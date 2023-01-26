回家｜ 宅男之光吳業坤唔介意被叫「公屋仔」 自彈自唱謝親恩感觸落淚
吳媽媽談新抱茶笑到見牙唔見眼
吳業坤出發之前先約媽咪飲茶，原來因為疫情關係，坤哥已有三年沒有陪母親飲茶，風趣的吳媽媽笑言這段期間反而飲了新抱茶，笑到見牙唔見眼的吳媽媽說：「佢喺屋企斟畀我！」之後坤哥一圓母親心願，二人翹著手重遊坤哥成長地橫頭磡邨，坤哥更幫忙向昔日街坊派送母親親手炮製的辣椒醬。其間二人返回昔日單位話當年，坤哥自彈自唱當年親自填詞作品，表達對母親的承諾及謝意，席間忍不住流下感性的眼淚，坤哥感觸謂：「嗰時寫啲歌詞好低能，但依家唱返係覺得當時同自己講嘅嘢原來好真摯。」他自責自己好像做得不夠好，獲媽媽即場打氣讚叻仔，場面感人。
歌手之路由屋邨起步
吳業坤一再強調人愈大愈難像小時候般容易快樂：「細個我差唔多天黑就會返屋企食飯，最多帶埋朋友仔返屋企打吓機，嗰時第一次見面就會話：『不如一齊上嚟我屋企打機吖』，好簡單好快樂。大個咗多咗好多負擔同責任，有時真係要返番嚟逃避一吓現實再去努力。」坤哥又謂不介意被稱「公屋仔」，皆因屋邨鄰里間的人情味是不能用錢買到的珍貴東西，又謂很感恩能透過節目與母親難得深度溝通：「之前返到屋企食完飯就返房，有時候有房仲衰過冇房，個距離仲遠咗。」自言歌手路是由屋邨起步的坤哥，選擇了在昔日經常流連的屋邨籃球場舉行演唱會，與街坊及母親同樂之餘，順道實踐兒時夢想。
吳業坤「麵包省錢妙法」
吳業坤又獨自走訪了兒時經常幫襯的麵包店及理髮店，並大方分享小時候的獨門「麵包省錢妙法」：「細個冇乜諗好唔好食，最緊要飽肚同平，咁最平就係雞尾包同菠蘿包，嗰時有20 蚊、買完雞尾包同菠蘿包剩番16蚊，就可以儲到16蚊。」面對熟客仔，麵包舖及理髮店老闆表現得相當熱情，前者請坤哥食布甸，後者則爭取影合照，令坤哥「充滿力量」：「有時當你攰或迷茫時，返去你熟悉嘅地方走一轉，你會得到新嘅感受。」
常見問題
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