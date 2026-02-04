在家宴客 60 道菜｜星級心機菜揭秘！龔嘉欣試食後自爆同邵德龍師傅「上契」關係？

在2月5日晚播出的《在家宴客 60 道菜》中，星級名廚邵德龍師傅將會展示一道極考功夫的「陳皮香煎拆骨魚雲」，單是菜名已盡顯功架！這道融合順德菜精髓的Fusion菜，製作過程極其繁複。令人驚訝的是，龔嘉欣（Katy）在試食完這道心機菜後，竟大為感動，更首次在鏡頭前自爆與邵師傅之間不為人知的「上契關係」，究竟這道菜有何魔力，能讓嘉欣公開這個秘密？