回歸｜陳煒大結局同徐榮大鬥法 網民讚郭晉安演技：浸咗三十年有返咁上下

TVB劇集《回歸》將於今晚（7月29日）播出大結局，「粵德居」 之爭進入白熱化階段、馬志圖（徐榮飾）陰招愈揭愈多、家謙及家健（周嘉洛飾）事業同陷危機、一直身份成疑的西環「粵德居」二五仔亦會現「真身」，網民普遍認為劇中行事衝動、愈幫愈忙的楊證樺嫌疑最大。