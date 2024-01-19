《國產凌凌漆》30周年「司令廁板」翻Hit 屋企、商場都見到

今年係「星爺」周星馳經典電影《國產凌凌漆》上映30周年，令片中出現的「司令廁板」再成熱話，近日就有網民發現沙田一個商場的廁格當中，出現了「司令廁板」，即時引起網民熱議，更有台灣網民研究出除了貼在廁板上以外，「高清司令照」原來仲有其他妙用！