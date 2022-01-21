因為是朋友呀︱阿Sa自爆一早立定平安紙 遺照每5年換1次
由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌）主持的內地節目《因為是朋友呀》大受歡迎。日前播出最新一集，眾女講到萬一發生意外當刻最擔心的人是誰時，阿Sa突然自爆已經準備好遺囑同遺照！
文：東方新地 圖：《因為是朋友呀》截圖、[email protected]蔡卓妍
龍虎豹合體主持節目
藝人容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌），主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，人氣高企。日前播出最新一集，三人邀請了好姐妹鄭希怡（Yumiko）及霍汶希（Mani）一齊行山，過程中大家談及不少心底話。眾女行到一半在休憩站休息時，Joey就突然有感而發說：「如果有一天真的遇到一些突發事故，非常驚險的，當下你想到的人一定是你最愛的人或者是你最掛心的人？」Yumiko二話不說第一個會想起女兒，而Mani﹑Joey同樣表示最掛心的人絕對是家人。
阿Sa：我的遺照也選好了
而阿Sa表示會選擇錄製一段視頻，向父母﹑伴侶﹑朋友﹑工作伙伴講一些內心說話，然後放在群組中讓大家看見，阿Sa更自爆原來一早已立平安紙：「我通常想事情，都會想最好還有最壞，這個是我媽教我的。我已經把平安紙寫好，我的遺照也選好了，每5年會換1次，我選了開心的照片，就是怕你們會選那種很悲慘、黑白的照片，所以我選了彩色的，然後笑的，我只是想好而已，因為我覺得離開了都不知道會發生甚麼事，但是留在這個世界上面的人才是最難過的，所以我就會想要拍一個視頻，就讓他們不要那麼傷心。」雖然Mani指阿Sa想法太悲觀，但仍然被她的Planning打動：「我覺得人是應該未來是去計劃的，我一直飛來飛去，所以我也跟你的想法一樣，就是怕有甚麼問題出現的時候，那要怎麼辦呢？誰照顧他們呢？所以我都是立那個平安囑的原因。」