嘉盈慶祝YT破7萬訂閱玩《你叫我做》 無底線任魚肉 街頭胸壓藍仔頭
嘉盈MK味勁吸7萬粉絲
現年24歲的王嘉盈 （Kaying）是「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道《FHProductionHK》重要一員，不時衝口而出爆粗正宗「MK妹」，憑33E身材極受網民關注，而她一向衣著打扮都傾向性感，大騷豐滿上圍，她的個人YouTube頻道開台只有一年多時間，日前突破7萬訂閱人數，因此王嘉盈為回饋粉絲們，炮製名為《你叫我做》系列，收集粉絲的留言，完成粉絲要求她做的任務。
《你叫我做》玩死自己系例
嘉盈日前上載這條《你叫我做》短片，見到她跟足所有粉絲order 照做，玩得奔放自如絕無半點尷尬。嘉盈在YT留言：「今次『你叫我做』大家都好踴躍參加，多謝大家！有啲玩到好盡，令到我感受到尷尬極限，玩呢啲街頭嘢好開心，遇到嘅觀眾都好玩得！希望大家都睇得開心」。一開始粉絲要求嘉盈著睡衣及左右腳唔同鞋，這些對她來說零難度，之後出到街先開始有難度。
任務-「聞人哋籮柚，聞完叫佢食多啲菜」
首先嘉盈身穿小新睡衣落街，入到商場去壽司店攞籌，等食期間隨機揾一個途人，和對方寒暄兩句後，嘉盈突然彎腰將個頭放在途人臀部位置，用鼻索一索，隨即叫途人食多點菜。
任務-「同人講你唔見咗樣嘢，就係唔見咗佢嘅電話Number」
呢個order係嘉盈經理人提出的，要她當眾撩別人的男朋友，嘉盈當然不負眾望，見到壽司店外的一對情侶，她直接走向男方問攞電話號碼，對方的回覆係：「我冇電話號碼」，慘食檸檬的嘉盈即場面紅尷尬敗走，但總算完成任務。
任務-「在壽司店外唱歌，當街跳02搖」
對於心口掛住個勇字的嘉盈來說，大街大巷跳舞絕對冇難度，不過要佢在壽司外唱歌，她竟然話覺得好尷尬，好難面對。
任務-「將啲魚生放落杯綠茶度煮熟先食」
嘉盈入到壽司店，把三文魚刺生放入熱綠茶淥，但並不能把整片三文魚弄熟，嘉盈放入口一試時大叫「好核突」，最後要按住鼻好似飲苦藥般放入口食，面容扭曲下總算完成任務。
任務-「同KIVA拍一日拖」
其中一個任務是要嘉盈同早前在ViuTV節目《姊妹們的國際市場》中認識的中牙（中國加牙買加）混血兒Kiva拍一日拖，嘉盈隨手拿起電話致電對方，不過對方沒有接聽電話，令嘉盈任務失敗，她更在鏡頭前對Kiva説：「係你錯過咗同我拍拖個機會」。
任務-「打藍仔頭一巴」
嘉盈收到這個order 時還偷笑，即時打電話問「藍仔頭」的當時位置，說明要對方幫忙完成任務，隨即便搭的士前往找他，相遇後卻因為二人身高差距甚遠，就算嘉盈出盡力跳高加胸壓對方，仍然挑戰失敗。不過這一幕卻成為黃金流量密碼，短片播出後，嘉盈的頻道有將近8萬訂閱，未知到時她又會有什麼新搞作。
去片！睇嘉盈點玩《你叫我做》
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