回家｜森美重遊屋邨成長地感性落淚 竟惹網民負評
《回家》葵盛西邨街童森美：成條邨都係「自己屋企」
本月初剛踏入49歲的森美童年於葵盛西邨長大，父親任職消防員，曾就讀聖方濟愛德小學以及名校聖士提反書院、喇沙書院和新亞書院等學校，會考以25分（1A5B）畢業進入中大。森美笑稱成條葵盛西邨都係「自己屋企」 ，去到屋邨每一處均能撞到老友。
「以前喺東村食意大利粉已經覺得快樂，依家你要去意大利先覺得快樂」、「最好味唔係雪條，而係呢度嘅人情味」
分享「籮柚夾雞尾包」大法嚇親街坊
對昔日時光暢所欲言的森美除了大談頑皮史外， 更搞笑地分享了獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，搞笑的他大街大巷拿著新鮮出爐的雞尾包起勢坐扁，並大談提升好味秘訣，令現場街坊笑至合不攏嘴。
獲贈「金絲貓」與小朋友鬥一番
製作組每集均會向嘉賓獻上「回憶小心思」，首個星期的嘉賓謝君豪及森美分別獲贈「武林秘笈」及「金絲貓」，森美更拿著小時候恨到流晒口水的「金絲貓」，與現居葵盛西邨的小朋友「熱鬥」一番，不少小朋友見到森美「玩虫虫」雖嚇至高聲尖叫，但又躍躍欲試！
森美回憶湧上心頭感觸落淚
森美在重踏昔日玩樂之地時，提到自己在𨋢口位置踢波踩單車的經歷，忽然回憶畫面湧上心頭，本來一臉喜悅的他瞬間感觸落淚：
有網民狠批：小小嘢就喊苦喊忽
不過森美感性的一面就有人讚有人彈，有網民表示：「感性嘅人，都好難係衰人」，有網民就話：「男人太感性就是肉酸，小小嘢就喊苦喊忽」等等，亦有網民重提森美曾經有次在節目睇見一個好靚的風景都睇到喊，話希望老婆在身邊陪他一齊睇，證明他本身個人一向都係好感性。
重溫森美隔空發表愛妻宣言 感觸流下男兒淚
森美一向很少公開談及太太，皆因太太Veronica（陳雅嫻）是圈外人，希望保護家人。不過在無綫節目《森美旅行團》中，森美曾罕有講出愛妻宣言，仲感動到流下男兒淚！連心穎都忍唔住話：「好Sweet啊！」
森美心穎遇上雙彩虹
森美試玩前，還教大家追女仔：「追女仔時不要只整天想著要送物質的東西，最好是送她一段經歷，因為人對於物件的記憶力很短暫，但對於經歷的記憶卻很長！」不知森美又送過幾多段經歷給太太呢？
森美感性發表愛妻宣言
體驗過後，森美更難得感性地發表愛妻宣言：「如果那一刻是跟太太來的話，我會很開心，我心裡想假如下次再同太太來的話，我未必會再這到這個日落，見得到日落，又未必可以見到彩虹，所以我覺得，愛情總是對方不在你身邊的時候，你才會發現自己其實很需要她。」說著說著，還感觸到流下男兒淚：
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：陳奕迅演唱會「放寬位」購票連結、周杰倫演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言