圍爐取戀｜真·阿媽有咗第二個 引發網民爭議：阿媽點解要被困

毛記電視網上節目《圍爐取戀》經常為網民解決愛情上的煩惱，最新一集《圍爐取戀》就有一位16歲中學生，講述自己憑著第6感踢爆自己阿媽原來出面有另一個男人。女事主一方面好擔心家庭關係因而破裂，另一邊廂亦因為心中呢條刺，唔知可以點樣面對阿媽。