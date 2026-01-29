在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣罕有自爆戀情！曾被「剝蝦男」感動 慘遭肥媽傳授溝仔大法？

龔嘉欣在最新一集《在家宴客 60 道菜》中，竟罕有地真情流露，自爆昔日感情事！在品嚐肥媽（Maria Cordero）炮製的「蒜蓉胡椒蝦」時，她有感而發，透露曾被一位「剝蝦男」的舉動深深感動，隨即引來肥媽連番追問，更慘被嫌棄「捉到鹿唔識脫角」，究竟這位「剝蝦男」是誰？肥媽又傳授了甚麼「溝仔大法」？