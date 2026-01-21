在家宴客 60 道菜｜肥媽自爆曾遇鹹豬手！龔嘉欣被警告咪亂問人攞老菜脯？

烹飪節目《在家宴客 60 道菜》除了教煮餸，竟然還有爆笑花絮兼驚人往事大放送！在最新一集預告中，肥媽（Maria Cordero）竟在鏡頭前自爆讀書時曾遇過「真．鹹豬手」，更即場找龔嘉欣（Katy）重演案情！而Katy亦因亂說話而遭名廚當場「警誡」，究竟發生了甚麼事？

龔嘉欣亂搲菜脯油被警告 許美德爆潮州相親習俗

在接下來的集數中，潮州菜大師許美德分享「潮洲的味道」，介紹有消滯作用的菜脯油時，為食的龔嘉欣即時見獵心喜，搞笑地向大師「搲油」。豈料許美德師傅竟一臉嚴肅地「警誡」她，場面一度非常緊張！許師傅說：「潮州人老菜脯係攞嚟相親架，你唔好立亂問人攞老菜脯。」原來在潮州傳統中，珍貴的老菜脯是相親時的重禮，不能隨便問人索取。這個意想不到的文化冷知識，搞到Katy當場爆笑，更忍不住尷尬擰轉頭，場面十分惹笑。

肥媽自爆讀書遇鹹豬手 搵龔嘉欣重演案情

節目另一驚爆亮點，是出名健談的肥媽在燜豬手期間，竟有感而發，大爆自己讀書時曾遇過「真．鹹豬手」的恐怖經歷！肥媽不但繪形繪聲地描述當時情況，更興致勃勃地找來身旁的龔嘉欣做「替身」，即場示範案發情景，以及她如何以「肥媽式高分貝獅吼功」嚇退色狼。這段突如其來的「案情重演」，將緊張的經歷化為過癮的電視效果，保證讓觀眾看得捧腹大笑，絕對是本周不容錯過的爆笑環節。

龔嘉欣為食貓上身頻偷食 奉旨試食可愛樣盡現

除了與嘉賓的搞笑互動，龔嘉欣在節目中的「為食」本性亦是亮點之一。雖然身為主持可以「奉旨試食」，但心急的Katy總是等不及指令就「先吃為快」。無論是面對金黃香脆的炸金蠔，還是熱氣騰騰的煲仔飯，她都展現出對食物的無限熱愛。鏡頭更捕捉到她多個偷食得逞後的滿足表情，可愛模樣完全洗脫了平時的視后形象，為節目增添了滿滿的娛樂性與親切感。

圖片來源：TVB

