回家｜盤點公屋出身名人藝人！視帝黎耀祥與5憶駙馬黎諾懿靠自己捱上位
23位娛樂圈出身公屋名人藝人 原來佢哋都係屋邨仔女！
1.黎耀祥@順利邨
視帝黎耀祥曾在14、5歲搬入觀塘順利邨居住，原來他的父親任職消防員，一家八口曾住在紅磡消防局宿舍，到他讀中學時，獲政府安排入住九龍順利邨公屋，由讀書到出來社會工作，黎耀祥在順利邨一共住了十多年。
2.森美@葵盛西邨
本月初剛踏入49歲的森美童年於葵盛西邨長大，父親任職消防員，曾就讀聖方濟愛德小學以及名校聖士提反書院、喇沙書院和新亞書院等學校，會考以25分（1A5B）畢業進入中大。森美笑稱成條葵盛西邨都係「自己屋企」 ，去到屋邨每一處均能撞到老友。
3.謝君豪@彩虹邨
金馬影帝謝君豪在彩虹邨長大，接近20年未踏足成長地，今次回到彩虹邨，見到大小事物均感新鮮，更充滿興致挑戰年齡限制，大玩童年強項「消防員式」瀡落後樓梯，又走訪當年經常流連的錶舖、士多、麵包舖及茶餐廳等，他感嘆說：「這裏當年是天堂，當你由劏房搬來這處，又有自己廁所、廚房，仲唔係天堂係咩？」
4.吳業坤@樂富橫頭磡邨
「坤哥」吳業坤在樂富橫頭磡邨長大，來自單親家庭的他入行前家境坎坷，曾經拎過綜援，不過2010年他參加《超級巨聲2》入行後，努力儲錢10年，終在2020年成功上車，早前更迎娶了日本老婆，成為港男之光。
5.黃智賢@荃灣象山邨
黃智賢小時候曾居住在荃灣象山邨，並就讀於該區的路德會吕明才中學。一直拒做樓奴的他，在2019年為太太豪擲895萬購入西貢大屋，現市值已升到過千萬。
6.導演韋家輝及其弟韋家雄@港島華富邨
韋家輝與韋家雄兩兄弟小時候曾居住在港島華富邨，並就讀邨內廣悅堂基悅小學的下午校。他們父親是一名商人，在華富邨內經營小型塑膠廠生意，後因婚外情而離棄兒女及妻子，令韋家四兄弟妹與母親的生活變得貧困，更要一度寄居在九龍土瓜灣的舅父家中。住了一段時間後，他們便獲政府分配徙置區單位，安排移居山谷道邨。
7.黎諾懿@屯門友愛邨
個個都話成功需要父幹，但就算冇父幹，憑後天努力一樣可以打出個名堂，在屯門友愛邨出身的黎諾懿，在小時候爸爸因病離世，靠媽媽獨力撫養兄弟三人。
黎諾懿12年在處境劇《愛·回家》中擔正男主角，飾演馬壯一角大獲好評，自此，一講「神之子」，就係人都知係邊個。
2014年，黎諾懿與家族資產近5億嘅李潔瑩結婚，被封「5億駙馬」，3年後囝囝出世，去年再添多個兒子，黎諾懿有仔萬事足，近年為做個好爸爸同好老公而努力不懈！
8.黃金寶@沙田瀝源邨
車神黃金寶成就了由屋邨踩單車踩到亞運的一代傳奇，原來他在沙田瀝源邨長大，爸爸以前在屋邨做五金，他由小學二、 三年班時就開始踩單車出去玩，一路由沙田踩到馬鞍山，結果將單車變成了他一生的事業和最愛。
9.黃錦星@慈雲山沙田坳邨
前環境局局長黃錦星曾和家人一家9口住在唐樓板間房，到他讀幼稚園時成功「上樓」，搬到九龍慈雲山沙田坳邨居住，一直到他大學畢業開始工作後才搬走。
10.陳浩源@荃灣石圍角邨
輪椅羽毛球運動員陳浩源成長於荃灣石圍角邨，自小在屋邨中培養出玩足球和羽毛球的興趣，去到中學才選擇主攻羽毛球，不過都只係業餘，直到23歲，他因車禍失去左腳，成為首位輪椅羽毛球運動員，2021年更奪得東京殘疾人奥運會羽毛球男子WH2級單打銅牌。
11.莫儉榮@彩雲邨
曾獲選為香港十大傑青的失明社工莫儉榮，現時是香港傷健共融網絡總幹事，小時候他曾住在黃大仙木屋區，之後入住位於黃大仙區飛鵝山山腳的彩雲邨，6歲時被眼疾奪去右眼視力，13歲時更因一次意外而雙目失明。
12.張曦雯@黃大仙下邨
張曦雯原來出自草根家庭，小時家住黃大仙下邨係名副其實屋邨妹，父親做技工阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人 生，在芝加哥修畢大學企業管理系，回港選華姐一夜成名。據知情 者透露：「雖然佢家境一般，但佢爸爸媽媽好辛苦賺錢，都係為咗供 佢讀大學，仲鋪晒路移民等佢將來可以過更好嘅生活，佢爸爸篤信 命理，Kelly兩歲時因為有相士話佢改名可以更好運，佢阿爸信到十 足！將佢個名由詠欣改做𣌀-雯！」
後嚟十幾歲移民美國，除咗喺芝加哥大學企業管理系畢業，回港後更因選華姐而一舉成名!
