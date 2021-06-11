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囝囝女女730｜《口罩小姐》浩南 阿姨 細細粒打造男版《造美人》 幫素人嘉賓由外執到內

東方新地 - 娛聞

ViuTV另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》結束已有兩個月，最後勝出的冠、亞、季軍：浩南（鄭伊琪）、阿姨（徐蒨寧）、細細粒（馮寶欣），近日終於獲ViuTV安排新工作，將於逢星期四晚一齊主持ViuTV新一季的綜藝節目《囝囝女女730》，日前的第103集就是她們主持的第一集節目，內容竟然係男版《造美人》！

文：東方新地｜圖：ViuTV節目截圖、浩南FB圖片

男版《造美人》 改造21歲宅男

三位「口罩小姐」浩南、阿姨和細細粒日前首次主持ViuTV節目《囝囝女女730》，主題係「素人大改造」，搵來一個自願做「人體實驗」的素人嘉賓Calvin仔上節目，接受三位「口罩小姐」由外到內的合力改造，有不少網民都大讚ViuTV肯聽取民意，知道網民不滿ViuTV播放中的節目《造美人》只改造女人，於是極速炮製了這個速成版的男版《造美人》。

男版《造美人》
阿姨、浩南和細細粒首度擔任節目主持，全部除低口罩，展示出自己的靚樣。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

節目一開始，浩南、阿姨和細細粒就除低口罩，指她們三人將會身兼多職，做無限斜棟主持人兼形象指導，將會於逢星期四晚幫每集的嘉賓進行形象大改造。首集她們就邀請了目前仍是大學生的21歲Calvin Mak擔任嘉賓，尚未被改造的Calvin一出場即要接受評分，其分數為：衣著打扮30分、妝容20分、髮型30分、整體吸睛度25分。

男版《造美人》
Calvin是應屆畢業的大學生，好擔心畢業即失業。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
男版《造美人》
浩南、阿姨、細細粒分別從衣著、化妝和行為三方面對Calvin進行大改造。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

阿姨介紹Calvin的日常興趣為彈琴、烹飪和行山，大部分時間都係著牛仔褲和白色T恤，目前仍是單身。講到願意上節目接受改造的原因，Calvin表示：「始終畢業都想轉吓形象，唔可以再好似喺大學時咁，著住件Tee同短褲周圍行，要出嚟見吓人，所以想換個好啲嘅風格。」

男版《造美人》
阿姨指Calvin目前仍是單身。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

浩南首先問到Calvin出街前會花費多少時間去裝扮自己？Calvin的答案只係得5分鐘，原因係屋企無衫揀。而他最想改善的地方，就是自己的衣著問題。之後阿姨竟然問Calvin平時有無洗面習慣，Calvin話：「都有嘅。」細細粒就問他平日有無gel頭？Calvin就話無，因為他通常都會將頭髮留長，原因是他懶得去剪頭髮。

男版《造美人》
此外細細粒指今集的題目為「約會心儀的對象」，她直言曾聽說過男仔在第一次約會時，都一定會著長褲，問到箇中原因，Calvin說：「可能因為著長褲，可以show到佢對你認真少少。」（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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Calvin解釋自己懶得去打理頭髮，是因為他要節省時間去專心讀書！（圖片來源：ViuTV節目截圖）

大改造開始，由浩南打頭陣，為Calvin擔任服裝總監，採買合適的衣著，她首先講到現在男裝時興可以拉長身高的Layering（多層次）造型，之後她開始在旺角時裝店掃平貨，希望能幫Calvin營造出一種斯文又casual的感覺。期間她又指Calvin好後生，不適合全黑的沉重打扮，她希望他能保留一股孩子氣。

男版《造美人》
浩南在旺角時裝店為Calvin掃平貨。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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變身後的Calvin全身打扮總值524港元。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

打扮好的Calvin，開始接受星級化妝師阿姨在髮型和化妝上的改造，阿姨首先講到男人堂眉好重要，因此她預備了眉筆和修毛器，來為Calvin修眉，她說：「最快速嘅方法，就係畫一個你想要嘅眉嘅框，之後呢個框以外嘅毛就全部唔要，咁你就可以好快速、清楚咁知道自己條眉要點樣。」

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阿姨教化妝時，逐個步驟講得好詳細，仲附送埋化妝小貼士，方便大家自己在家中偷師。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
男版《造美人》
細細粒提到現今有好多男性明星、偶像都會化妝，問Calvin平日會不會也考慮化妝？不過被Calvin拒絕。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

阿姨講到Calvin雖然是油性皮膚，但也需要進行保濕，因為只用控油產品很容易會溶妝，所以她先為他上了一個水分高的底霜作控油，之後再上遮瑕膏來遮掩他的暗瘡，特別是凸起和發紅的暗瘡，就要用較深色的遮瑕膏來遮掩。

男版《造美人》
阿姨又指男士們想讓眼睛明亮一點，可以畫一下內眼線，會即刻醒神好多！（圖片來源：ViuTV節目截圖）

而髮型方面，阿姨就用鹽水噴在Calvin的髮根上，她更提示可以用風筒向頭髮分界的反方向吹，最後她再添上少許髮泥，將Calvin的髮型變得更硬挺、濃密和立體。被改造後的Calvin再度接受評分，其分數為：妝容80分、衣著打扮70分、整體吸睛度85分，分數大躍進。

男版《造美人》
Calvin改變造型後，即獲細細粒大讚非常好睇。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
改變前後對比。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
改變前後對比。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

浩南又講到Calvin的新造型有不少粉紅色配件，包括襪子和斜孭袋，她解釋是想點綴出Calvin的青春氣息。她又指今年流行多功能性及輕便舒適的山系風格衣物，加上Layering的衣著，可以拉長Calvin的身高。

男版《造美人》
浩南為Calvin設計了一身山系風格造型，並加上了不少粉紅色配件。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

最後由作為行為治療師的細細粒和個人提升及兩性關係導師Kargo一齊指導Calvin約會時的言行舉止，Kargo又特別教導Calvin剛踏足社會的男士應具備三大條件，包括（1）涉獵不同界別的知識；（2）擁有積極、自我增值的上進心；（3）要有自信心。

男版《造美人》
寶欣和Calvin上演First Date小劇場，教他和心儀對象約會時如何加分。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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Kargo又提醒男士們在聚會時適當的口花花，可以防止跌入對方的Friend Zone。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
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寶欣呼籲大家如果想上節目接受改造，可以上ViuTV的社交媒體PM她們，但並未有提到性別，相信男女都可以。（圖片來源：ViuTV FB截圖）
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網友大讚寶欣和Calvin約會嗰part好睇。（圖片來源：ViuTV FB截圖）
男版《造美人》
有網友直指這是男版《造美人》。（圖片來源：ViuTV FB截圖）
男版《造美人》
更叫ViuTV考慮正式開多套《造美男》！（圖片來源：ViuTV FB截圖）

即時重溫：ViuTV節目《囝囝女女730》第103集

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