坤哥吳業坤完約無綫 ViuTV唔吼 冧掂樂易玲轉簽邵氏

坤哥吳業坤去年在社交網上載與ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，公開二人友好關係，此舉被指好大膽，之後他手持ViuTV吉祥物Sound Bear而193就拎住Tvbuddy再出po，隨即引起大批網民討論坤哥有意跳槽ViuTV。早前約滿無綫的坤哥，原來邊度都走唔到，最後同樂易玲傾掂數，成為邵氏旗下藝人，仲話專注拍劇做演員。