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國際中華小姐｜盤點12位至靚冠軍 歷年邊位係你最愛？

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國際中華小姐2020年開始停辦，來到今年2024終於復辦，今屆港姐冠軍莊子璇升級迎戰，不諱言都幾緊張，好快今屆華姐就會同大家公開見面，雖然暫時唔知大家心水係邊位，但就可以肯定以下歷年12位國際中華小姐冠軍就一定係你哋至鐘意嘅其中一位！

2024年國際中華小姐香港代表：莊子璇騷身材驚被指變樣

2023年港姐冠軍莊子璇去年趁聖誕大派福利，谷出極深事業線與網民慶祝佳節，雖然畫面十分吸睛，不過都唔夠個鼻搶fo！有網民指出莊子璇由參選時的「豬膽鼻」變成「間尺鼻」：「整咗個鼻喎」、「個鼻依家又直又尖嘅？」、「filter幫你整咗容？」，被質疑是否「進化」為日後發展鋪路。她近日出席博愛Show時，外貌亦比起之前明顯有變化。

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莊子璇在博愛騷展示「間尺鼻」。（圖片來源：TVB
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莊子璇早前趁聖誕節大派福利，除了身材，鼻型亦唔同咗。（圖片來源：IG@hilary_ig）
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應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）。（圖片來源：TVB影片截圖）
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鼻子比起之前高了唔少。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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莊子璇的鼻子被指「進化」，由參賽時的「豬膽鼻」（左）變成「間尺鼻」（右）。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台）

盤點12位至靚國際中華小姐冠軍

1988年李嘉欣

大美人李嘉欣係1988年香港小姐冠軍，也是首屆華姐冠軍，多年來均被譽為「最美港姐」嘅嘉欣，絕對係實至名歸。之後大美人即加入娛樂圈，憑着索爆面孔迅速走紅，而且多年緋聞不絕，每單戀情都轟動娛圈！

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到2006年，李嘉欣終於搵到好歸宿，同許晉亨高調公開承認戀情，08年11月，二人在許晉亨父親別墅中舉行婚宴，正式嫁入豪門。而2011年2月，李嘉欣誕下兒子許建彤(Jayden Max)，一家三口經常放閃，羨煞旁人！而大美人婚後仍努力keep弗，身材樣貌廿年如一日咁正！

2. 1993年 鍾麗緹

鍾麗緹於93年擊敗盧淑儀同謝綺玲奪冠，94年即被周星馳睇中邀請拍電影《破壞之王》，盛傳當年星爺力追女方，不過，鍾麗緹於1998年嫁給外籍丈夫Glen Ross，育有一女Yasmeen Ross，但於2002年離婚。

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03年，鍾麗緹與台灣音樂製作人嚴錚結婚，並於2008年誕下第二個女兒嚴書琴(Jaden)，再於2010年2月，第三個女兒嚴紫凝(Cayla)於北京出生，可惜2011年二人最終離婚。

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經歷兩次婚姻失敗後，鍾麗緹未有氣餒反而愈愛愈勇，拍攝內地真人騷《如果愛》同細佢12年的大陸演員張倫碩發展姐弟戀，後來張倫碩更在節目中派驚喜下跪求婚，二人婚後好恩愛！

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3. 1999年 葉璇

氣質美女葉璇於1999年參選國際中華小姐，取得冠軍及「最具古典美態獎」，葉璇喺無綫拍過不少劇集，不過近年到內地發展。

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葉璇2015年同內地男友小默先生公開戀情，男友連番厚禮，上年葉璇更高調晒愛，更認為：「愈愛你的人，愈會主動為你花錢..」，相反「如果他對你一毛不拔，或者要等你央求才肯給錢，這種關係的本質就是施捨而已，不存在愛。」

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4. 2000年 郭羡妮

1999年郭羨妮以大熱姿態贏港姐冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」四獎。2000年，代表香港參選國際華裔小姐競選，亦順利取得冠軍，是繼1988年度香港代表李嘉欣贏得國際中華小姐競選冠軍後，第二位香港代表奪冠！

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郭羡妮加入TVB拍劇，01年在同古天樂合演的古裝劇《尋秦記》，而郭羡妮一個人分演兩個角色，一個是現代少女，另一個是秦國才女，並且是因此劇而走紅。之後拍了大量的古裝片，2011年她與內地動作導演朱少杰結婚，翌年更誕下一女Kylie。2015年郭羡妮離開TVB後減少幕前演出專心湊女，淨係間唔中返大陸出席商演活動，又或者拍下港台劇集過吓戲癮。

