在家宴客 60 道菜｜肥媽自爆曾遇鹹豬手！龔嘉欣被警告咪亂問人攞老菜脯？

烹飪節目《在家宴客 60 道菜》除了教煮餸，竟然還有爆笑花絮兼驚人往事大放送！在最新一集預告中，肥媽（Maria Cordero）竟在鏡頭前自爆讀書時曾遇過「真．鹹豬手」，更即場找龔嘉欣（Katy）重演案情！而Katy亦因亂說話而遭名廚當場「警誡」，究竟發生了甚麼事？