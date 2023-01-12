因為愛情

因為愛情｜前港姐胡家惠憑一張附屬咭揭發前夫有外遇 靠囡囡走出絕境

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2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）曾被封為「最醜港姐」，21年來她經歷過高山低谷，靠囡囡及現任丈夫走出陰霾的同時，近年亦擺脫了「最醜港姐」之名，不時大曬Fit爆泳裝照，近日她為連詩雅主持的J2節目《因為愛情》擔任壓軸嘉賓，就剖白了她人生和愛情路上這段曲折離奇與戲劇性兼備的故事。

因為愛情 香港小姐 胡家惠20年前參選港姐時，只得19歲。
胡家惠20年前參選港姐時，只得19歲，曾被封為最醜港姐之一，她亦直言自己當年能夠贏得季軍，唔係因為靚，而係因為有智慧同口才，表現夠淡定。（圖片來源：[email protected] Wu）
因為愛情 胡家惠選美期間曾被傳媒形容爲「女版許願」。
胡家惠選美期間曾被傳媒形容爲「女版許願」。（圖片來源：J2提供）

《因為愛情》胡家惠 曾獲封「人生勝利組」

現年40歲的胡家惠在2002年奪得港姐季軍後，曾在娛樂圈嘗試過兩年主持工作，因為樣子標緻、性格開朗活潑，年輕時愛情路一直順風順水、從不孤單，到2011年結婚後，大家更覺得她是「人生勝利組」代表，將會過著童話公主般幸福生活，但其後她卻由「100到0」跌至谷底，在懷上第二胎時懷疑當時丈夫有外遇，但為了兩名女兒，胡家惠選擇啞忍，最終換來的不是對方被感動，而是對方一再無理剝削。

因為愛情 胡家惠曾透露當年參選時壓力非常大，令她由96磅跌到得返89磅，更試過發燒發到104度，意外暈倒入院。
胡家惠曾透露當年參選時壓力非常大，令她由96磅跌到得返89磅，更試過發燒發到104度，意外暈倒入院，差點就退選，但她覺得有多達數千人參加初選，她能夠成功入圍絕不容易，因此她懇求父母讓她繼續選下去，結果成功贏得季軍。（圖片來源：J2提供）
因為愛情 胡家惠當年差點就退選，但她覺得有多達數千人參加初選，她能夠成功入圍絕不容易，因此她懇求父母讓她繼續選下去，結果成功贏得季軍。
胡家惠當年奪得港姐季軍及國際小姐選舉的友誼小姐獎後，曾簽約無綫18個月，期間主持過兒童節目《精靈智多kid》。約滿後胡家惠卻選擇淡出娛樂圈，去進進修酒店管理學位，之後曾做過空姐、公關及市場銷售等工作。（圖片來源：J2提供）
因為愛情 香港小姐 2002年的港姐三甲胡家惠左）、林敏俐中）和左慧琪右），曾一齊拍過無綫2003年月曆。
2002年的港姐三甲胡家惠（左）、林敏俐（中）和左慧琪（右），曾一齊拍過無綫2003年月曆。（圖片來源：新傳媒照片庫）

憑一張附屬咭揭發前夫有外遇

胡家惠在節目中除了詳述當時經歷的多重內心掙扎， 又講到靠一張「附屬咭」終極揭發當時老公「外遇」。她憶述前夫當時既不想離婚，又不想跟第三者斬纜：「佢話『我同你已經冇晒愛情，不過我唔捨得你，因為你真係好好呀，你對呢個屋企付出咗好多，好幫得手，我覺得我唔可以冇咗你呢個屋企人…』」最終胡家惠勇敢走上離婚及單親的道路，並因受盡離婚官司及女兒撫養權事宜等困擾及折磨，陷入情緒黑洞多次嘗試自殺。

因為愛情 香港小姐 胡家惠曾因老公出軌患上躁鬱症，最後她選擇結束7年婚姻，獨力湊大兩女。
2011年胡家惠創業做老闆，又在同年嫁給了拍拖多年的室内設計師邱仲平（Allen），並先後誕下兩女Charlotte和Christy。但到了2016年，胡家惠陀著細女時，卻發現老公出軌，令她一度患上躁鬱症，並曾多次企圖自殺，最後她選擇以自然療法治癒，並於2018年與當時老公離婚。
因為愛情 香港小姐 網友都大讚胡家惠踏入4字頭身形仍然Fit到漏。
胡家惠早前出海參加船P，和閨密慶祝其40歲生日，更大曬多張泳衣照，盡展Fit到漏的身形，獲網友大讚她踏入4字頭身形仍然Fit到漏。（圖片來源：[email protected] Wu）
因為愛情 胡家惠 香港小姐 生日會以浪漫的粉紫色作主題。
胡家惠分享自己踏入40歲的新體會，包括需要學習放下，不再翻舊帳，同時亦要學習好好愛錫和關心自己。（圖片來源：[email protected] Wu）