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5. 2001年 廖碧兒

廖碧兒是2001年華姐三料冠軍，同奪都會魅力小姐及花都綽約大獎。

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最近，廖碧兒就重返香港幫ViuTV拍劇，唔知佢又會唔會諗住返TVB拍劇呢？
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6. 2004年 鍾嘉欣

鍾嘉欣2004年擊敗曹敏莉同洪巧玲贏得華姐冠軍，而嘉欣BB形象親民討好，即被TVB簽下至今更成為花旦！嘉欣BB在無綫多年，多次獲傳媒及網民支持取得「民選視后」，其中2013年於《玩嘢王》爆喊場面，博得全港觀眾歡心，演技備受肯定！

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同老公生咗兩個嘅嘉欣有B萬事足，現在過得十分幸福呢！

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7. 2005年 李亞男

李亞男於2005年代表溫哥華出戰，成功擊敗當年大熱門陳法拉，拿下國際中華小姐冠軍，即留港發展，雖然事業發展平平，感情生活亦非多姿多采，但卻成功找到一個絕世好老公，王祖藍！

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李亞男現在與老公黃祖藍十分甜蜜幸福，今年更為老公生咗個B女！

8. 2007年 宋熙年

同樣過得幸福的宋熙年，於2007年爆冷擊敗呂怡萱同陳爽成為冠軍！之後加入TVB多以主持身份現身，星路跟李亞男一樣平坦，但就搵到電視城另一絕世筍盤陳智燊！

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婚後兩年，宋熙年於上年8月誕下寶貝仔Damon，兩公婆不時喺社交網貼出湊仔日常大晒溫馨。
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9. 2009年 苟芸慧

苟芸慧係09年的國際中華小姐冠軍。初出道時樣子甜美，盡得網民歡心！點知後來因水腫問題，至體重激增至180磅，幸而經休養後已冇肥腫問題，回復索爆身形及靚樣！

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10. 2010年 岑麗香

已成為人母的宅男女神香香公主，為2010年華姐冠軍。

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香香唔止樣靚身材正，更擁有時裝設計學士、市場管理學士以及人力資源學士的文憑，哥利唔惹少！直至16年岑麗香嫁給強強，成為幸福人妻！

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香香與金融才俊Joshua(強強)16年完婚

11. 2012年 張曦雯

被人稱為靚到離地的張曦雯，是2012年國際中華小姐冠軍。

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張曦雯因拍劇集《跳躍生命線》更爆紅！ 國際中華小姐

12. 2014年

陳凱琳2013年成港姐冠軍後，翌年順利以大熱姿態奪華姐后冠！

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上年，Grace同鄭嘉穎拉埋天窗，仲講到明想生孖胎，而早幾日就已經為老公添丁，仲公開咗B仔個樣！

延伸閱讀：

2019年國際中華小姐首次亮相

今屆19位國際中華小姐候選佳麗首次現身同大家見面！

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《2019國際中華小姐競選》19位佳麗首次與傳媒見面 。

期間，上屆國際中華小姐冠軍余思霆更即場抽出其中一位佳麗試戴后冠，而今次的幸運兒就是16號佳麗朱彥雙。事後，朱彥雙就表示希望有機會再戴后冠，睇嚟對於奪冠幾有寄望！

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相信大家都想快啲睇睇2019 今屆國際中華小姐的質素如何，依家就同大家即刻睇睇啦！

｜1 鄭子怡（曼谷）

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｜2 蔡麗欣（布里斯班）

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｜3 段薏丹（芝加哥）

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｜4 王慧緩（夏威夷）

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｜5 陳曉華（香港）

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｜6 彭嘉伊（吉隆坡）

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｜7 妮素達（老撾）

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｜8 賀灕灑（倫敦）

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｜9 梁瀅（洛杉磯）

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｜10 黃夢晴（梅州）

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｜11 謝曉穎（墨爾本）

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｜12 胡楠青（蒙特利爾）

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｜13 吳雅璇（紐約）

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｜14 黃翠金（三藩市）

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｜15 潘明璇（新加坡）

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｜16 朱彥雙（悉尼）

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｜17 楊美麗（大溪地）

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｜18 楊昳讓（多倫多）

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｜19 林昀佳（溫哥華）

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：東方新地

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