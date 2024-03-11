國際中華小姐｜盤點12位至靚冠軍 歷年邊位係你最愛？
2024年國際中華小姐香港代表：莊子璇騷身材驚被指變樣
2023年港姐冠軍莊子璇去年趁聖誕大派福利，谷出極深事業線與網民慶祝佳節，雖然畫面十分吸睛，不過都唔夠個鼻搶fo！有網民指出莊子璇由參選時的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」：「整咗個鼻喎」、「個鼻依家又直又尖嘅？」、「filter幫你整咗容？」，被質疑是否「進化」為日後發展鋪路。她近日出席博愛Show時，外貌亦比起之前明顯有變化。
盤點12位至靚國際中華小姐冠軍
1988年李嘉欣
大美人李嘉欣係1988年香港小姐冠軍，也是首屆華姐冠軍，多年來均被譽為「最美港姐」嘅嘉欣，絕對係實至名歸。之後大美人即加入娛樂圈，憑着索爆面孔迅速走紅，而且多年緋聞不絕，每單戀情都轟動娛圈！
到2006年，李嘉欣終於搵到好歸宿，同許晉亨高調公開承認戀情，08年11月，二人在許晉亨父親別墅中舉行婚宴，正式嫁入豪門。而2011年2月，李嘉欣誕下兒子許建彤(Jayden Max)，一家三口經常放閃，羨煞旁人！而大美人婚後仍努力keep弗，身材樣貌廿年如一日咁正！
2. 1993年 鍾麗緹
鍾麗緹於93年擊敗盧淑儀同謝綺玲奪冠，94年即被周星馳睇中邀請拍電影《破壞之王》，盛傳當年星爺力追女方，不過，鍾麗緹於1998年嫁給外籍丈夫Glen Ross，育有一女Yasmeen Ross，但於2002年離婚。
葉璇2015年同內地男友小默先生公開戀情，男友連番厚禮，上年葉璇更高調晒愛，更認為：「愈愛你的人，愈會主動為你花錢..」，相反「如果他對你一毛不拔，或者要等你央求才肯給錢，這種關係的本質就是施捨而已，不存在愛。」
4. 2000年 郭羡妮
1999年郭羨妮以大熱姿態贏港姐冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」四獎。2000年，代表香港參選國際華裔小姐競選，亦順利取得冠軍，是繼1988年度香港代表李嘉欣贏得國際中華小姐競選冠軍後，第二位香港代表奪冠！
郭羡妮加入TVB拍劇，01年在同古天樂合演的古裝劇《尋秦記》，而郭羡妮一個人分演兩個角色，一個是現代少女，另一個是秦國才女，並且是因此劇而走紅。之後拍了大量的古裝片，2011年她與內地動作導演朱少杰結婚，翌年更誕下一女Kylie。2015年郭羡妮離開TVB後減少幕前演出專心湊女，淨係間唔中返大陸出席商演活動，又或者拍下港台劇集過吓戲癮。
6. 2004年 鍾嘉欣
鍾嘉欣2004年擊敗曹敏莉同洪巧玲贏得華姐冠軍，而嘉欣BB形象親民討好，即被TVB簽下至今更成為花旦！嘉欣BB在無綫多年，多次獲傳媒及網民支持取得「民選視后」，其中2013年於《玩嘢王》爆喊場面，博得全港觀眾歡心，演技備受肯定！
李亞男現在與老公黃祖藍十分甜蜜幸福，今年更為老公生咗個B女！
8. 2007年 宋熙年
同樣過得幸福的宋熙年，於2007年爆冷擊敗呂怡萱同陳爽成為冠軍！之後加入TVB多以主持身份現身，星路跟李亞男一樣平坦，但就搵到電視城另一絕世筍盤陳智燊！
香香唔止樣靚身材正，更擁有時裝設計學士、市場管理學士以及人力資源學士的文憑，哥利唔惹少！直至16年岑麗香嫁給強強，成為幸福人妻！
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