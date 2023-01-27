回家 韋家輝

回家｜ 韋家輝韋家雄兄弟激罕同框 返華富邨憶童年貧困歲月

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今晚最後一集回家嘉賓是著名電視及電影編劇韋家輝及演員弟弟韋家雄，二人在幕前從來無合作，今次算是破天荒同框，兩兄弟趁著華富邨重建之前，結伴返回昔日啟發無限想像的開心成長地，一起見證華富邨最後歲月。韋家輝童年時喜歡到寓所附近的石灘遊玩，少年階段則到鄰近徙置區的公共圖書館流連。

回家 韋家輝 今晚最後一集《回家》嘉賓是著名電視及電影編劇韋家輝及演員弟弟韋家雄。
今晚最後一集《回家》嘉賓是著名電視及電影編劇韋家輝及演員弟弟韋家雄。（圖片來源：TVB提供）
回家 韋家輝 韋家輝直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師。
韋家輝直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師。（圖片來源：TVB提供）

韋家輝指《大時代》靈感來自華富邨

曾兩度勇奪金像獎最佳編劇的韋家輝，直認華富邨及邨內的圖書館，均是其創作的啟蒙老師，令其腦洞大開的關鍵，更是一本小說名著，韋家輝說：「就係因為喺呢個海闊天空嘅地方（華富邨）可以任意奔跑，同時間有個圖書館喺度，一文一武塑造咗一啲想法，我個腦袋就係咁構造出嚟。」韋家輝又提及自己的經典作品《大時代》，不少靈感均來自華富邨，除了有自己在邨內的成長點滴，還包含了一份情懷：「太鍾意華富邨喇，離開呢個屋邨係好唔捨得嘅，係會喊嘅，所以有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」

回家 韋家輝 韋家輝在華富邨長大：「有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」
韋家輝在華富邨長大：「有啲畫面我都擺咗喺《大時代》度。」（圖片來源：TVB《大時代》截圖）

韋家雄難忘賒借歲月

至於令弟弟韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，更在該地拍攝婚照。提及小時候最愛蹓躂的瀑布灣，韋家雄難掩笑意地訴說小時候馬騮仔上身的日子：「嗰時食完嘢就跳落嚟嘻嘻嘻，周圍走、周圍玩。」他亦很難忘邨內屹立多年的雜貨舖，並在店舖老闆陪同下，懷緬小時候的賒借歲月：「我哋細個好興落嚟賒嘢食，米呀罐頭呀，嗰時就係一本細細本嘅簿仔，裏面會寫住乜太攞咗啲咩，然後月結。」二人又指當年大家都很守信用，所以小本子記載的除了物件與數字，還有濃濃的人情味。

回家 韋家輝 邨內每個角落，均令韋氏兄弟湧現無限回憶。
邨內每個角落，均令韋氏兄弟湧現無限回憶。（圖片來源：TVB提供）
回家 韋家輝 韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，更在該地拍攝婚照。
韋家雄最難忘的則是華富邨的瀑布灣，更在該地拍攝婚照。（圖片來源：TVB提供）

韋媽媽罰兩兄弟企走廊：等你覺得好羞恥

最令兩兄弟尊敬及欣賞的，是當年一個人湊大韋氏四兄弟姊妹的韋媽媽，二人除了大談當年韋媽媽如何堅強兼坐擁超強力氣，更大方披露韋媽媽嚴厲「教仔事件簿」。韋媽媽教仔的好幫手，就是單位門外的長走廊，韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。有一次我帶住啲小朋友上山，上上吓發覺唔知點返落華富邨，返嚟又係打到飛起，又係罰喺門口企。」除了帶隊上山出事，韋氏兄弟亦曾因「舞獅賺零錢」出事，相當有趣。

回家 韋家輝 今晚最後一集《回家》嘉賓是著名電視及電影編劇韋家輝及演員弟弟韋家雄。
韋媽媽教仔的好幫手，就是單位門外的長走廊。（圖片來源：TVB提供）
回家 韋家輝 韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。」
韋家輝說：「媽媽最勁一招就係罰企門口，等你覺得好羞恥。」（圖片來源：TVB提供）

韋家輝讚弟弟家雄有骨氣

韋家輝是著名編審兼監製，曾炮製出多部經典電視劇如《流氓大亨》及《誓不低頭》和《大時代》等，離開TVB後，他多次與杜琪峯合作，電影方面曾七度奪得香港電影評論學會最佳編劇， 兩度奪得香港電影金像獎， 當中《神探》更勇奪亞洲電影大獎編劇獎。韋家輝曾公開大讚弟弟韋家雄好有骨氣：「好多人都係靠關係上位，但家雄係一個好用心嘅演員，連劉青雲都話佢做戲好，佢應該要獲得更多嘅肯定。家雄好有骨氣，一直無求過我！」所以兩兄弟多年都沒有同台合作過。

回家 韋家輝 呢個單位雖然只係同兩兄弟昔日居住單位嘅間格相同，但兩兄弟一走入去，一樣係無限感觸及湧現不少回憶。 韋氏兄弟破天荒在鏡頭前進行了「唯一一屆韋氏問答大賽」
呢個單位雖然只係同兩兄弟昔日居住單位嘅間格相同，但兩兄弟一走入去，一樣係無限感觸及湧現不少回憶。（圖片來源：TVB提供）
回家 韋家輝 呢個單位雖然只係同兩兄弟昔日居住單位嘅間格相同，但兩兄弟一走入去，一樣係無限感觸及湧現不少回憶。 韋氏兄弟破天荒在鏡頭前進行了「唯一一屆韋氏問答大賽」
韋氏兄弟破天荒在鏡頭前進行了「唯一一屆韋氏問答大賽」（圖片來源：TVB提供）

