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回歸｜陳煒大結局同徐榮大鬥法 網民讚郭晉安演技：浸咗三十年有返咁上下

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TVB劇集《回歸》將於今晚（7月29日）播出大結局，「粵德居」 之爭進入白熱化階段、馬志圖（徐榮飾）陰招愈揭愈多、家謙及家健（周嘉洛飾）事業同陷危機、一直身份成疑的西環「粵德居」二五仔亦會現「真身」，網民普遍認為劇中行事衝動、愈幫愈忙的楊證樺嫌疑最大。

《回歸》今晚將會播出大結局，劇情進入高潮階段。
《回歸》今晚將會播出大結局，劇情進入高潮階段。（圖片來源：YouTube＠TVB）

《回歸》大結局 「粵德居」 之爭入白熱化

《回歸》將於今晚（7月29日）播出大結局，陳煒與郭晉安為爭「粵德居」打官司，可惜因錯信石修，即使打贏官司陳煒都輸咗「粵德居」，更被即時辭退。劇情去到高潮階段，觀眾關心陳煒與徐榮最終如何大鬥法。

回歸 陳煒輸咗「粵德居」，到佢會點樣同徐榮鬥法呢？
陳煒輸咗「粵德居」，到佢會點樣同徐榮鬥法呢？（圖片來源：TVB提供）
回歸 徐榮最後會點樣爆陰毒呢？
徐榮最後會點樣爆陰毒呢？（圖片來源：TVB提供）

26歲陳嘉慧身世曝光

被郭晉安稱為「養女」的陳嘉慧的身世。事關劇集主題曲及結局預告均有陳嘉慧大頭喊戲，觀眾猜測身世殊不簡單，更有網民懷疑她是鄭智和（石修 飾）或是馬志圖私生女。

回歸 陳嘉慧身世之謎將會解開。
陳嘉慧身世之謎將會解開。（圖片來源：TVB提供）
回歸 上一集郭晉安仲係叫陳嘉慧「養女」。
上一集郭晉安仲係叫陳嘉慧「養女」。（圖片來源：TVB提供）

陳嘉慧被被徐榮利用慘成眾矢之的，其中一段3分鐘情緒場口，Erica算合格有餘；網民又指整場戲的亮點都集中在勁好戲的安仔身上，無論是相關場口或是昨晚的法庭戲，安仔都成功牽動網民情緒，網民留言力推安仔今年第四度封視帝：「今年睇咗咁多套，暫時最好戲真係安仔。」

回歸 26歲陳嘉慧到底係邊個個女呢？
26歲陳嘉慧到底係邊個個女呢？（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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網民大讚郭晉安演技：浸咗成三十年有返咁上下

除了四位小生花旦，郭晉安演技亦令網民讚不絕口，更被指喊戲甚有感染力。事 緣「粵德居」被暫停營業後，耀祖每天借「行山」為由晨早出門、實質是到「粵 德居」打掃兼懷緬過去，相當悽涼，網民痛心留言謂：「我哋間粵德居冇咗喇」、「郭晉安真係好好戲」、「呢吓畀佢整喊咗」、「話晒演技浸咗成三十年，有番咁上 下」。而欲安慰耀祖的麗娟見狀即親自下廚試煮粵德居招牌菜，令閹尖聲悶的耀 祖讚不絕口兼重拾笑容，一家四口食飯戲相當溫馨。該幕陳煒演得出色，除了與「職場女強人」形象判若兩人，簡單幾個甜笑及眼神，已清楚交代了角色慈愛、 賢淑等性格特質，難怪網民期待她在結局周再有突破。

回歸 郭晉安演技獲網民大讚。
郭晉安演技獲網民大讚。（圖片來源：TVB提供）
回歸 陳煒呢幕戲好感人。
陳煒呢幕戲好感人。（圖片來源：TVB提供）

吳偉豪與游嘉欣CP最矚目

吳偉豪與游嘉欣情海翻波，這對CP 昨晚更極速遊走天堂地獄。事緣因呷周嘉洛醋直闖戴祖儀家的吳偉豪，在游嘉欣「神助攻」下得悉醉酒當晚真相，原本愛呷醋的 「霸道總裁」頓變「純情小綿羊」，更欲向游嘉欣送禮示愛。這一幕笑點十足，四位新生代演員獲讚有喜感兼有火花：「吳偉豪呷醋樣好正」、「游游想曲線示愛咋」、「醜到要搵窿捐」、「佢哋四個演得好搞笑」、「即刻扮瞓著好笑」、「套劇好有青春氣息」。正當以為吳偉豪與游嘉欣修成正果，周嘉洛公司卻突然發生「原始碼外洩」 事故，成為頭號「嫌疑人物」的游嘉欣不但被即時停職，更遭周嘉洛拋下狠話：「你諗辦法？憑咩？我好後悔當初請咗你，我以後唔想見到你。」

回歸 吳偉豪與游嘉欣這對CP十分討喜。
吳偉豪與游嘉欣這對CP十分討喜。（圖片來源：TVB提供）
回歸 游嘉欣同吳偉豪劇中雖然登對，不過後來又有風波。
游嘉欣同吳偉豪劇中雖然登對，不過後來又有風波。（圖片來源：TVB提供）
回歸 游嘉欣扮瞓著一幕網民覺得好好笑。
游嘉欣扮瞓著一幕網民覺得好好笑。（圖片來源：TVB提供）

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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