囝囝女女730｜《口罩小姐》浩南 阿姨 細細粒打造男版《造美人》 幫素人嘉賓由外執到內

ViuTV另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》結束已有兩個月，最後勝出的冠、亞、季軍：浩南（鄭伊琪）、阿姨（徐蒨寧）、細細粒（馮寶欣），近日終於獲ViuTV安排新工作，將於逢星期四晚一齊主持ViuTV新一季的綜藝節目《囝囝女女730》，日前的第103集就是她們主持的第一集節目，內容竟然係男版《造美人》！

文：東方新地｜圖：ViuTV節目截圖、浩南FB圖片