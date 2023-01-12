因為愛情｜前港姐胡家惠憑一張附屬咭揭發前夫有外遇 靠囡囡走出絕境

2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）曾被封為「最醜港姐」，21年來她經歷過高山低谷，靠囡囡及現任丈夫走出陰霾的同時，近年亦擺脫了「最醜港姐」之名，不時大曬Fit爆泳裝照，近日她為連詩雅主持的J2節目《因為愛情》擔任壓軸嘉賓，就剖白了她人生和愛情路上這段曲折離奇與戲劇性兼備的故事。