回家｜ 韋家輝韋家雄兄弟激罕同框 返華富邨憶童年貧困歲月
韋家輝指《大時代》靈感來自華富邨
曾兩度勇奪金像獎最佳編劇的韋家輝，直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師，令其腦洞大開的關鍵，更是一本小說名著，韋家輝說：「就係因為喺呢個海闊天空嘅地方（華富邨）可以任意奔跑，同時間有個圖書館喺度，一文一武塑造咗一啲想法，我個腦袋就係咁構造出嚟。」韋家輝又提及自己的經典作品《大時代》，不少靈感均來自華富邨，除了有自己在邨內的成長點滴，還包含了一份情懷：「太鍾意華富邨喇，離開呢個屋邨係好唔捨得嘅，係會喊嘅，所以有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」
韋家雄難忘賒借歲月
至於令弟弟韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，更在該地拍攝婚照。提及小時候最愛蹓躂的瀑布灣，韋家雄難掩笑意地訴說小時候馬騮仔上身的日子：「嗰時食完嘢就跳落嚟嘻嘻嘻，周圍走、周圍玩。」他亦很難忘邨內屹立多年的雜貨舖，並在店舖老闆陪同下，懷緬小時候的賒借歲月：「我哋細個好興落嚟賒嘢食，米呀罐頭呀，嗰時就係一本細細本嘅簿仔，裏面會寫住乜太攞咗啲咩，然後月結。」二人又指當年大家都很守信用，所以小本子記載的除了物件與數字，還有濃濃的人情味。
韋媽媽罰兩兄弟企走廊：等你覺得好羞恥
最令兩兄弟尊敬及欣賞的，是當年一個人湊大韋氏四兄弟姊妹的韋媽媽，二人除了大談當年韋媽媽如何堅強兼坐擁超強力氣，更大方披露韋媽媽嚴厲「教仔事件簿」。韋媽媽教仔的好幫手，就是單位門外的長走廊，韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。有一次我帶住啲小朋友上山，上上吓發覺唔知點返落華富邨，返嚟又係打到飛起，又係罰喺門口企。」除了帶隊上山出事，韋氏兄弟亦曾因「舞獅賺零錢」出事，相當有趣。
韋家輝讚弟弟家雄有骨氣
韋家輝是著名編審兼監製，曾炮製出多部經典電視劇如《流氓大亨》及《誓不低頭》和《大時代》等，離開TVB後，他多次與杜琪峯合作，電影方面曾七度奪得香港電影評論學會最佳編劇， 兩度奪得香港電影金像獎， 當中《神探》更勇奪亞洲電影大獎編劇獎。韋家輝曾公開大讚弟弟韋家雄好有骨氣：「好多人都係靠關係上位，但家雄係一個好用心嘅演員，連劉青雲都話佢做戲好，佢應該要獲得更多嘅肯定。家雄好有骨氣，一直無求過我！」所以兩兄弟多年都沒有同台合作過。
韋家雄不想躲在哥哥護蔭
韋家雄和哥哥韋家輝當年曾經有機會聯手合作，但韋家雄拒絕了。他曾受訪表示當初拍唔成的電影是《一個字頭的誕生》，剛巧韋家雄拍緊《真情》，但他不覺得可惜，因為他拍過好多大導演的電影，他們再搵他反而會更開心，韋家雄自嘲可能導演們在電視睇到「呢個肥仔，幾得意呀呢個肥仔，呢個角色搵個製片call吓佢睇佢做唔做喇」，反而令韋家雄更開心，好過因為他是韋家輝細佬而邀他演出。
兄弟各自奮鬥關係生疏
如今兩兄弟在演藝圈都闖出了自己的世界，但韋家雄坦言兩兄弟的關係並沒有童年時般緊密，因為各有各忙。二人由細到大其實好Friend，細個好似街童般周街走。雖然關係因為工作而生疏，但其實兄弟情依然在心中，從來沒有變。韋家雄2015年憑劇集《梟雄》奪最佳男配角，哥哥韋家輝都係第一時間發短訊恭喜他。韋家雄珍惜這段兄弟情，但並不需要借助他去完成自己的事業。
憎恨爸爸拋妻棄子 13歲為養家賣點心
韋家雄和韋家輝的爸爸開設塑膠廠，發達後因小三介入便拋妻棄子。韋家雄曾接受訪問直言：「我係非常之憎佢，我記得細個嗰陣，屋企真係好唔掂，我由土瓜灣舅父家跑到爸爸太古城的家問佢攞一、二百蚊，佢都唔願意！求咗好多次，最後我記得佢畀咗張支票我！」12、 13歲的韋家雄已經要當童工，在酒樓賣點心幫補家計，亦學習製作麵包希望幫補家計撐起頭家，他回憶道：「我經常落樓下士多賒罐頭，大家講個『信』字，佢哋會用拍子簿記低：『韋太，兩罐豆豉鯪魚。』月尾先去找數。」媽媽則幫人車衣服，哥哥韋家輝就去停車場賣票。
曾投資失利存款等如零 返TVB還清債務
韋家雄爆哥哥韋家輝考過童星: 「小時候有一次媽咪帶哥哥去考童星，我記得石修、周吉做評判，我當時五、六歲，未夠年齡，得哥哥去考，我喺旁邊邊整蠱做怪。大個見到幕前演員咁嘆，我心諗，我都可以啦。」他1995年加入TVB，2008年曾一度淡出幕前，與朋友專注發展設在日本福岡的LED燈生意，但在2011年，福岡發生大地震，他設於福崗的廠房全軍覆沒，日籍拍檔一家亦慘遭橫禍，更令他欠下巨債，他指講起都想喊，當時銀行存款是零，搬運都做過。剛好那時戚其義找韋家雄回TVB拍劇，令他決定重返娛樂圈。之後他一直在TVB拍劇，直至2013年成功還清所以債務。
從影33年曾被冷言冷語感心灰
談到從影33年來有沒有被冷言冷語，韋家雄坦言有，但會繼續做：「有啲人可能有眼疾，我經歷過喺升降機入面同人講早晨，佢無反應，感覺上係你叫我做咩呀？嗰個監製嚟。好尷尬呀，佢仲同隔籬嗰個打招呼。」他曾經接受傳媒訪問時坦言：「TVB份糧未夠我食兩餐…一時演有名有姓嘅角色，一時又叫我行行企企，我厭倦咗。TVB只重用自己偏愛嘅演員，你唔係親生仔就連節目做訪問都費事訪問你，試問點會唔心灰意冷。」
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