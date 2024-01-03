城寨英雄重播｜8大必睇位 陳展鵬熱血之作 引爆全城估「終極Boss」熱潮

TVB最近於深夜時段重播2016年的劇集《城寨英雄》，該劇曾獲得最高收視35點，為全年收視之冠！ 引爆全城估「終極Boss」熱潮，至今仍然為觀眾津津樂道，該劇橫掃 「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」、「飛躍進步男藝員」、「最受歡迎劇集歌曲」7項大獎，一齊睇睇8個必睇位！