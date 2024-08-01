巴黎奧運 「土耳其陳展鵬」射擊選手零裝備上陣 背景起底 仲做過呢個職業！
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今年巴黎奧運有唔少精英發揮勁出色，令觀眾非常難忘！混合團體10公尺空氣手槍項目中，土耳其51歲的射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）以582分的優異成績摘得項目銀牌，呢位Cool爆型男仲要零裝備上陣，有網民笑指：「派咗殺手嚟比賽?!」
土耳其51歲射擊選手零裝備上陣 網民：派咗殺手嚟比賽?!
隨後在金牌賽中，他們獲得了14分，最終僅次於塞爾維亞的對手，獲得了銀牌。這是迪凱區生涯中的第一面奧運獎牌，對於一位51歲的選手來說，無疑是一個巨大的成就。迪凱區的表現不僅在成績上引人注目，他在比賽中幾乎沒有使用任何專業射擊裝備的獨特風格，也成為了熱門話題。與大多數射擊選手不同，他沒有配戴專用的射擊眼鏡或耳朵保護裝置，而是僅用普通眼鏡和耳塞來保護自己。
連Elon Musk都大讚：「Nice」
這種樸實無華的裝扮和出色的表現，讓他在網絡上引起了廣泛的討論。網友們對他的評論充滿了驚訝和讚賞，有人戲稱他為「土耳其派來的殺手」，Elon musk亦參與討論，讚嘆一句「nice」！也有人感嘆他看起來就像是從人群中走出來，隨意地拿了一面銀牌回家。
土耳其射擊選手技驚四座網民話撞樣陳展鵬
網民笑指：「唔通 係 john wick 又話你知咩」「平時喺歡樂天地玩都唔知攞咗幾多隻大公仔」「諗起電影《全職殺手》，劉德華個角色都係前奧運選手」「陳展鵬轉咗去土耳其玩射擊」。
背景起底！原來曾經係高級軍官
根據當地報導，Yusuf Dikec其實是一名經驗豐富的選手，2001年成為職業射擊運動員，亦曾是土耳其憲兵隊的高級軍官。
年紀大一樣可以追夢
這次奧運，迪凱區不僅以他的成績證明瞭自己的實力，也以他的風格和態度，展示了運動精神的另一面。他的故事激勵了許多人，尤其是那些認為年齡可能是追求夢想的障礙的人。迪凱區用自己的行動告訴世界，年齡只是一個數字，決心和熱情才是達成目標的關鍵。
圖片來源：X@PicturesFoIder、TVB、網上圖片、IG@yusufdikecofficial