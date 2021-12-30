ViuTV新節目《地獄廚神是我媽》 網民力推「星媽」參加！真正皇者係呢位！

2006年由鄭中基、方力申以及梁漢文主持節目的《美女廚房》可以話係TVB嘅綜藝經典，一眾「地獄廚神」的畫面例如放火、「生肉盛」等隔咁多年依然歷歷在目。而最近ViuTV亦搞咗個《地獄廚神是我媽》，擺到明就係求民間團嘅「地獄廚神」現身，網民第一反應就諗起張敬軒媽咪！睇嚟ViuTV都係幫主持人同錄影廠買定保險穩陣喇！