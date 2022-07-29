回歸｜陳煒大結局同徐榮大鬥法 網民讚郭晉安演技：浸咗三十年有返咁上下
《回歸》大結局 「粵德居」 之爭入白熱化
《回歸》將於今晚（7月29日）播出大結局，陳煒與郭晉安為爭「粵德居」打官司，可惜因錯信石修，即使打贏官司陳煒都輸咗「粵德居」，更被即時辭退。劇情去到高潮階段，觀眾關心陳煒與徐榮最終如何大鬥法。
26歲陳嘉慧身世曝光
被郭晉安稱為「養女」的陳嘉慧的身世。事關劇集主題曲及結局預告均有陳嘉慧大頭喊戲，觀眾猜測身世殊不簡單，更有網民懷疑她是鄭智和（石修 飾）或是馬志圖私生女。
陳嘉慧被被徐榮利用慘成眾矢之的，其中一段3分鐘情緒場口，Erica算合格有餘；網民又指整場戲的亮點都集中在勁好戲的安仔身上，無論是相關場口或是昨晚的法庭戲，安仔都成功牽動網民情緒，網民留言力推安仔今年第四度封視帝：「今年睇咗咁多套，暫時最好戲真係安仔。」
網民大讚郭晉安演技：浸咗成三十年有返咁上下
除了四位小生花旦，郭晉安演技亦令網民讚不絕口，更被指喊戲甚有感染力。事 緣「粵德居」被暫停營業後，耀祖每天借「行山」為由晨早出門、實質是到「粵 德居」打掃兼懷緬過去，相當悽涼，網民痛心留言謂：「我哋間粵德居冇咗喇」、「郭晉安真係好好戲」、「呢吓畀佢整喊咗」、「話晒演技浸咗成三十年，有番咁上 下」。而欲安慰耀祖的麗娟見狀即親自下廚試煮粵德居招牌菜，令閹尖聲悶的耀 祖讚不絕口兼重拾笑容，一家四口食飯戲相當溫馨。該幕陳煒演得出色，除了與「職場女強人」形象判若兩人，簡單幾個甜笑及眼神，已清楚交代了角色慈愛、 賢淑等性格特質，難怪網民期待她在結局周再有突破。
吳偉豪與游嘉欣CP最矚目
吳偉豪與游嘉欣情海翻波，這對CP 昨晚更極速遊走天堂地獄。事緣因呷周嘉洛醋直闖戴祖儀家的吳偉豪，在游嘉欣「神助攻」下得悉醉酒當晚真相，原本愛呷醋的 「霸道總裁」頓變「純情小綿羊」，更欲向游嘉欣送禮示愛。這一幕笑點十足，四位新生代演員獲讚有喜感兼有火花：「吳偉豪呷醋樣好正」、「游游想曲線示愛咋」、「醜到要搵窿捐」、「佢哋四個演得好搞笑」、「即刻扮瞓著好笑」、「套劇好有青春氣息」。正當以為吳偉豪與游嘉欣修成正果，周嘉洛公司卻突然發生「原始碼外洩」 事故，成為頭號「嫌疑人物」的游嘉欣不但被即時停職，更遭周嘉洛拋下狠話：「你諗辦法？憑咩？我好後悔當初請咗你，我以後唔想見到你。」