圍爐取戀 | 港女男友口出狂言話全部女人都係X？東方昇一句點醒佢！
網民前男友口出狂言：全部男人都係咁諗
今集《圍爐取戀》有一位女網民分享自己遇到奇怪男友的故事。當時自己在做兼職的時候，主動去認識了一位高高瘦瘦又偏內向的男生，在兩人交往一段日子之後，男方向女網民透露自己是某知名討論區的資深使用者，經常將討論區的潮文或潮語掛在嘴邊。
兩人在進行親密關係的時候，前男友竟然會對女網民口出狂言，話覺得全部女人都係X，經常發表極度仇視女性的發言。雖然女網民有向前男友明確表達不快，要求對方不要再發表相關言論的時候，前男友竟然話：「唔得，因為我真係咁樣諗！」之後又話「其實全部男人都係咁諗，我誠實你要欣賞囉」，聽到一班主持O曬嘴！
前男友常有驚人言論
女網民表示前男友在日常生活中亦經常發表一些驚人的言論，例如會在發生親密關係的時候，以亂倫的言論獲取快感，又會在當眾對街頭的女性作出過分的評價：「你睇佢著成咁，一定喺酒店度做X啊」等等。主持叻叻則表示明白男性有自己的取向，亦理解男性的需求，但侮辱女性是覺得不可以接受。
網民曾以為是自己問題
該位網民表示自己在與前男友交往前是A0，一直不太了解成年男人的想法，自己雖然不喜歡亦不同意前男友的想法，但當時以為自己不懂得正常的兩性相處，所以都會無奈接受前男友的過分行為。最後更因為未能滿足到前男友的各種要求，而被前男友狠飛！
主持一人一句點醒A0港女
毛記的主持們一聽到網民的遭遇，都紛紛感到非常生氣和無言，東方昇表示前男友在交往時期對女網民的洗腦和施壓，再加上女網民是A0出身，所以先會令女網民不知道真正情侶應該如何相處。東方昇最後亦鼓勵女網民，希望女網民能夠多參考身邊朋友的戀愛經驗，並且不要讓變態前男友的陰影影響下一段感情。其他主持亦在節目中奉勸所有網民，假如在兩性關係中遇到不舒服的情況，一定要表達，不要過分遷就對方。
網民：「勁似啲心理變態既連環殺人犯」
最新一集《圍爐取戀》一出，引來大批網民的留言，網民都認為前男友心理變態之餘，太沉迷於網絡討論區的世界中：「呢個世界嘅物種真係充滿多樣性」、「有d男性厭女好嚴重 只係當女性做性工具 真係好難搞」、「勁似啲心理變態既連環殺人犯」、「小明忘記他不是在網路上了.jpg」等。
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