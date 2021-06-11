囝囝女女730｜《口罩小姐》浩南 阿姨 細細粒打造男版《造美人》 幫素人嘉賓由外執到內
文：東方新地｜圖：ViuTV節目截圖、浩南FB圖片
男版《造美人》 改造21歲宅男
三位「口罩小姐」浩南、阿姨和細細粒日前首次主持ViuTV節目《囝囝女女730》，主題係「素人大改造」，搵來一個自願做「人體實驗」的素人嘉賓Calvin仔上節目，接受三位「口罩小姐」由外到內的合力改造，有不少網民都大讚ViuTV肯聽取民意，知道網民不滿ViuTV播放中的節目《造美人》只改造女人，於是極速炮製了這個速成版的男版《造美人》。
節目一開始，浩南、阿姨和細細粒就除低口罩，指她們三人將會身兼多職，做無限斜棟主持人兼形象指導，將會於逢星期四晚幫每集的嘉賓進行形象大改造。首集她們就邀請了目前仍是大學生的21歲Calvin Mak擔任嘉賓，尚未被改造的Calvin一出場即要接受評分，其分數為：衣著打扮30分、妝容20分、髮型30分、整體吸睛度25分。
阿姨介紹Calvin的日常興趣為彈琴、烹飪和行山，大部分時間都係著牛仔褲和白色T恤，目前仍是單身。講到願意上節目接受改造的原因，Calvin表示：「始終畢業都想轉吓形象，唔可以再好似喺大學時咁，著住件Tee同短褲周圍行，要出嚟見吓人，所以想換個好啲嘅風格。」
浩南首先問到Calvin出街前會花費多少時間去裝扮自己？Calvin的答案只係得5分鐘，原因係屋企無衫揀。而他最想改善的地方，就是自己的衣著問題。之後阿姨竟然問Calvin平時有無洗面習慣，Calvin話：「都有嘅。」細細粒就問他平日有無gel頭？Calvin就話無，因為他通常都會將頭髮留長，原因是他懶得去剪頭髮。
大改造開始，由浩南打頭陣，為Calvin擔任服裝總監，採買合適的衣著，她首先講到現在男裝時興可以拉長身高的Layering（多層次）造型，之後她開始在旺角時裝店掃平貨，希望能幫Calvin營造出一種斯文又casual的感覺。期間她又指Calvin好後生，不適合全黑的沉重打扮，她希望他能保留一股孩子氣。
打扮好的Calvin，開始接受星級化妝師阿姨在髮型和化妝上的改造，阿姨首先講到男人堂眉好重要，因此她預備了眉筆和修毛器，來為Calvin修眉，她說：「最快速嘅方法，就係畫一個你想要嘅眉嘅框，之後呢個框以外嘅毛就全部唔要，咁你就可以好快速、清楚咁知道自己條眉要點樣。」
阿姨講到Calvin雖然是油性皮膚，但也需要進行保濕，因為只用控油產品很容易會溶妝，所以她先為他上了一個水分高的底霜作控油，之後再上遮瑕膏來遮掩他的暗瘡，特別是凸起和發紅的暗瘡，就要用較深色的遮瑕膏來遮掩。
而髮型方面，阿姨就用鹽水噴在Calvin的髮根上，她更提示可以用風筒向頭髮分界的反方向吹，最後她再添上少許髮泥，將Calvin的髮型變得更硬挺、濃密和立體。被改造後的Calvin再度接受評分，其分數為：妝容80分、衣著打扮70分、整體吸睛度85分，分數大躍進。
浩南又講到Calvin的新造型有不少粉紅色配件，包括襪子和斜孭袋，她解釋是想點綴出Calvin的青春氣息。她又指今年流行多功能性及輕便舒適的山系風格衣物，加上Layering的衣著，可以拉長Calvin的身高。
最後由作為行為治療師的細細粒和個人提升及兩性關係導師Kargo一齊指導Calvin約會時的言行舉止，Kargo又特別教導Calvin剛踏足社會的男士應具備三大條件，包括（1）涉獵不同界別的知識；（2）擁有積極、自我增值的上進心；（3）要有自信心。