的女性問道：「喺邊？做緊嘢？」司機回答後，對方提出要去飲酒，司機聽後立刻反應激烈：「What the Fxxk，轉頭過嚟」。
司機向妻子提出生腎石荒謬藉口唔返屋企住
掛斷電話後，司機又撥出了另一通電話，這次是給他的妻子。他告訴妻子：「老婆，我懷疑我生腎石，我而家個肚好痛，我陣間去睇一睇醫生先返。」嘉盈對此評論說：「如果你啱啱收到個電話係你老公打畀你話自己好似生腎石，你自己小心。」
網民熱議司機的「偷食」行為
嘉盈也表示，可能約飲酒的女生只是司機的妹妹，並不一定是在「偷食」。她還寄語大家：「世界是美好的。」這段對話被轉貼後，網民們紛紛表示這情節既好笑又荒謬，但也有人認為，隱瞞老婆去飲酒不見得就是「偷食」。
網民對司機的反應和言論發表看法
網民表達了各自的看法，就有不少認為嘉盈擺的士司機的對話上網是不恰當「如果掉翻轉係司機偷聽佢嘅祕密對話放上網 （e.g. 類似安心事件），佢自己又o唔ok?」「難得有一個Post係連登係一遍留言保護DC9，真係笑話黎」更有網民質疑對話的真實性「的士佬會唔會講what the fxxk 呀，通常講中文」「作都作好D」「生腎石都講得出 what the fxxk有咩出奇」「零分重作啦， 個的士司機開speaker 突登俾你聽」。
撰文：東方新地圖片來源：IG＠kaaying219、《降魔的》