在家宴客 60 道菜｜肥媽瘋狂催婚龔嘉欣！連環爆金句催生B 嘉欣自爆超簡樸求婚場面？

TVB節目《在家宴客 60 道菜》中，肥媽（Maria Cordero）再度火力全開，對龔嘉欣（Katy）展開猛烈催婚攻勢！肥媽在節目中不但化身「最強媒人」瘋狂催婚，更連環爆出金句催生B，場面搞笑又溫馨。面對肥媽的連珠炮發，龔嘉欣不但乖巧應對，更罕有地披露自己極度「貼地」的感情觀及理想求婚場面，究竟這位新一代「賢妻」的夢中求婚是怎樣的？