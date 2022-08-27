土風舞冬菇向謝霆鋒致敬 新MV大量彩蛋 重現熨斗辣雞冠頭超經典！
廣告
謝霆鋒MV出爐？原來是本地創作團隊「土風舞冬菇」向謝霆鋒致敬的MV，這首歌名為《他知道哭是沒有用的 （VIVA Millennials）》，曲詞同MV都好謝霆鋒，包括主角抄足霆鋒當年用「熨頭」熨的雞冠頭、霆鋒背心造型的電結他solo、戴黑超cool look等，充滿玩味及集體回憶。
再玩熨斗辣雞冠頭
謝霆鋒在樂壇最高峯的時候，是2000年出《活着VIVA》、《玉蝴蝶》、《潛龍勿用》同國語歌《因為愛所以愛》等，20歲就在紅館舉行6場「Viva live演唱會」。土風舞冬菇的新歌集合謝霆鋒的特色，MV演員以霆鋒年代流行的緊身背心配喇叭褲、染金毛、雞冠頭，而霆鋒當年掀起的不羈反叛形象，是當年MK文化一種元素。
歌詞滲入謝霆鋒名曲
MV中，演員造型、chok、動作甚至仿傚謝霆鋒用熨斗辣雞冠頭，似到十足十。歌詞方面由千禧年的搖滾霆鋒演變到近年的鋒味chef Nic，「早優生都因你被銘記」、「潛龍無辦法可以再用，如何能找到一絲英勇，才能及你這麼chok不需武功」，包含了謝霆鋒歌詞向他致敬。
成員聽謝霆鋒的歌長大
土風舞冬菇由一班為數約20位年輕人自組而成，他們表示創作《他知道哭是沒有用的 （VIVA Millennials）》MV，是因為大部份成員都是八、九十後，這年紀的人聽歌和買碟都是聽謝霆鋒，故想與大家回味一下，希望香港人都會覺得有趣同鍾意。
真係似足9成！
撰文：東方新地圖片來源：《他知道哭是沒有用的 (VIVA Millennials)》MV、《活著VIVA》MV、微博@鋒味、[email protected]、《KKBOX風雲榜》截圖
讀者留言