四鏡大暴走｜林超英驚喜現身做嘉賓教消暑 Billy親自招呼嘆點心
廣告
今晚《四鏡大暴走》播出全新一集，四位主持兵分兩路深入香港古老文化，Stanley和Tiger前往荔枝窩探索客家古村，而Jer和Ian則與Billy Choi體驗傳統茶樓文化。節目中不但有林超英親自導賞講解歷史，林超英更破格「開冷氣」招呼，場面溫馨又搞笑。兩組人馬的不同體驗，為觀眾帶來意想不到的驚喜。
Stanley Tiger荔枝窩尋寶遇林超英
Stanley和Tiger今集來到荔枝窩這個擁有300年歷史的香港最大規模客家古村，並成功找到神秘嘉賓林超英。超英哥親自帶領兩人參觀古村，邊走邊詳細解釋荔枝窩的悠久歷史和文化背景。這個古村不但保存完好，更有超英哥等有心人參與翻新工作，讓這片土地重現生機。三人在古村中漫步，感受濃厚的客家文化氛圍，超英哥的專業講解令兩位主持大開眼界。
2子挑戰降溫遊戲 超英哥分享「天然冷氣」
節目中林超英特意向兩位主持請教古時乘涼消暑的智慧，並設計了一個有趣的降溫挑戰。Stanley和Tiger需要在三分鐘內，運用面前的工具令溫度計降溫得最多，Stanley選擇用水和扇子的組合，而Tiger則使用電動風扇應戰。經過激烈比拼後，Tiger最終勝出這場降溫大戰。三人其後更一同前往荔枝窩的消暑聖地，在鄉村陰涼處享受流動山水帶來的天然冷氣效果，體驗古人的消暑智慧。
Billy Choi茶樓傳承三代家族生意
另一邊廂，Jer和Ian與Billy Choi在茶樓享受傳統點心文化，Billy親自分享他如何開始幫忙打理家族生意的經歷。這家茶樓由Billy的爺爺於1983年創辦，最初位於九龍灣，後來因徙置區清拆於1992年搬至荃灣，現在主要由Billy的爸爸和哥哥負責經營。Billy在未成為饒舌歌手前，每星期也會回來幫忙四至五天，展現對家族生意的重視和傳承精神。
Jer Ian學花碼計數 即場比賽對決
Jer和Ian不但品嚐到Billy爸爸傳承下來的正宗點心，更向Billy學習茶樓獨有的「花碼」文化。花碼是以前茶樓用來代表數字的特殊符號系統，充滿傳統智慧。兩位主持認真學習這套古老的計數方法，並與Billy進行花碼計數比賽。經過一番較量後，Jer最終在比賽中落敗，但整個學習過程充滿歡聲笑語，讓觀眾深入了解茶樓文化的精髓和趣味。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期