圍爐取戀｜真·阿媽有咗第二個 引發網民爭議：阿媽點解要被困
《圍爐取戀》Cherry發現阿媽出軌 選擇向社工求助
今次事主化名Cherry，是一個16歲中學生，她說早前有一排她和阿媽的關係非常差，甚至互不揪採，她指阿媽成日出街都冇講去邊，引起事主懷疑，就去check阿媽手機，發現一些她和一個男的親暱照，令她好驚訝又不知所惜，所以她在發現媽媽出軌的第二日，就去了學校，向社工求助。
之後社工聯絡了Cherry阿媽，當時Cherry仍不相信阿媽會出軌，但社工在和Cherry阿媽傾了半個鐘後，搵埋Cherry坐低三個人一齊傾，她說：「雖然阿媽並冇直接承認自己係出軌，但係佢就話『我其實喺未生你之前，我同你阿爸結婚嘅時候，其實已經經常嗌交，嗰陣時我都有搵社工，我已經忍咗佢十年，唔通我仲要忍多佢十年咩。』咁樣。」
心中一直有條刺 唔敢講畀阿爸知
Cherry指現在雖然還能和阿媽正常溝通，但心中一直有條刺：「我覺得點都想解決呢個問題佢，唔可以就咁不了了之，即係佢係做咗呢件事就係做咗呢件事。」她又指自己並不清楚阿媽現在仲有冇繼續和那個出軌對象聯絡：「經過嗰件事之後，佢冇再同我講任何關於嗰個人嘅嘢，想就咁扮唔知。」
這時東方昇問Cherry：「你爸爸知唔知呢件事？」Cherry就回答：「我都有諗過要唔要同阿爸講，但係我又好驚頭家會散，同埋我驚阿爸知道咗之後，會諗唔開，所以我都冇講，但我真係覺得佢好慘呀，即係畀人笠咗頂綠帽，跟住仲好似咩都唔知咁！」Cherry又直言見社工當日曾向媽媽傾訴過自己的感受：「我話：『其實我好想要一個完整家庭！所以我唔希望你去搵第二個。』」
Kneta剖白相似經歷 直言陰影影響婚姻
現已為人母的Kneta原來都出身自單親家庭，和Cherry有相似的經歷，她說：「我由細到大都一路收埋自己，唔願意去面對，亦唔願意去接受，直至知道咗個真相都係唔講，只覺得係自己嘅問題，係我唔好，所以老豆老母唔鍾意我，或者係引發到咁嘅問題出現。」
Kneta續指自己直到20歲時，才和同阿媽坦白討論這件事：「因為覺得我都廿歲人啦，好似所有嘢仲唔清唔楚，冇同老豆老母去傾過呢樣嘢，我直情覺得係一個陰影呀！你唔解咗佢，佢就會一直喺你個心入面，我覺得直情影響咗我嘅婚姻、我嘅未來。」Kneta直言和阿媽坦白自己感受後，阿媽亦將事情的經過一一向她道來，結果兩人都講到喊。
叻叻廿幾歲先解開心結
而叻叻亦講到自己有類似的經歷，她指自己父母離婚後，已各自有了新對象，但她小時候並不知情，父母亦怕傷害她，而未有和她講清楚，但她表示其實小朋友都會隱約知道發生了甚麼事：「直到我大個，又係鬱到廿幾歲啦，我都一直以為我阿媽阿爸唔鍾意我，呢個心結一直喺度廿幾年，直到有一刻終於爆咗出嚟。」她說直到和阿媽互相爆喊傾訴，才終於解開了自己的心結。
因此Kneta和叻叻都勸告Cherry，最重要是要去解開自己的心結，否則會對她未來的愛情觀有好大影響。東方昇亦勸Cherry要坦白將自己的感受講給父母知道。
直言曾情緒失控選擇自殘
Kneta又詢問Cherry曾否自殘，她指自己也曾經為了父母而想不開自殘，Dickson更指有些青少年會誤以為自殘可以換取到父母的關注，Cherry坦承自己曾經自殘過：「首次係真係好難控製好自己嘅情緒，我叫自己唔好再喊唔好再咁樣，但都收唔到聲，所以就自殘咗。」又直言覺得父母不在乎她的感受，希望籍著自殘令他們改變。
Cherry最終表示如果媽媽真係搵到幸福，自己會支持她，但不會接受，因為她覺得媽媽是在做一件錯事。而一班主持最後的結論是父母就算幾殘忍都好，也應該和子女坦承溝通，以免令小朋友留下陰影。
網民撐阿媽應離婚：俾阿媽走啦
網民對Cherry的「真·阿媽有咗第二個」事件爭論不休，有不少網民雖然認為阿媽出軌本身係錯，但亦支持阿媽應該離婚：「呢啲嘢勉強唔到，唔好再執著啦，俾呀媽走啦。」、「佢呀媽有自由，點解要比個女困住。」、「阿媽都系個體，有自己世界」、「2個日嘈夜嘈嘅人更應及早分開」等等。
亦有網民認為Cherry不應check阿媽手機：「點解成日都合理化check手機」、「你自己都總有d唔想比人知既秘密，點解你呀媽唔可以有？扮唔知咪算。」、「阿爸阿媽既事唔使理，你都理唔到」、「本身好信任阿媽但係就去CHECK阿媽電話，咁有冇CHECK埋老豆電話睇下老豆有冇出軌」等等。
14/4 《圍爐取戀》 我發現阿媽出軌，唔知點算好：
估唔到有佔一半主持都有父母感情破裂嘅問題！
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