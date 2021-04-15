試當真、小薯茄、熊仔頭、啱Channel四台聯播 16女神大晒冷

四個人氣YouTube頻道《試當真》、《小薯茄》、《熊仔頭》、《啱Channel》將於4月20日晚上7點半起進行「四台聯播」，實行「四台聚首一枱，輪住播片輪住LIVE」，日前這四個頻道中的30位年輕人就率先聚首一當，拍攝了一輯YouTube界的世紀合照，其中最受網民關注的係四台中各有特色的16位女神，都一次過在今次合照中大晒冷！

文：東方新地｜圖：四台IG圖片