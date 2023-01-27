回家｜ 韋家輝韋家雄兄弟激罕同框 返華富邨憶童年貧困歲月

今晚最後一集《回家》嘉賓是著名電視及電影編劇韋家輝及演員弟弟韋家雄，二人在幕前從來無合作，今次算是破天荒同框，兩兄弟趁著華富邨重建之前，結伴返回昔日啟發無限想像的開心成長地，一起見證華富邨最後歲月。韋家輝童年時喜歡到寓所附近的石灘遊玩，少年階段則到鄰近徙置區的公共圖書館流連。