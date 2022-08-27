土風舞冬菇向謝霆鋒致敬 新MV大量彩蛋 重現熨斗辣雞冠頭超經典！

謝霆鋒MV出爐？原來是本地創作團隊「土風舞冬菇」向謝霆鋒致敬的MV，這首歌名為《他知道哭是沒有用的 （VIVA Millennials）》，曲詞同MV都好謝霆鋒，包括主角抄足霆鋒當年用「熨頭」熨的雞冠頭、霆鋒背心造型的電結他solo、戴黑超cool look等，充滿玩味及集體回憶。