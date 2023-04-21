圓圓

戀講嘢｜圓圓辦公室戀愛約對象去後樓梯嚇窒193 犯禁下辭職轉型做KOL更養眼

最新娛聞
Red

廣告

現時34歲的圓圓近日接受ViuTV節目《戀講嘢》大談自己辦公室戀愛的經歷，甫一出場就令到193等一眾主持眼都凸埋，事關打分甜美的圓圓身穿緊身針織衫令姣好身形非常搶眼！

除了圓圓的身形震撼之外，她的辨公室戀愛經歷令主持更加嘩然！聲稱自己曾在美容網站做小編的圓圓曾經在公司中與一名男同事關係曖昧，由相識到公然在公司電腦調情，到後來被老闆勸止，每個行徑都令主持非常好奇！

圓圓 圓圓身材姣好，在辦公室非常養眼。
圓圓身材姣好，在辦公室非常養眼。（圖片來源：[email protected]

重溫圓圓如何被老闆勸退：

&t=47s

圓圓約對象去後樓梯

圓圓在公司的對象是一名IT男，除了公然在「表明禁止戀愛」的辦公室內以電話對話以暗示的形式調情之外，圓圓還笑言自己與IT男還會相約到後樓梯短聚。一聽到「後樓梯」，主持立即起哄，193直言：「咁快嚟料！？」後來圓圓澄清只是去後樓梯傾偈。不過193後來就補充：「刺激嘅，越係唔畀你做嘅嘢，你就唔想做㗎嘛！」圓圓表示為了掩人耳目，更加落足本買包煙做道具。

圓圓 圓圓身形KEEP得好FIT。
圓圓身形KEEP得好FIT。（圖片來源：[email protected]

圓圓由OL變KOL

圓圓最後發現IT男原來是有未婚妻，與此同時又被老闆直接勸辭職，在萬念俱灰之下，圓圓決定遞上辭職信，並與IT男斬纜。現時圓圓是一位擁有3.7萬followers的KOL，不時就會在個人IG分享靚相，當中包不乏清涼泳衣相，甜美的樣子加上驕人的身材，不少網民都留言大讚她性感又靚女，難怪獲得不少廣告商垂青做宣傳，更曾經為生活品牌拍攝有興關寵物美容的影片廣告。

點擊睇圓圓IG靚相：

圓圓 圓圓招牌水著LOOK。
圓圓招牌水著LOOK。（圖片來源：[email protected]
圓圓 連上雪山滑雪都係咁清涼！
連上雪山滑雪都係咁清涼！（圖片來源：[email protected]
圓圓 有網民更笑言：「著咁多衫，唔熱咩？」
有網民更笑言：「著咁多衫，唔熱咩？」（圖片來源：[email protected]
圓圓 圓圓現時34歲。
圓圓現時34歲。（圖片來源：[email protected]
圓圓 IG有不少水著靚相。
IG有不少水著靚相。（圖片來源：[email protected]
圓圓 IG有不少水著靚相。
IG有不少水著靚相。（圖片來源：[email protected]
圓圓 IG有不少水著靚相。
（圖片來源：）相當搶眼！（圖片來源：[email protected]
圓圓 即使打扮密實亦難掩好身材。
即使打扮密實亦難掩好身材。（圖片來源：[email protected]
圓圓 亦都好識得擺甫士。
亦都好識得擺甫士。（圖片來源：[email protected]
圓圓 即使打扮密實亦難掩好身材。
即使打扮密實亦難掩好身材。（圖片來源：[email protected] 圓圓 即使打扮密實亦難掩好身材。

經常做運動保持優良體態。（圖片來源：[email protected]

圓圓 經常做運動保持優良體態。
經常做運動保持優良體態。（圖片來源：[email protected]
圓圓 樣子甜美亦是賣點之一。
樣子甜美亦是賣點之一。（圖片來源：[email protected]
圓圓 可愛。
可愛。（圖片來源：[email protected]
圓圓
（圖片來源：[email protected]
圓圓 能做出多個高難度動作。
能做出多個高難度動作。（圖片來源：[email protected]
圓圓 亦會分享個人生活日常。
亦會分享個人生活日常。（圖片來源：[email protected]
圓圓 亦會分享個人生活日常。
亦會分享個人生活日常。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源： 《晚吹 - 戀講嘢》@YouTube

讀者留言

熱門文章

 