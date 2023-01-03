回家｜盤點公屋出身名人藝人！視帝黎耀祥與5憶駙馬黎諾懿靠自己捱上位

娛樂圈有不少藝人都係基層出身，在圈中打拼多年，默默耕耘，先有出頭天！近日無綫節目《回家》就訪問了多位在公屋長大的藝人，包括黎耀祥、森美、黎諾懿、謝君豪、吳業坤、導演韋家輝及其弟韋家雄人等，而節目以外，仲有張曦雯、李佳芯等藝人，都係住公屋出身！