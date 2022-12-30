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回家｜森美重遊屋邨成長地感性落淚 竟惹網民負評

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TVB一連十集的特備節目《回家》每集邀來不同的演藝界嘉賓或名人，以單元故事介紹全港各區特色公屋，回味充滿人情味的「屋邨生活史」，第一星期的嘉賓有來自葵盛西邨的森美。

《回家》葵盛西邨街童森美：成條邨都係「自己屋企」

本月初剛踏入49歲的森美童年於葵盛西邨長大，父親任職消防員，曾就讀聖方濟愛德小學以及名校聖士提反書院、喇沙書院和新亞書院等學校，會考以25分（1A5B）畢業進入中大。森美笑稱成條葵盛西邨都係「自己屋企」 ，去到屋邨每一處均能撞到老友。

回家 森美街童上身，回到成長地完全沒有陌生感覺！
森美街童上身，回到成長地完全沒有陌生感覺！（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）
回家 森美同一班街坊打成一片。
森美同一班街坊打成一片。（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）

「以前喺東村食意大利粉已經覺得快樂，依家你要去意大利先覺得快樂」、「最好味唔係雪條，而係呢度嘅人情味」

回家 森美去買雪條。
森美去買雪條。（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）
回家 又買埋雞尾包。
又買埋雞尾包。（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）

分享「籮柚夾雞尾包」大法嚇親街坊

對昔日時光暢所欲言的森美除了大談頑皮史外， 更搞笑地分享了獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，搞笑的他大街大巷拿著新鮮出爐的雞尾包起勢坐扁，並大談提升好味秘訣，令現場街坊笑至合不攏嘴。

回家 「籮柚夾雞尾包」，係童年嘅智慧！
「籮柚夾雞尾包」，係童年嘅智慧！（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）
回家 起勢坐扁！
起勢坐扁！（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）
回家 更加好味。
更加好味。（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）

獲贈「金絲貓」與小朋友鬥一番

製作組每集均會向嘉賓獻上「回憶小心思」，首個星期的嘉賓謝君豪及森美分別獲贈「武林秘笈」及「金絲貓」，森美更拿著小時候恨到流晒口水的「金絲貓」，與現居葵盛西邨的小朋友「熱鬥」一番，不少小朋友見到森美「玩虫虫」雖嚇至高聲尖叫，但又躍躍欲試！

回家 森美向今時今日的屋邨小朋友介紹「金絲貓」的玩法，新一代都感到非常新奇！
森美向今時今日的屋邨小朋友介紹「金絲貓」的玩法，新一代都感到非常新奇！（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）
回家 「金絲貓」這蜘蛛科生物，不織網而擅跳躍，通常顏色鮮艷，性兇猛好鬥，本名叫做「豹虎」，係八十年代小朋友的消閒玩物。
「金絲貓」這蜘蛛科生物，不織網而擅跳躍，通常顏色鮮艷，性兇猛好鬥，本名叫做「豹虎」，係八十年代小朋友的消閒玩物。（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）

森美回憶湧上心頭感觸落淚

森美在重踏昔日玩樂之地時，提到自己在𨋢口位置踢波踩單車的經歷，忽然回憶畫面湧上心頭，本來一臉喜悅的他瞬間感觸落淚：

回家 走入屋邨的走廊，想起成長點滴，森美感觸落淚！
走入屋邨的走廊，想起成長點滴，森美感觸落淚！（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）
回家 在屋邨走廊、電梯口踢波踩單車，係好多屋邨小朋友的回憶！
在屋邨走廊、電梯口踢波踩單車，係好多屋邨小朋友的回憶！（圖片來源：TVB《回家》節目截圖）

有網民狠批：小小嘢就喊苦喊忽

不過森美感性的一面就有人讚有人彈，有網民表示：「感性嘅人，都好難係衰人」，有網民就話：「男人太感性就是肉酸，小小嘢就喊苦喊忽」等等，亦有網民重提森美曾經有次在節目睇見一個好靚的風景都睇到喊，話希望老婆在身邊陪他一齊睇，證明他本身個人一向都係好感性。

回家 森美 森美唔介意重提自己曾患抑鬱症。
森美早前上「熊館」接受熊仔頭訪問，重提自己曾患抑鬱症，更自爆未斷尾。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

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重溫森美隔空發表愛妻宣言 感觸流下男兒淚

森美一向很少公開談及太太，皆因太太Veronica（陳雅嫻）是圈外人，希望保護家人。不過在無綫節目《森美旅行團》中，森美曾罕有講出愛妻宣言，仲感動到流下男兒淚！連心穎都忍唔住話：「好Sweet啊！」

回家 森美
該集節目講到森美同心穎體驗S.U.P(立式划槳)課程，沿著北十間川小運河，划到東京晴空塔看日落，還幸運地遇上雙彩虹的意外驚喜！超・級・浪・漫！（圖片來源：TVB《森美旅行團》截圖）
回家 日落加上雙彩虹，兩人當時都感嘆為何伴侶不在身邊！
日落加上雙彩虹，兩人當時都感嘆為何伴侶不在身邊！（圖片來源：TVB《森美旅行團》截圖）

森美心穎遇上雙彩虹

森美試玩前，還教大家追女仔：「追女仔時不要只整天想著要送物質的東西，最好是送她一段經歷，因為人對於物件的記憶力很短暫，但對於經歷的記憶卻很長！」不知森美又送過幾多段經歷給太太呢？

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出現雙彩虹美景。（圖片來源：TVB《森美旅行團》截圖）
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可惜身邊對象完全錯晒。（圖片來源：TVB《森美旅行團》截圖）

森美感性發表愛妻宣言

體驗過後，森美更難得感性地發表愛妻宣言：「如果那一刻是跟太太來的話，我會很開心，我心裡想假如下次再同太太來的話，我未必會再這到這個日落，見得到日落，又未必可以見到彩虹，所以我覺得，愛情總是對方不在你身邊的時候，你才會發現自己其實很需要她。」說著說著，還感觸到流下男兒淚：

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（圖片來源：TVB《森美旅行團》截圖）
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（圖片來源：TVB《森美旅行團》截圖）

回家 愛妻號森美自嘲野獸 結婚廿周年罕有放出與太太合照閃 森美：用一張簡單的相片，交換再多走二十年
森美曾在結婚廿周年時，罕有放出與太太合照放閃。（圖片來源：[email protected]
回家 森美 森美嫂Veronica的社交平台上只有少量與女兒的合照。
森美嫂Veronica的社交平台上就只有少量與女兒的合照。（圖片來源：[email protected]_chan_hk）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《回家》節目截圖、[email protected]影片截圖、TVB《森美旅行團》截圖、[email protected][email protected]_chan_hk資料或影片來源：[email protected] 綜藝、[email protected] USA Official

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