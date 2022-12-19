嘉盈慶祝YT破7萬訂閱玩《你叫我做》 無底線任魚肉 街頭胸壓藍仔頭

王嘉盈（Kaying）憑真性情及33E豐滿身材，備受網民追捧，成為新一代網絡女神。為慶祝其個人YouTube「嘉盈Kaying」頻道突破7萬訂閱人數，嘉盈拍片大玩《你叫我做》，粉絲叫佢做乜照足order去做。嘉盈玩起上來絕無底線，著睡衣出街當眾聞人pat pat、撩人條仔都只係碎料，其中一個任務被要求打藍仔頭一巴，竟成為全片的流量密碼。