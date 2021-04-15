試當真、小薯茄、熊仔頭、啱Channel四台聯播 16女神大晒冷
文：東方新地｜圖：四台IG圖片
四台聯播 《啱Channel》最快手
四個人氣YouTube頻道《試當真》、《小薯茄》、《熊仔頭》、《啱Channel》日前分別上載了數張四個台共30位成員們一齊拍攝的世紀合照，宣布將於4月20日晚上7點半起進行「四台聯播」，順序由《啱Channel》開始，之後分別為《熊仔頭》、《試當真》、《小薯茄》，四個Channel在YouTube輪住開Live輪住播出四條片。
距離「四台聯播」的日子不足一個星期，《熊仔頭》「劇透」表示：「試當真仲未寫劇本，小薯茄依家呢一刻拍緊，armchannel剪好埋，我哋唔知發生咩事。」似乎最快手拍好片的是《啱Channel》，不過《啱Channel》的Ban姐就反駁話：「喂，啱channel到呢一刻一刀都未剪過！」
16位女神大晒冷
今次「四台聯播」的30位成員大合照，更令網友驚喜的是有齊四台16位女神大晒冷，當中有《熊仔頭》的杜以辰、阿Bie、嘉盈、阿ME、Santis Chan，《啱Channel》的米露迪、芊蕙子、Ah Gi、Sue、Jackie，《小薯茄》的童童、阿冰、麗英，以及《試當真》的Jessica、阿慈、Yanny，以下介紹排名不分先後：
1.《熊仔頭》杜以辰（[email protected]）
現年30歲的杜以辰（原名杜小喬）可說係元祖YouTube女神，曾連續三年入選「高登女神總選」十大之列，IG有多達36.7萬個Followers，早前她透過近一萬人的IG投票為自己改新名「杜以辰」，她表示：「我好鍾意媽咪改嘅舊名，而視新名為認同自我嘅開始，IG系統改唔到用戶名，都希望大家都可以接受我嘅新名。」
2.《熊仔頭》阿Bie（[email protected]_l）
IG有5.4萬個Followers的27歲阿Bie（林呈風），原名林映蔚，畢業自珠海學院新聞及傳播系，讀書時期參加過大專校花校草選舉，並做過Freelance模特兒，又曾在香港電台電視部實習，現在則正任職地產代理。2019年，她在無綫劇《解決師》飾演學生妹兼啦啦隊隊員「沈琪」，是她首次拍攝電視劇，獲網友大讚表現令人眼前一亮。
3.《熊仔頭》嘉盈（[email protected]）
自封「九龍皇帝」的嘉盈BB最大賣點係擁有33E逼爆身材，她亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利，因此IG亦儲落有8.6萬個Followers，但因經常爆粗，嘉盈BB亦被網友封為「MK妹」代表。
4.《熊仔頭》阿Me（[email protected]_）
現年26歲阿Me（陳逸敏）憑著陽光甜美的笑容和平易近人的個性，獲網民大讚「Gfable」，以及好有「鄰家女孩」Feel，成功吸引了不少網民的關注，IG有多達12.6萬個Followers，本身是位新娘化妝師的阿Me，由2014年開始為《熊仔頭》拍片做演員之餘，同時還擔任了團隊中的化妝師位置。
5.《熊仔頭》Santis Chan（[email protected]_chan）
正就讀港大創意產業課程的Santis Chan（華哥）在2000年11月出世，現年20歲，名副其實的00後，是《熊仔頭》頻道的新人，只拍過《第三者故事》一段影片，但已成功引起不少網友關注，IG帳戶雖然只有十多個post，Followers卻足有三萬多個。
6.《啱Channel》米露迪（[email protected]）
現年30歲的「米媽」米露迪（Melody）由2016年開始入行做演員，曾演出過ViuTV劇集《假若愛有期限》，之後成為《啱Channel》成員，又推出過半寫真自傳《生米煮成熟米》，曾在影片中大膽談性，及拍片分享內衣心得等。早前她因參選ViuTV舉行的選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》而人氣急升，IG有接近10萬粉絲，在節目中以「肥腰」作代號的她成功打進總決賽八強，可惜最後三甲不入，只得「梗頸四」。
7.《啱Channel》Sue（[email protected]）
Sue（麥欣童）現年29歲，是Pure Models旗下的模特兒兼演員，曾拍過不少廣告、電視劇同電影，包括ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列-前度》特別篇、《詭探》、《前度》以及電影《初戀日記賤男蜜擾》等，現時除了為《啱Channel》拍片外，她亦開設了一個個人YouTube頻道，分享自己的日常生活。
