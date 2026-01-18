在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣率5大名廚回歸！楊枝甘露原創人坐鎮 預告首集8道新年菜
視后龔嘉欣（Katy）自從2025年頭主持《在家宴客 50 道菜》後廚娘形象深入民心，贏盡好評！相隔一年，Katy將於明日（1月19日）起載譽歸來，主持全新一輯《聚大金鳳呈獻：在家宴客 60 道菜》，節目更升級至15集，誓要教識觀眾煮60道宴客菜過新年！今次陣容極度豪華，究竟有幾勁？
豪華陣容全面升級 5大名廚背景嚇親人
新一輯《在家宴客 60 道菜》陣容鼎盛到嚇親人！除了有繼續留任、精通中國八大菜系的星級名廚邵德龍師傅外，節目組更請來多位猛人加盟。當中包括香港著名飲食集團最年輕大廚，更是甜品「楊枝甘露」及「XO醬」的原創人黃永幟師傅；現職全球獲獎最多的中菜品牌，掌管港、亞、美加及中東業務的李文星師傅；以及鑽研潮州菜超過三十年的許美德師傅。另外，更有新加入的人氣西廚「瑞士秋生哥」Jacques Kagi坐鎮，連同李家鼎（鼎爺）及肥媽兩位「星級煮人」，七位猛人輪流上陣，絕對是星光熠熠，務求讓觀眾在短短15集內速成廚神！
首兩集菜單率先睇 肥媽教煮懶人版黑胡椒炒蟹
節目明日首播，頭兩集內容亦絕不欺場！八道由名廚教煮的菜式包括：黑胡椒炒蟹、刁鑽菠蘿乾咕嚕肉、「大富蠔煲」、惹味素食「錦繡如意」、瑞士版清湯腩、零失敗特色焗雞、醉蝦及升級版老少平安。向來以「快靚正」見稱的肥媽，將會分享大量「懶人烹調大法」，例如教大家如何用簡單方法令焗雞皮脆肉嫩兼入味，更會公開薯仔極速變腍的獨門大法，絕對是入廚新手的福音！想學識幾道菜式在新年期間大顯身手，就千萬不要錯過明晚的節目了。
