四鏡大暴走｜林超英驚喜現身做嘉賓教消暑 Billy親自招呼嘆點心

今晚《四鏡大暴走》播出全新一集，四位主持兵分兩路深入香港古老文化，Stanley和Tiger前往荔枝窩探索客家古村，而Jer和Ian則與Billy Choi體驗傳統茶樓文化。節目中不但有林超英親自導賞講解歷史，林超英更破格「開冷氣」招呼，場面溫馨又搞笑。兩組人馬的不同體驗，為觀眾帶來意想不到的驚喜。