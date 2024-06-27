回到三國 吳卓羲版本激罕流出 當年林峯被指搶角曾遭狠批！
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44歲吳卓羲離巢後北上發展密密搵食，更憑住搞笑爽直的真性情圈粉無數在內地人氣急升。近日網上就再次流出2011年TVB劇集《回到三國》的宣傳片段，不過主角就由林峯變成吳卓羲，睇到網民眼都突埋！
《回到三國》吳卓羲激罕版本流出
近日有網民在社交平台以「另一個版本的 #回到三國 ，有多少人看過？」為題，上傳一段2011年TVB劇集《回到三國》的激罕片段。不過片中的主角就由林峯和馬國明，變成吳卓羲同馬浚偉；而女主角亦由楊茜堯變成陳法拉，令不少網民睇到頭都大埋。原來該段片段為2010年TVB節目巡禮的宣傳片段，不過到正式開拍之後，才換成林峯做男主角，而吳卓羲的角色亦由馬國明取代。
當年林峯被指出賣兄弟遭狠批
當時傳出「易角」一事後隨即鬧得沸沸騰騰，不少網民都認為TVB為了捧林峯做視帝，而不惜犧牲吳卓羲。當年更令當網民紛紛在TVB討論區發文投訴，狠批林峯「出賣兄弟」，就連廣管局都接獲廿七宗觀眾投訴，指「易角」一事對吳卓羲非常不公平。
吳卓羲大方回應EQ高
雖然網民非常激動，但當事人吳卓羲接受訪問就表現得非常大方，表示大家都明白就算出演節目巡禮的宣傳片，都未必一定會被安排主演該劇集；加上當時《回到三國》和《法證先鋒3》檔期衝突，所以根本未能夠接拍《回到三國》。
撰文：東方新地圖片來源：TVB