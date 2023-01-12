因為愛情｜前港姐胡家惠憑一張附屬咭揭發前夫有外遇 靠囡囡走出絕境
《因為愛情》胡家惠 曾獲封「人生勝利組」
現年40歲的胡家惠在2002年奪得港姐季軍後，曾在娛樂圈嘗試過兩年主持工作，因為樣子標緻、性格開朗活潑，年輕時愛情路一直順風順水、從不孤單，到2011年結婚後，大家更覺得她是「人生勝利組」代表，將會過著童話公主般幸福生活，但其後她卻由「100到0」跌至谷底，在懷上第二胎時懷疑當時丈夫有外遇，但為了兩名女兒，胡家惠選擇啞忍，最終換來的不是對方被感動，而是對方一再無理剝削。
憑一張附屬咭揭發前夫有外遇
胡家惠在節目中除了詳述當時經歷的多重內心掙扎， 又講到靠一張「附屬咭」終極揭發當時老公「外遇」。她憶述前夫當時既不想離婚，又不想跟第三者斬纜：「佢話『我同你已經冇晒愛情，不過我唔捨得你，因為你真係好好呀，你對呢個屋企付出咗好多，好幫得手，我覺得我唔可以冇咗你呢個屋企人…』」最終胡家惠勇敢走上離婚及單親的道路，並因受盡離婚官司及女兒撫養權事宜等困擾及折磨，陷入情緒黑洞多次嘗試自殺。
郵輪上突遇情緒崩潰險自殺
胡家惠在節目中憶述其中一次險些自殺經歷：「有一次喺郵輪，突然個情緒嚟得好緊要…當時打緊撫養權官司，佢（前夫）話唔畀個女跟我，我直情癲咗…我當時使走咗屋企人同兩個女，閂咗房個露台門同窗廉，走咗去露台出面，企咗隻腳去出面準備跳落去，突然之間我個女入嚟係咁喊住叫媽咪，我個心就好實…」
3歲女為母出頭對抗爸爸
在胡家惠受盡委屈的日子，竟是3歲女兒為她出頭，保護她免受前夫一再傷害。胡家惠憶述當時既感人又震撼的場面謂：「佢見到爹哋返到屋企鬧我，我喺度喊，佢就指住爸爸話：『我要你離開呢個屋企！因為我唔想你再鬧媽咪，你返去自己屋企啦！』然後佢走埋嚟攬住我，叫我挨落佢膊頭度話：『媽咪，你唔好再理嗰個人（指爸爸），你記住我同妹妹都會好錫你，雖然妹妹仲係BB，但我會教佢。』」
現任老公不離不棄無限付出
「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，能令胡家惠走出重創再次相信愛情，現任老公阿Man對她的暖男式無限付出及支持更是功不可沒，她與阿Man拍拖期間，二人同心跨越不少難關，除了去年突如其來的 「Cancer疑雲」，還有胡家惠背部因被嚴重凍傷以致大部分面積潰爛，更有一段時間失去自理能力，連沖涼也要等阿Man放工回家後由對方代勞。但正因阿Man無微不至的照顧，才讓胡家惠更確定終於找到對的人。
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線：18288
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（加場門票1月12日優先訂票）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。