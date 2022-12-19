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嘉盈慶祝YT破7萬訂閱玩《你叫我做》 無底線任魚肉 街頭胸壓藍仔頭

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王嘉盈（Kaying）憑真性情及33E豐滿身材，備受網民追捧，成為新一代網絡女神。為慶祝其個人YouTube「嘉盈Kaying」頻道突破7萬訂閱人數，嘉盈拍片大玩《你叫我做》，粉絲叫佢做乜照足order去做。嘉盈玩起上來絕無底線，著睡衣出街當眾聞人pat pat、撩人條仔都只係碎料，其中一個任務被要求打藍仔頭一巴，竟成為全片的流量密碼。

嘉盈 嘉盈深受網民歡迎，其YT頻道已超過7萬粉絲。
嘉盈深受網民歡迎，其YT頻道已超過7萬粉絲。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

嘉盈MK味勁吸7萬粉絲

現年24歲的王嘉盈 （Kaying）是「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道《FHProductionHK》重要一員，不時衝口而出爆粗正宗「MK妹」，憑33E身材極受網民關注，而她一向衣著打扮都傾向性感，大騷豐滿上圍，她的個人YouTube頻道開台只有一年多時間，日前突破7萬訂閱人數，因此王嘉盈為回饋粉絲們，炮製名為《你叫我做》系列，收集粉絲的留言，完成粉絲要求她做的任務。

嘉盈 嘉盈為回饋粉絲炮製名為《你叫我做》系列。
嘉盈為回饋粉絲炮製名為《你叫我做》系列。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

《你叫我做》玩死自己系例

嘉盈日前上載這條《你叫我做》短片，見到她跟足所有粉絲order 照做，玩得奔放自如絕無半點尷尬。嘉盈在YT留言：「今次『你叫我做』大家都好踴躍參加，多謝大家！有啲玩到好盡，令到我感受到尷尬極限，玩呢啲街頭嘢好開心，遇到嘅觀眾都好玩得！希望大家都睇得開心」。一開始粉絲要求嘉盈著睡衣及左右腳唔同鞋，這些對她來說零難度，之後出到街先開始有難度。

嘉盈 「聞人哋羅友，聞完叫佢食多啲菜」超容易挑戰，嘉盈輕鬆完成。
「聞人哋羅友，聞完叫佢食多啲菜」超容易挑戰，嘉盈輕鬆完成。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

任務-「聞人哋籮柚，聞完叫佢食多啲菜」

首先嘉盈身穿小新睡衣落街，入到商場去壽司店攞籌，等食期間隨機揾一個途人，和對方寒暄兩句後，嘉盈突然彎腰將個頭放在途人臀部位置，用鼻索一索，隨即叫途人食多點菜。

嘉盈 嘉盈突然彎低腰聞人pat pat。
嘉盈突然彎低腰聞人pat pat。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 其實嘉盈面皮都幾厚。
其實嘉盈面皮都幾厚。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

任務-「同人講你唔見咗樣嘢，就係唔見咗佢嘅電話Number」

呢個order係嘉盈經理人提出的，要她當眾撩別人的男朋友，嘉盈當然不負眾望，見到壽司店外的一對情侶，她直接走向男方問攞電話號碼，對方的回覆係：「我冇電話號碼」，慘食檸檬的嘉盈即場面紅尷尬敗走，但總算完成任務。

嘉盈 王盈當街當巷撩人哋男朋友，以為所有異性都受落，點知......
王盈當街當巷撩人哋男朋友，以為所有異性都受落，點知……（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 嘉盈最後挑戰失敗仲要非常之尷尬。
嘉盈最後挑戰失敗仲要非常之尷尬。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

任務-「在壽司店外唱歌，當街跳02搖」

對於心口掛住個勇字的嘉盈來說，大街大巷跳舞絕對冇難度，不過要佢在壽司外唱歌，她竟然話覺得好尷尬，好難面對。

嘉盈 嘉盈成條片最尷尬竟然係當眾唱歌。
嘉盈成條片最尷尬竟然係當眾唱歌。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 以YouTuber來説，當街跳舞絕對easy。
以YouTuber來説，當街跳舞絕對easy。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

