土瓜灣區9旬伯伯街頭摸人事件 網民熱議「好色伯伯」行徑震驚全城
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近日，一則關於土瓜灣區一名九旬老伯伯在街上不當行為的帖子在網上引起了廣泛討論。據報導，這位老伯伯經常在街上對女性伸出「鹹豬手」，甚至用手肘撞擊她們的臀部和胸部，而且對象不分年齡層。
受害者陳小姐親述驚悚經歷
陳小姐在接受《東張西望》的訪問時分享了她的不愉快經歷。她回憶說，當時她正在店外調整電視機，突然感覺到有人觸碰她的臀部。「跟住我就發現有人掃我嘅Pat Pat位，當我望過去嘅時候，我就發現咗呢個阿伯。」她說。這位老伯伯利用拐杖行走，似乎是趁她不注意時故意觸碰她。
街坊目擊多次不當行為
黃小姐，一名水果店員工，也表示曾被這位老伯伯騷擾。她說，一開始她以為是意外，但當發生第二次時，她意識到這是故意的。「因此街坊都稱他『好色伯伯』。」她試圖與老伯伯溝通，但他只是裝作聽不懂，不作任何回應。
攝製組跟蹤揭露驚人行徑
節目的攝製組跟隨這位老伯伯，發現他在短短十分鐘的路程中，竟故意觸碰至少七名女性。他甚至會停下來，長時間盯著某位女士，行為令人震驚。節目主持人黎寬怡最終找到了這位老伯伯，試圖與他對話，但他的反應非常激動。
節目將深入探討背後原因
節目組計劃在下一集中訪問老伯伯的家人，以探究他這種行為背後的原因。這一事件不僅在網上引起了熱烈討論，也引發了社會對老年人行為和心理健康的關注。
圖片來源：TVB