韋家雄不想躲在哥哥護蔭

韋家雄和哥哥韋家輝當年曾經有機會聯手合作，但韋家雄拒絕了。他曾受訪表示當初拍唔成的電影是《一個字頭的誕生》，剛巧韋家雄拍緊《真情》，但他不覺得可惜，因為他拍過好多大導演的電影，他們再搵他反而會更開心，韋家雄自嘲可能導演們在電視睇到「呢個肥仔，幾得意呀呢個肥仔，呢個角色搵個製片call吓佢睇佢做唔做喇」，反而令韋家雄更開心，好過因為他是韋家輝細佬而邀他演出。

回家 韋家輝 尋人記2 金宵大廈2 韋家雄
韋家輝離開TVB後，多次與杜琪峯合作。（圖片來源：東方新地圖片庫）

兄弟各自奮鬥關係生疏

如今兩兄弟在演藝圈都闖出了自己的世界，但韋家雄坦言兩兄弟的關係並沒有童年時般緊密，因為各有各忙。二人由細到大其實好Friend，細個好似街童般周街走。雖然關係因為工作而生疏，但其實兄弟情依然在心中，從來沒有變。韋家雄2015年憑劇集《梟雄》奪最佳男配角，哥哥韋家輝都係第一時間發短訊恭喜他。韋家雄珍惜這段兄弟情，但並不需要借助他去完成自己的事業。

回家 韋家輝 尋人記2 金宵大廈2 韋家雄
韋家雄2015年憑劇集《梟雄》奪最佳男配角。（圖片來源：TVB《梟雄》截圖）
回家 韋家輝 尋人記2 金宵大廈2 韋家雄
韋家雄2015年奪最佳男配角，哥哥韋家輝第一時間發短訊恭喜他。（圖片來源：tvb《萬千星輝頒獎典禮2015》截圖）

憎恨爸爸拋妻棄子 13歲為養家賣點心

韋家雄和韋家輝的爸爸開設塑膠廠，發達後因小三介入便拋妻棄子。韋家雄曾接受訪問直言：「我係非常之憎佢，我記得細個嗰陣，屋企真係好唔掂，我由土瓜灣舅父家跑到爸爸太古城的家問佢攞一、二百蚊，佢都唔願意！求咗好多次，最後我記得佢畀咗張支票我！」12、 13歲的韋家雄已經要當童工，在酒樓賣點心幫補家計，亦學習製作麵包希望幫補家計撐起頭家，他回憶道：「我經常落樓下士多賒罐頭，大家講個『信』字，佢哋會用拍子簿記低：『韋太，兩罐豆豉鯪魚。』月尾先去找數。」媽媽則幫人車衣服，哥哥韋家輝就去停車場賣票。

回家 韋家輝 這間鞋舖同樣屹立多年，而因為一對「白飯魚」，韋氏兄弟又再滔滔不絕，二人更應製作組要求，為老闆送上的「白飯魚」親自DIY圖案。
這間鞋舖同樣屹立多年，而因為一對「白飯魚」，韋氏兄弟又再滔滔不絕，二人更應製作組要求，為老闆送上的「白飯魚」親自DIY圖案。（圖片來源：TVB提供）

曾投資失利存款等如零 返TVB還清債務

韋家雄爆哥哥韋家輝考過童星: 「小時候有一次媽咪帶哥哥去考童星，我記得石修、周吉做評判，我當時五、六歲，未夠年齡，得哥哥去考，我喺旁邊邊整蠱做怪。大個見到幕前演員咁嘆，我心諗，我都可以啦。」他1995年加入TVB，2008年曾一度淡出幕前，與朋友專注發展設在日本福岡的LED燈生意，但在2011年，福岡發生大地震，他設於福崗的廠房全軍覆沒，日籍拍檔一家亦慘遭橫禍，更令他欠下巨債，他指講起都想喊，當時銀行存款是零，搬運都做過。剛好那時戚其義找韋家雄回TVB拍劇，令他決定重返娛樂圈。之後他一直在TVB拍劇，直至2013年成功還清所以債務。

回家 韋家輝 尋人記2 金宵大廈2 韋家雄
韋氏兄弟笑言小時候經常通街走。（圖片來源：Sunday Kiss照片庫）

從影33年曾被冷言冷語感心灰

談到從影33年來有沒有被冷言冷語，韋家雄坦言有，但會繼續做：「有啲人可能有眼疾，我經歷過喺升降機入面同人講早晨，佢無反應，感覺上係你叫我做咩呀？嗰個監製嚟。好尷尬呀，佢仲同隔籬嗰個打招呼。」他曾經接受傳媒訪問時坦言：「TVB份糧未夠我食兩餐…一時演有名有姓嘅角色，一時又叫我行行企企，我厭倦咗。TVB只重用自己偏愛嘅演員，你唔係親生仔就連節目做訪問都費事訪問你，試問點會唔心灰意冷。」

回家 韋家輝 被問到最欣賞太太的地方？韋家雄就笑說：「靚，我好着重外表。太太都係鍾意我靚。」
被問到最欣賞太太的地方？韋家雄就笑說：「靚，我好着重外表。太太都係鍾意我靚。」（圖片來源：[email protected]_kar_hung）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《梟雄》截圖、亞洲電視《皇家警察實錄》截圖、Sunday Kiss照片庫、[email protected],tvb《金宵大廈》截圖,[email protected]_kar_hung,[email protected] 和稙 わしょく,東方新地圖片庫,tvb《萬千星輝頒獎典禮2015》截圖

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