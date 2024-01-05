《城寨英雄》劇透 小智為救師叔慘被炸死 童星出身一個原因拒絕續約TVB
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茶樓爆炸 小智慘被炸死
李日昇演嘅小智雖然智力比正常人低，但就懷有俠義心腸，而佢劇中金句「公仔書話強者係為保護弱者而存在」，真係好入腦！正因為人正義，稍後劇情講到德莉茶樓將發生火災，小智得知師叔被困災場中，即奮不顧身衝入，希望可以救對方出來，點知突然發生爆炸，小智慘被炸死，咁啱牙佬(袁偉豪)亦趕至，牙佬睇住好兄弟小智就咁白白犧牲，悲痛欲絕！
於第21集為拯救為救師叔慘被炸死…
「公仔書話強者係為保護弱者而存在」
童星出身因政治立場2019年決定不續約
李日昇表示，今次被監製文偉鴻選中演小智係因為佢夠生面口，能帶給觀眾新鮮感！而童星出身嘅李日昇表示，小時候曾演過自閉症與智障角色：「監製俾我幫助好大，同我研究角色。一直好想人哋對我演出俾意見，今次聽到好多意見，真係好開心！」不過李日昇在2020年9月約滿TVB後正式離巢，他向傳媒透露跟TVB政治立場不同，早在2019年7月已表明不打算續約。
李日昇身形勁大隻 告誡大家健身前要三思
童星出身的李日昇長大後就迷上健身，變成爆肌大隻仔，經常於社交平台大騷肌肉，與年輕時纖瘦的身材好大分別，猶如變成另一個人。後來他考埋健身教練牌，成為教練，藝人好友何廣沛同張彥博都是跟他操肌。轉做教練已有四年時間，他日前發文一篇名叫「癮君子自白」，指自己當年因為失戀而踏上了健身這條不歸路。他指健身令到自己更加樂觀：「個人仲越嚟越有自信，越嚟越樂觀，一遇到困境就要去gym操嘢上電」但就十分內疚影響了身邊的人：「成日想導人入坑，話咩健身改變命運，自己衰好啦，唔好影響到人啊嘛。」
其後他幽默表示跟朋友見面，其他人只留意自己身上的肌肉：「可唔可以唔好淨係睇個胸，欣賞下我其他方面，人體的肌肉有成六百幾條㗎。」又表示自己的專注力受到影響，會做出一些失控的行為：「例如行過所有反光嘅物體都不自覺咁樣沉醉喺自己嘅身形嘅影像入面，影響專注力。」最後他更「奉獻」各位要三思奉勸，更搞笑稱：「 健身呢壇嘢，真係不可一不可再！」不少網民被他這篇反其道而行的偉論逗笑。
童星出身獲杜Sir欣賞 入行24年要多謝黃浩然
李日昇年紀輕輕，但其實他是童星出身。
他六歲起開始參與演藝工作，參演了多部香港電台教育電視節目。小時候他就是大導演杜琪峯愛將，演出過《黑社會》、《神探》及《文雀》等大製作。開始入青春期，李日昇都仍然有不少演出機會，例如於《溏心風暴之家好月圓》中，飾演少年版的林峯。
有一段時間，李日昇有感演藝生涯未算理想，曾經放棄演員夢去投考消防員。直到他在TVB劇集《愛我請留言》飾演年輕版黃浩然，他向黃浩然透露想放棄做演員後，對方說：「不如你去考訓練班啦，嗰度多一啲機會！」李日昇早年接受訪問時，直言黃浩然這句話令他重燃希望，加入2013年第27期無綫電視藝員訓練班。
不經不覺她已入行20多年，多年拍過多部劇集和電影，同過不少紅星藝人合作，講資歷的話其實是老前輩。全身投入做演員之後，李日昇曾於《跳躍生命線》、《城寨英雄》、《棟仁的時光》，都有令人深刻的演出。《城寨英雄》中，飾演弱能人士「小智」。《棟仁的時光》中嘅「阿正」係一個自閉青年，經常被上司刻薄。
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