13.李佳芯@柴灣興民邨
2018年曾經封為視后，現為無綫一線花旦的李佳芯(Ali)，其實出身於基層家庭，自小就與家人居住在柴灣興民邨，以前試過同朋友夾份開髮型屋，斟茶遞水咩都做齊！《尋人記》其中一位主角更是李佳芯的鄰居。
李佳芯在接受傳媒訪問時表示不覺得自己高人一等，因為有昔日的生活才會有今時今日的自己，所以不會因為事業到達了某一個位置而推翻以前的自己。
14.吳千語@沙角邨
近年事業愛情兩得意的吳千語，不但在內地人氣急升，與坐擁百億身家的緋聞男友施伯雄亦愛得高調。現在非常富貴的吳千語，原來自小在沙田沙角邨長大，父親亦曾經在街市斬叉燒養活一家。有指吳千語家人從小栽培吳千語，務求令吳千語盡快躋身於上流社會。入行後與林峰的戀情曝光後，身價三級跳，最近與百億富豪施伯雄交往的吳千語更在香港搬入市值5千萬的中半山豪宅，時不時在社交平台大曬豪宅，準備隨時嫁入豪門。
15.文詠珊@梨木樹邨
Janice Man當年𡃁模出身，與Angelababy同為𡃁模始祖，近年轉戰影圈，獲提名過香港金像獎最佳女配角！話說JM一家人因受97年金融風暴影響，一家人由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住，14歲就已經入行！
Janice Man近年𡃁模味漸褪，於2007年起接拍不少電影，至近年更憑電影《赤道》及《寒戰II》入圍第35及36屆香港電影金像獎最佳女配角，努力有目共睹！
16.王敏奕@柴灣漁灣邨
王敏奕，其實喺單身家庭長大，自小家境麻麻，以前與媽咪及兩個細佬住喺柴灣漁灣邨百呎公屋。
王敏奕14歲時已經半工讀，做兼職平面模特兒養家，搵錢幫補家計，但剛出道時工作唔多，佢自己亦曾自爆當時收入少到「試過戶口一百蚊都冇！」。
17.王祖藍@沙田恆安村
屋村出身嘅王祖藍，細個全家住喺沙田恆安村。祖藍因與阮兆祥、李思捷做《荃加福祿壽》開始走紅，一路以嚟靠自己密密工作，賺到盤滿缽滿。
重返無綫前的王祖藍喺內地工作不斷飛撲埋身，賺錢能力高企，同時亦不忘對家人多加照顧。侍母至孝嘅佢就以3,700萬，買入自己寓所同屋苑連花園特色戶畀阿媽住。
18.楊思琦@大坑西邨
有「慳妹」之稱嘅楊思琦，佢以前細個就住喺大坑西邨，據知佢慳家嘅目的係為咗可以儲錢置業。當年香港小姐冠軍嘅「思琦妹」曾為TVB花旦之一，其後離巢，結束13年賓主關係。
19.鄧麗欣@屯門大興邨
鄧麗欣（Stephy）自細喺屯門大興邨長大，讀書時做過兼職模特兒，後來入埋娛樂圈發展。Stephy以組合Cookies成員身份出道、做過歌手，又拍過劇集同電影，樂壇同影壇產量亦有一定數量。曾經憑《空手道》喺金像獎提名最佳女主角，可惜不敵毛舜筠，失落獎項。
雖然Stephy出身屋邨，但出道打拼八年後，終於升呢入住貝沙灣大屋，身家更加豐厚，事實證明一分耕耘一分收穫！
20.林穎彤@葵芳邨
近年於《下流上車族》等作品中有亮眼表演的林穎彤，原來有個坎坷童年，自細喺葵涌葵芳邨長大。林穎彤曾經與母親接受鮑起靜訪問親述坎坷身世。林穎彤母親在訪問中親述在林穎彤1歲時，丈夫有婚外情，她遭丈夫拋棄。林母表示曾經帶林穎彤一起行乞度過難關：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」
21.譚小環@華富邨
譚小環自小在華富邨長大。在1994年成為港姐冠軍後，在無綫出演過《法證先鋒》、《少年四大名捕》等劇集，星途並不算順利。在2014年正式淡出娛樂圈，改行賣魚蛋，譚小環和老公經營的飲食品牌「渣哥」在高峰期全港更有六間分店，譚小環都話賣魚蛋好賺過喺TVB拍戲。
22.唐寧@富善邨
有「童顏天花板」之稱的唐寧，近年淡出幕前，轉行做Youtuber叫人維修安樂窩。童星出身的唐寧自小從大埔富善邨出身，在8歲已經入行，拍過不少教育電視，全盛時期更是TVB數一數二的花旦。在2010年與「舞台劇才子」鄧偉傑結婚後，誕下一對仔女，可惜最後兩人離婚收場，唐寧亦成為單親媽媽，獨立照顧一對仔女。
23.黃翠如@恆安邨
現在為上市公司總裁女兒的黃翠如，其實一樣出身清貧，讀小一的時候由木屋區搬到馬鞍山恆安邨，黃翠如與容祖兒、王祖藍等人更是樓上樓下的鄰居，三人識於微時。黃翠如隨後入行拍旅遊節目一炮而紅，在父親的公司上市之後，黃翠如亦成為百億千金。自從黃翠如和蕭正楠結婚之後，兩人便搬入大埔千呎獨立屋，兩人亦經常上傳在獨立屋豪宅的日常照片，意外曝光簡潔寬敞的愛巢。
常見問題
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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