郵輪上突遇情緒崩潰險自殺

胡家惠在節目中憶述其中一次險些自殺經歷：「有一次喺郵輪，突然個情緒嚟得好緊要…當時打緊撫養權官司，佢（前夫）話唔畀個女跟我，我直情癲咗…我當時使走咗屋企人同兩個女，閂咗房個露台門同窗廉，走咗去露台出面，企咗隻腳去出面準備跳落去，突然之間我個女入嚟係咁喊住叫媽咪，我個心就好實…」

因為愛情 胡家惠當年經歷緊第一段婚姻嘅時候，同依家一樣係女強人，當年佢同老公一齊打拼嘅 公司仲一度成功上市，是老公事業及家庭上的得力左右手，可惜最終卻遭到背叛。
胡家惠當年經歷緊第一段婚姻嘅時候，同依家一樣係女強人，當年佢同老公一齊打拼嘅 公司仲一度成功上市，是老公事業及家庭上的得力左右手，可惜最終卻遭到背叛。（圖片來源：J2提供）
因為愛情 當提及與前夫爭奪撫養權事宜時，胡家惠一度表現激動。
當提及與前夫爭奪撫養權事宜時，胡家惠一度表現激動。（圖片來源：J2提供）

3歲女為母出頭對抗爸爸

在胡家惠受盡委屈的日子，竟是3歲女兒為她出頭，保護她免受前夫一再傷害。胡家惠憶述當時既感人又震撼的場面謂：「佢見到爹哋返到屋企鬧我，我喺度喊，佢就指住爸爸話：『我要你離開呢個屋企！因為我唔想你再鬧媽咪，你返去自己屋企啦！』然後佢走埋嚟攬住我，叫我挨落佢膊頭度話：『媽咪，你唔好再理嗰個人（指爸爸），你記住我同妹妹都會好錫你，雖然妹妹仲係BB，但我會教佢。』」

因為愛情 雖然第一段婚姻沒有為胡家惠帶來好老公，但卻讓她得到兩名懂事可愛的女兒
雖然第一段婚姻沒有為胡家惠帶來好老公，但卻讓她得到兩名懂事可愛的女兒（圖片來源：J2提供）
因為愛情 除 了大女兒的窩心，胡家惠在節目中更自白對小女兒的愧疚，其間數度強忍淚水。
除 了大女兒的窩心，胡家惠在節目中更自白對小女兒的愧疚，其間數度強忍淚水。（圖片來源：J2提供）
因為愛情 胡家惠兩個女兒現時分別年約9歲和6歲大，細女Christy剛升上了小學。
胡家惠兩個女兒現時分別年約9歲和6歲大，細女Christy剛升上了小學。（圖片來源：J2提供）

現任老公不離不棄無限付出

「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，能令胡家惠走出重創再次相信愛情，現任老公阿Man對她的暖男式無限付出及支持更是功不可沒，她與阿Man拍拖期間，二人同心跨越不少難關，除了去年突如其來的 「Cancer疑雲」，還有胡家惠背部因被嚴重凍傷以致大部分面積潰爛，更有一段時間失去自理能力，連沖涼也要等阿Man放工回家後由對方代勞。但正因阿Man無微不至的照顧，才讓胡家惠更確定終於找到對的人。

因為愛情 阿Man不但對胡家惠照顧有加，對她兩名女兒亦是照顧得無微不至。
阿Man不但對胡家惠照顧有加，對她兩名女兒亦是照顧得無微不至。（圖片來源：J2提供）
因為愛情 兩人更跨過去年突如其來的 「Cancer疑雲」。
兩人更跨過去年突如其來的 「Cancer疑雲」。（圖片來源：J2提供）
因為愛情 香港小姐 胡家惠現任老公Manfred被傳媒封為「翻版孫耀威」。
胡家惠現任老公Manfred被傳媒封為「翻版孫耀威」，兩人自2019年拍拖，到去年6月正式拉埋天窗。（圖片來源：[email protected] Wu）
因為愛情 香港小姐 Manfred對胡家惠兩個女兒視如己出，一家四口不時在社交網貼相大晒幸福。
Manfred對胡家惠兩個女兒視如己出，一家四口不時在社交網貼相大晒幸福。（圖片來源：[email protected] Wu）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Wu、J2提供、新傳媒照片庫

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