在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣率5大名廚回歸！楊枝甘露原創人坐鎮 預告首集8道新年菜

視后龔嘉欣（Katy）自從2025年頭主持《在家宴客 50 道菜》後廚娘形象深入民心，贏盡好評！相隔一年，Katy將於明日（1月19日）起載譽歸來，主持全新一輯《聚大金鳳呈獻：在家宴客 60 道菜》，節目更升級至15集，誓要教識觀眾煮60道宴客菜過新年！今次陣容極度豪華，究竟有幾勁？