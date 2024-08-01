巴黎奧運 「土耳其陳展鵬」射擊選手零裝備上陣 背景起底 仲做過呢個職業！

今年巴黎奧運有唔少精英發揮勁出色，令觀眾非常難忘！混合團體10公尺空氣手槍項目中，土耳其51歲的射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）以582分的優異成績摘得項目銀牌，呢位Cool爆型男仲要零裝備上陣，有網民笑指：「派咗殺手嚟比賽?!」