8.《啱Channel》Ah Gi（[email protected]）
Ah Gi（樊沛珈）曾經係蘋果動新聞和Unwire的主播，又曾在2018年擔任ViuTV節目《Girls’ Talk》主持，以及參加ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，現時30歲的她作為《啱Channel》成員，IG有超過7.8萬位Followers。
9.《啱Channel》Jackie（[email protected]）
現年27歲的Jackie（劉展翹）外表十分可愛文青，自信的表現和氣場都十分具有吸引力，她自2017年開始演出過《身後事務所》、《做演藝嘅》等ViuTV劇集，以及參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，又拍過胡鴻鈞〈朋友身份〉MV，並曾與朋友易健兒組成YouTuber女子組合「易劉」，現時IG有超過4.1萬位Followers。
10.《啱Channel》芊蕙子（[email protected]）
芊蕙子（Lucy，葉芊蕙）現年25歲，2018年加入《啱Channel》，原本是市場及公關部職員，之後亦參與不少幕前演出，逐漸為網友所認識，現在IG已有2.3萬個粉絲。
11.《小薯茄》童童（[email protected]）
22歲童童（蔡曉童）擁有一副可愛童顏和細細粒的得意形象，加上在《小薯茄》短片中經常展現搞笑演技，IG有超過17萬位Followers，人氣極高，此外識講法文亦是童童的加分位。
12.《小薯茄》阿冰（[email protected]_）
24歲阿冰（吳冰，Sabrina）2017年畢業於香港浸會大學電影學院，之後憑著拍攝《小薯茄》的搞笑短片而開始讓網民認識。2019年她更曾參演ViuTV電視劇《理想國》，飾演其中一個單元故事「BFGF」的女主角Lindy，去年又曾為Dear Jane演出〈銀河修理員〉MV，並曾在Dear Jane演唱會中合唱此曲。
13.《小薯茄》麗英（[email protected]）
有多達12萬IG粉絲的23歲麗英（原名鄧麗英），2019年在ViuTV電視劇作品《教束》中飾演阿MO（郭可儀），曾獲得網上舉行的《第四屆觀眾在民間電視大奬》的民選最佳女配角獎，之後加入《小薯茄》，開始為網友所認識。去年開始加入樂壇，推出〈明明單身最開心〉及〈矮妹正傳〉等歌曲，大受歡迎，更獲得即將舉行的《Chill Club推介榜年度推介20/21》樂壇頒獎禮年度新人獎提名。
14.《試當真》Jessica（[email protected]）
Jessica（陳苡臻）又被粉絲稱為「Ca姐」，在IG的追蹤人數已超過12萬，直逼13萬大關，Ca姐是YouTube頻道《試當真》的幕前演員，去年尾演出短片《教父》，便憑住一對精靈大眼同甜美笑容而人氣急升，大受網友喜愛，更獲讚為「理想女友型」。
15.《試當真》阿慈（[email protected]_kathy）
《試當真》阿慈（倪安慈，Kathy）現年22歲，在大學時期已曾擔任香港電台實習記者及於無綫電視新聞部兼職導演，去年畢業於香港城市大學媒體及傳播系榮譽文學士（主修數位電視及廣播、副修創意媒體）後，開始做模特兒接拍不同廣告，以及擔任網台節目主持及演出工作，並在今年加入YouTube頻道《試當真》擔任常駐幕前成員，擁有近3萬IG粉絲。
16.《試當真》Yanny（[email protected]）
現年31歲的女子組合Super Girls成員Yanny（陳穎欣）IG擁有超過12萬個Followers，今年3月她開始加入《試當真》拍攝短片，此外她近年亦嘗試演出了不少影視作品，包括ViuTV的《仇老爺爺》和《地產仔》等，由歌手轉型向演員之路發展。
四台女神打成一片
一眾女神又不分頻道地分成三組，一共拍攝了三張合照，以下一張左起為《啱Channel》米露迪、《小薯茄》阿冰、《啱Channel》芊蕙子、《試當真》阿慈和《熊仔頭》嘉盈。
以下後排左起為《啱Channel》Jackie、《熊仔頭》杜以辰及《試當真》Jessica，前排左起則為《小薯茄》童童及《熊仔頭》阿Bie。
以下最後排為《試當真》Yanny，中排左起為《啱Channel》Ah Gi及《熊仔頭》阿Me，前排左起則為《啱Channel》阿Sue、《小薯茄》麗英及《熊仔頭》Santis Chan。