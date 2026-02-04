在家宴客 60 道菜｜肥媽瘋狂催婚龔嘉欣！連環爆金句催生B 嘉欣自爆超簡樸求婚場面？
肥媽借教煮餸瘋狂催婚 爆金句催生B
自《在家宴客 60 道菜》開播以來，肥媽已毫不掩飾想將龔嘉欣嫁出去的決心！當嘉欣甜笑表示享受與肥媽一同下廚時，肥媽立即把握機會，借題發揮大談婆媳相處之道：「女人同女人之間最好喺廚房，我都係一路做嘢一路講心事。尤其是你第日嫁人，你喺廚房幫奶奶做嘢，佢對你嘅感覺都唔一樣。」當嘉欣乖巧回應「我好鍾意㗎，同埋我都想佢個仔開心㗎嘛」時，肥媽即時開啟催婚模式，單刀直入：「咁你快啲嫁啦，講咁遠做咩啫？」其後嘉欣提到朋友送贈BB衫，肥媽的催生金句更讓全場爆笑：「畀 BB 衫有鬼用咩，畀個識得做 BB 嘅男人你吖嘛？！」連串攻勢可謂絕無冷場！
龔嘉欣自爆恨嫁心態 理想求婚場面勁貼地
在2月3日晚播出的集數中，肥媽教授一道名為「Marry Me 豬」的西式焗豬柳卷，再次乘機試探龔嘉欣的擇偶條件。面對肥媽的提問，嘉欣盡顯其賢慧一面，大方表示不介意為另一半下廚：「我又冇乜所謂喎，如果佢（另一半）唔識煮，咪我煮畀佢食囉。」至於被問到理想的求婚場面，嘉欣的答案更是簡單樸實得令人意外，她甜笑著說：「可能一擘大眼，戴咗隻戒指喺手度就得㗎喇。」這種不追求奢華儀式的「貼地」想法，完全顛覆大眾對女明星的想像，展現出她純樸可愛的一面。
肥媽錫到燶視如己出 龔嘉欣乖巧回應冧爆
節目中肥媽與龔嘉欣的互動充滿火花，顯然肥媽已將嘉欣視如己出，字裡行間都流露出對她的關愛與著緊。無論是分享「婆媳相處之道」，還是連環爆金句催婚，都源自於長輩對後輩的疼愛。而龔嘉欣每次都以甜笑和乖巧的態度回應，例如簡單一句「我好鍾意㗎」，就足以冧爆肥媽，二人溫馨的互動猶如母女，為這個烹飪節目增添了大量人情味，讓觀眾看得非常投入，感受到二人之間深厚的感情。
網民大讚嘉欣賢慧 催婚情節勁有共鳴
節目播出後，肥媽與龔嘉欣的「催婚」互動隨即引起網民熱烈討論！不少網民大讚龔嘉欣是「滿分好新抱」，紛紛留言：「嘉欣真係好女仔，識煮飯又唔計較！」、「呢個年代仲有咁貼地嘅女仔真係難得！」、「個求婚方法好真實，唔使搞咁多花臣！」同時，大量網民對肥媽的催婚攻勢表示極有共鳴，笑言：「肥媽根本就係我阿媽嘅化身！」、「過時過節實俾人問幾時結婚，完全明白嘉欣嘅感受！」、「笑死，肥媽啲金句好應棍！睇到好有親切感！」