任務-「將啲魚生放落杯綠茶度煮熟先食」

嘉盈入到壽司店，把三文魚刺生放入熱綠茶淥，但並不能把整片三文魚弄熟，嘉盈放入口一試時大叫「好核突」，最後要按住鼻好似飲苦藥般放入口食，面容扭曲下總算完成任務。

嘉盈 有粉絲叫嘉盈把魚生放落杯綠茶度煮熟咗先食，提出呢個要求的粉絲，真係大整蠱。
有粉絲叫嘉盈把魚生放落杯綠茶度煮熟咗先食，提出呢個要求的粉絲，真係大整蠱。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 嘉盈表示呢種感覺真係好難頂。
嘉盈表示呢種感覺真係好難頂。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

任務-「同KIVA拍一日拖」

其中一個任務是要嘉盈同早前在ViuTV節目《姊妹們的國際市場》中認識的中牙（中國加牙買加）混血兒Kiva拍一日拖，嘉盈隨手拿起電話致電對方，不過對方沒有接聽電話，令嘉盈任務失敗，她更在鏡頭前對Kiva説：「係你錯過咗同我拍拖個機會」。

嘉盈 「同KIVA拍一日拖」任務失敗，嘉盈笑指是對方的損失。
「同KIVA拍一日拖」任務失敗，嘉盈笑指是對方的損失。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 kKiva曾在節目表示覺得嘉盈好嘈。
kKiva曾在節目表示覺得嘉盈好嘈。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

任務-「打藍仔頭一巴」

嘉盈收到這個order 時還偷笑，即時打電話問「藍仔頭」的當時位置，說明要對方幫忙完成任務，隨即便搭的士前往找他，相遇後卻因為二人身高差距甚遠，就算嘉盈出盡力跳高加胸壓對方，仍然挑戰失敗。不過這一幕卻成為黃金流量密碼，短片播出後，嘉盈的頻道有將近8萬訂閱，未知到時她又會有什麼新搞作。

嘉盈 嘉盈一心飛的去搵藍仔頭，要打佢一巴，可惜二人身高差距甚遠，嘉盈出盡力跳高都拍打不到藍仔頭，不過呢一幕就非常矚目。
嘉盈一心飛的去搵藍仔頭，要打佢一巴，可惜二人身高差距甚遠，嘉盈出盡力跳高都拍打不到藍仔頭，不過呢一幕就非常矚目。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 嘉盈打唔到藍仔頭，仲反被對方兜頭打了一下。
嘉盈打唔到藍仔頭，仲反被對方兜頭打了一下。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 嘉盈早已掌握何謂「流量密碼」，所以她的頻道只有一年多便突破7萬訂閱。
嘉盈早已掌握何謂「流量密碼」，所以她的頻道只有一年多便突破7萬訂閱。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）
嘉盈 嘉盈拍片時有爆粗，估唔到呢條片仲有向同事狂吐口水，仲話是她的絕招，咁做真係好唔衛生。
嘉盈拍片時有爆粗，估唔到呢條片仲有向同事狂吐口水，仲話是她的絕招，咁做真係好唔衛生。（圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖）

去片！睇嘉盈點玩《你叫我做》

嘉盈 嘉盈走港女路線，擁豐滿身材的她是新一代網絡女神。
嘉盈走港女路線，擁豐滿身材的她是新一代網絡女神。（圖片來源：[email protected])
嘉盈 嘉盈現在的身份唔止網紅，仲開始進軍電視圈，參與過不少ViuTV節目，包括《姊妹們的國際市場》及《90分鐘狂熱倒數》。
嘉盈現在的身份唔止網紅，仲開始進軍電視圈，參與過不少ViuTV節目，包括《姊妹們的國際市場》及《90分鐘狂熱倒數》。（圖片來源：[email protected])

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]嘉盈Kaying截圖、[email protected]

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