《國產凌凌漆》30周年「司令廁板」翻Hit 屋企、商場都見到
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今年係「星爺」周星馳經典電影《國產凌凌漆》上映30周年，令片中出現的「司令廁板」再成熱話，近日就有網民發現沙田一個商場的廁格當中，出現了「司令廁板」，即時引起網民熱議，更有台灣網民研究出除了貼在廁板上以外，「高清司令照」原來仲有其他妙用！
《國產凌凌漆》30周年「司令廁板」驚現商場
星爺電影《國產凌凌漆》在1994年首次上映，今年正好是30周年，近日有網民在社交網群組「Go Go Shatin」出po，透露在大圍站圍方 4/F 男廁中，出現了一個「司令廁板」，引起網民熱烈討論，紛紛大讚：「笑死」、「好讚」、「正喎」、「要去朝聖一下」！
《國產凌凌漆》30周年「司令廁板」已升級
有網民就笑指「司令廁板」在30年後已升級：「與時並進升級咗大mon喎」、「畫面仲好高清」，但亦有網民指出這塊「司令廁板」會影響商場客人「辦大事」：「如果好急屎，見到嗰下笑咗就瀨嘢」、「即刻嚇到一褲都係」、「望住人哋屙屎」等。
《國產凌凌漆》30周年「司令廁板」走出廁所
此外又有台彎網民用「高清司令照」來設計家居「小廢物」，表示除了「貼在馬桶蓋一秒升級智慧馬桶」外，仲可以將相片「貼在家裡的各個角落」，包括衣櫃門，這個「巧思」引來網民紛紛讚好，有網民更指可以將「高清司令照」貼在公司廁所！
杜如風亦曾惡搞「司令廁板」
有網民感嘆「可惜現在的年輕人都不懂了」、「這我老婆跟兒子一定都不懂，時代的眼淚」、「這掛在牆上的話會被嚇死吧」、「我放這個沒被嚇死也會被家人打死吧」等，亦有網民指《國產凌凌漆》是「永不過時的經典」，其實在2017年，杜如風為地產公司拍攝網上宣傳短片《佢同佢落區》時，亦曾與陳奐仁惡搞過《國產凌凌漆》這一橋段。
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撰文：東方新地圖片來源：《國產凌凌漆》劇照及截圖、FB@Go Go Shatin