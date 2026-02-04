在家宴客 60 道菜｜星級心機菜揭秘！龔嘉欣試食後自爆同邵德龍師傅「上契」關係？
邵德龍師傅公開獨門秘技 炮製Fusion拆骨魚雲
即將播出的新一集內容可謂資訊量爆棚，當中邵德龍師傅炮製的「陳皮香煎拆骨魚雲」絕對是焦點所在。邵師傅將傳統的順德煎焗魚雲與拆骨大魚頭進行Fusion，創作出這道星級宴客菜。菜式的靈魂在於其極度繁複的心機位，特別是「冰水夾擊」的拆魚頭肉過程，需要無比耐性與技巧，絕對是心機與時間的結晶。除了這道重量級菜式，同集還會介紹「蓮藕糯米肉丸」、「花雕金鳳凰」及「三鮮煲仔飯」，道道皆是宴客首選。
龔嘉欣試食後大為感動 驚爆二人「上契關係」
當龔嘉欣試食完這道充滿心機的「陳皮香煎拆骨魚雲」後，立即被其美味及背後付出的努力所感動，她大讚道：「呢道餸真係奢侈，奢侈在有好多心機！」也許是美食觸動了內心深處的情感，嘉欣接著便語出驚人，首度公開了她與邵德龍師傅的特殊關係，她對著邵師傅說：「自從做咗你個女之後，我唔會再嗌外賣。」一句「做咗你個女」，直接揭示了二人早已「上契」，結下深厚的「父女情」，讓現場充滿溫馨氣氛。
龔嘉欣節目覓得契爺 邵德龍師傅錫到燶
原來龔嘉欣與邵德龍師傅因為拍攝《在家宴客 60 道菜》而結緣，更投契得「上契」成為契父女，這段緣份為節目增添了溫馨的色彩。從節目中可見，邵師傅對這位「契女」錫到燶，不但傾囊相授各種烹飪秘技，更願意花費大量心機為她炮製複雜菜式。而龔嘉欣一句「唔會再嗌外賣」，亦證明了她在「契爺」的薰陶下，廚藝及對飲食的要求都大大提升，這段在節目中建立的真摯感情，成為了比菜式更吸引的看點。
網民期待心機菜製法 大讚節目溫馨有愛
節目預告一出，立即引來大批網民及美食愛好者關注。不少網民對「陳皮香煎拆骨魚雲」的製法大感好奇，紛紛留言：「睇個名都知呢道餸唔簡單！」、「好想學下個冰水夾擊點樣拆骨！邵師傅真係有料到！」同時，龔嘉欣與邵師傅的「上契」關係亦成為熱話，網民大讚節目充滿人情味：「原來佢哋上咗契！好溫馨！」、「難怪嘉欣喺節目度咁乖女，原來係對住契爺！」、「呢啲先係有溫度嘅節目，唔係淨係煮餸，仲有人與人之間嘅感情。」