國際中華小姐｜盤點12位至靚冠軍 歷年邊位係你最愛？

國際中華小姐2020年開始停辦，來到今年2024終於復辦，今屆港姐冠軍莊子璇升級迎戰，不諱言都幾緊張，好快今屆華姐就會同大家公開見面，雖然暫時唔知大家心水係邊位，但就可以肯定以下歷年12位國際中華小姐冠軍就一定係你哋至鐘意嘅其中一位！