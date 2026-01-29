在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣罕有自爆戀情！曾被「剝蝦男」感動 慘遭肥媽傳授溝仔大法？
肥媽炮製蒜蓉蝦 龔嘉欣自揭「剝蝦男」往事
節目中，當肥媽與龔嘉欣一同品嚐香噴噴的「蒜蓉胡椒蝦」時，肥媽憶述起昔日為老公剝蝦的甜蜜往事，溫馨的氛圍竟意外觸動了龔嘉欣的內心深處。一向對感情事低調的嘉欣，突然有感而發，向肥媽坦白：「有一次有個人剝咗隻蝦畀我食，我覺得好感動呀」。這個突如其來的自爆，讓現場氣氛瞬間變得八卦起來，肥媽更立即化身「戀愛顧問」，準備為嘉欣的感情狀況好好「把脈」，這段關於「剝蝦男」的往事，亦成為了全晚的焦點話題。
肥媽肉緊追問！狠批龔嘉欣「好容易呃」
聽到龔嘉欣輕易被剝蝦舉動感動，身經百戰的肥媽立即「媽咪上身」，毫不留情地作出評價：「呢個人好容易呃咋喎」，認為嘉欣太過單純。言畢，肥媽更肉緊地追問嘉欣與「剝蝦男」的後續發展，緊張地問：「你覺得佢對你點吖？」。面對肥媽的連環炮發，龔嘉欣竟一反常態，哈哈大笑地給出一個極具懸念的答案：「佢應該 xxx 我嘅！」，這個被節目組後製處理的答案，瞬間吊足觀眾胃口，到底嘉欣的回答是甚麼，讓肥媽有如此大的反應？
龔嘉欣被嫌「捉到鹿唔識脫角」 肥媽即場傳授溝仔大法
對於龔嘉欣的回應，肥媽顯然相當不滿意，更一臉嫌棄地大嘆她「捉到鹿唔識脫角」，意指她錯失了大好良機。眼見嘉欣在情路上似乎過於被動，熱心腸的肥媽決定不再紙上談兵，即場向龔嘉欣傳授自己的「溝仔大法」，希望為這位後輩的感情路「腦洞大開」。究竟肥媽的愛情秘笈是甚麼？她又會如何指導嘉欣把握幸福？這場突如其來的「愛情教室」讓節目充滿追看性，觀眾都非常好奇嘉欣最終能否領悟到肥媽的真傳。
兩代愛情觀大碰撞 網民期待肥媽愛情教室
龔嘉欣與肥媽這段關於「剝蝦男」的對話，完美展現了兩代人截然不同的愛情觀。龔嘉欣代表著追求浪漫、容易被細節感動的少女心態；而肥媽則代表著主動出擊、講求實際的實戰派。這種愛情觀的碰撞，產生了意想不到的綜藝效果，亦引發觀眾的強烈共鳴。不少觀眾表示，非常期待看到「肥媽愛情教室」的完整內容，想知道肥媽如何用她的人生智慧，去點醒在愛情中略顯迷惘的嘉欣，相信這段充滿趣味和智慧的交流，將會成為節目的經典場面。