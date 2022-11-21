圍爐取戀 | 港女男友口出狂言話全部女人都係X？東方昇一句點醒佢！

毛記電視在節目《圍爐取戀》經常為網民解決愛情上的煩惱，最新一集《圍爐取戀》就有網民談及到自己前男友的古怪價值觀，前男友不但極度仇視女性之餘，又曾經口出狂言話「全部女人都係X」，日日洗網民腦，令到網民以為是自己的問題！究竟今次毛記一班主持又如何點醒呢位網民呢？