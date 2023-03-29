圍爐取戀｜女友背後有3個Sugar Daddy點算？Dickson分析獲網民大讚最中point
《圍爐取戀》有張蔓姿做嘉賓
這集《圍爐取戀》除了由東方昇、專家Dickson、Kneta及Terry擔任主持外，仲搵埋張蔓姿做嘉賓，被循例問到愛情經驗，張蔓姿笑言唔豐富：「因為我唔算怕過好多次拖，同埋啲經歷好似好薄弱咁，唔算太轟烈，同啲friend傾得多偈就知，我嗰啲係低level！」而講到最難忘的戀愛經歷，張蔓姿就話係真係鍾意對方，但最後唔可以同對方一齊，那種痛已經令她好難忘。
網民Chris接受女友肉體出軌
節目中一位化名為Chris的男網民，發現認識了約8個月的女友背後原來有至少3個Sugar Daddy：「有啲係找卡數，有啲係買梳化、傢俬，仲有一個比較close啲，會上佢屋企，同埋可能係send個地址畀佢，佢就去咁。」Chris直言能夠接受女友肉體出軌，但接受不到精神上出軌，Kneta即驚訝指：「呢個新一代愛情觀，直程通咗我嘅後腦！」
酒吧認識發展神速
Chris指初初和女友在酒吧認識，是女方主動向他展開追求，他形容女方外貌係「cute cute嗰啲」，又指女方向他攞完電話後，兩人已一齊去銅鑼灣海旁坐，被張蔓姿指發展神速。Chris續指當時兩人「好癲」：「會一齊拖住隻手，落去浸海水，又喺公園嗰度坐到朝早6點，先送佢返屋企。」
Chris形容自己係比較被動的人，兩人之後一直有keep住whatsapp，Chris更不時向女方傾訴心事，又keep住有約出街食飯，一個月後，Chris向女方表白，希望兩人能在一起，但女方卻沒有即時答應，女方的朋友就解釋因為兩人發展得太快，認為起碼要認識半年，兩人才能正式在一起。
相識一個多月已發生關係
Chris續指兩人在相識約一個多月後，已發生了關係，Terry指女方好矛盾：「佢身體上好進取，但心靈上就好保守。」Chris表示之後兩人一直keep住這種關係，令他覺得好奇怪，因為兩人平時出街都會拖手和攬錫，他認為已和情侶無分別，因此他決定偷睇她的電話，結果發現了她有Sugar Daddy的秘密。
Chris表示從whatsapp對話中，見到女友和3個不同男士有一些「我要找卡數」、「Please settle」、「多謝你張梳化」之類的對話，但冇一個和他一樣，有戀愛方面的交流，他說：「我睇到之後都沉澱咗一晚，第二日我喺佢屋企，問佢呢個咩玩法？佢就唔出聲，跟住同我講對唔住。」
女方叫Chris等她三個月
Chris指女方向他解釋那些人並非和她拍拖，其中有人是不能公開，有人是已婚，又說：「啲對話唔係你睇到咁！」但由頭到尾都冇直言他們是甚麼關係，只叫Chris等她三個月，表示：「我唔可以就咁走咗去，有啲嘢要處理。」又說：「我哋都未一齊，我唔係每一段感情都要交待畀你聽。」
Chris話自從爆了女方大鑊後，女方對他的態度便變得好冷淡，這時東方昇問：「個女仔有冇咩苦衷，會唔會佢本身爭人錢呀，即係有經濟問題？」Chris認同說：「佢唔肯講，但係我就自己覺得應該係屋企問題。」但又指女方係「大洗嘅人」：「屋企長期有幾支靚酒喺度，蠟燭一買就一、兩千蚊嗰種買法。」
Dickson分析Chris只負責浪漫
Chris表示已與女方溝通幾次，但都係發髀氣收場。這時Dickson話要嘗試去猜測一下現況：「我估呢個女仔佢係有好多唔同功能性嘅男友，譬如呢個可能係負責傢俬嗰部份嘅，呢個就負責屋嗰部份嘅，或者呢個就負責另一啲嘢啦，而阿Chris你就負責浪漫嗰部分。」
Dickson續分析：「你唔好否定嗰個開心先，嗰個開心都係真嘅，但個問題就係：你究竟要唔要去自己處身喺一個咁樣嘅位置呢？咁就要你自己再諗啦。」而講到如果事情發生在自己身上，Dickson就話應該唔得：「因為我個人佔有慾好強，我唔能夠同一百幾個人去分同一個女仔！」Terry就話自己比較懦弱，應該會等個女仔三個月。
Kneta質疑主持對男女大不同
Kneta就好疑惑地問：「平時我哋啲女仔打上嚟，我鬧到佢癡線啦！但我唔明點解你哋可以接受到個女朋友咁樣，我接受唔到。」這時東方昇表態：「我覺得我都會留喺度，我梗係唔會想佢搵佢嘅Sugar Daddy，但我要研究吓我解唔解決到佢錢上面嘅問題，先可以幫佢脫離嗰面。」
Chris講到其女友已有28歲，張蔓姿話覺得個女仔似係有一個好勁的苦衷，被發現後冇即刻同Chris斬纜，反而要他等她三個月去處理，可能代表Chris真的畀到她一種真愛的感覺。東方昇即指如果她的苦衷是家人的話，可以接受，但如果是為了買蠟燭的話，就不能接受，更指女方可能只當同Chris一齊和養隻狗仔一樣，仲要係兩人仲未確立關係。
Dickson指Chris想做天使
Chris表示不介意女方繼續和Sugar Daddy的關係，只希望女方不再欺騙他，因此想等這三個月，只望睇到一個結局，知道女方會否為他改變。這時Dickson分析：「咁Chris你其實唔係接受到呢一種關係，你係想做天使，然後想埋去拯救佢。」
東方昇就指兩人其實係timing唔啱：「有機會十年後佢有一日發覺你係一個啱嘅人，可能係嗰個moment佢先識珍惜你。」Chris最後表示如果女方不再搵他，他便會慢慢放低對方。
分析女方只係貪心咩都想要
收線後Dickson說：「頭先因為當事人喺度，有啲說話我唔敢講，驚太傷佢心！因為我自己嘅惴測係，當佢踢爆咗嗰個女仔有幾個Sugar Daddy嘅時候，嗰個女仔開始對佢有啲疏遠，就因為你已經冇咗浪漫嘅功能，所以我唔知喺你身上面，我仲可以攞到咩嘢，其實我覺得成個狀況就係咁邪惡囉！」
Dickson續說：「可能個女仔的而且確有機會有一個苦衷，可能屋企人爭人錢定咩嘢，但我聽到佢嘅生活係富裕生活，咁即係話，其實可能佢只不過係嚮往富裕嘅生活，但係我又想有個人同我浪漫一下。」即係女方其實係咩都想要，又想要錢，又想要浪漫同激情，張蔓姿都話畀Dickson一番話點醒。
網民大讚Dickson睇得透
網民睇完都紛紛大讚：「Dickson分析得好中」、「贊同Dickson」、「大家會不會太善良？仲幫個女仔諗苦衷，睇嚟得Dickson是清醒的」、「Dickson根本就講左個事實出來。」、「六條友得dickson一個係正常」、「Dickson長期中point」、「Dickson好charm…個腦」等等，亦有網民問：「Dickson咪因為睇得透先A0？」
即睇《圍爐取戀》女友背後有3個Sugar Daddy：
浪漫派 VS 現實派，發現女友有Sugar Daddy但仍想繼續發展，大家點睇？
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