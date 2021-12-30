ViuTV新節目《地獄廚神是我媽》 網民力推「星媽」參加！真正皇者係呢位！
2006年由鄭中基、方力申以及梁漢文主持節目的《美女廚房》可以話係TVB嘅綜藝經典，一眾「地獄廚神」的畫面例如放火、「生肉盛」等隔咁多年依然歷歷在目。而最近ViuTV亦搞咗個《地獄廚神是我媽》，擺到明就係求民間團嘅「地獄廚神」現身，網民第一反應就諗起張敬軒媽咪！睇嚟ViuTV都係幫主持人同錄影廠買定保險穩陣喇！
文：東方新地｜圖：ViuTV截圖、《美女廚房》圖片、鄭中基IG
開宗明義尋找「地獄廚神」
今次ViuTV可以話非常之大膽，新節目《地獄廚神是我媽》（暫名）近日在官方網站發英雄帖向全港阿媽挑機，擺到明要搵一班「地獄阿媽廚神」上節目發揮創意，競選全港最地獄阿媽。「天下奇葩阿媽何其多，尤其喺廚房聖域，係一個隱藏無數暗黑料理嘅兵工廠…如果你經常畀你阿媽嘅創意料理嚇到喊出嚟兼o晒咀，甚至懷疑人生，我哋好歡迎你全家一齊將母親大人嘅地獄料理同大家分享！」節目預計會在母親節即4月尾至5月左右播放。
張敬軒阿媽獲網民點名
近日忙緊演唱會嘅張敬軒一向有「早餐界KOL」之稱，事關他的家傭「遮遮」經常為他準備一些地獄料理做早餐，例如硬過石頭嘅麵包、「薑蔥炒雞腎走腎」、字母方包等等，無不令軒公哭笑不得。但正如軒公講過「一遮還有一遮高」，軒媽嘅廚藝亦唔講得笑，早前首創「唔知石屎定溶岩瓊咗十足月球表面早晨全餐」真係嚇到網民眼都凸埋！難怪今次《地獄廚神是我媽》，大量網民都Tag張敬軒推舉軒媽參加！
鄭中基先係最合適主持人選？
提到「地獄廚神」，相信不少網友都會即時聯想到《美女廚房》的經典，時至今日，那些畫面依然深刻！例如方力申「假㗎啲奶」、鄭中基和梁漢文狂嘔等等，齋回憶都已經笑得出！其實多年以嚟，不少觀眾都期待鄭中基會再開《美女廚房》，而他自己亦有興趣，不過講到明唔會喺TVB開，而且遲遲都未有聲氣！雖然今次《地獄廚神是我媽》的確好適合搵鄭中基主持，然而宣傳片上已經出現陳俞希和P1X3L的身影，睇怕主持人席位早以有定案。
重溫真正嘅「地獄廚神」：
《地獄廚神是我媽》參加者條件及資格
參加者年齡不設限制；須持有有效之香港永久性居民身份證；不受任何其他合約條款限制，以致不能參與任何與《地獄廚神是我媽》有關的項目及活動。報名日期： 2021 年 12 月 20 日上午 11 時正起至 2022 年 1 月 21 日凌晨 12 時正前。