城寨英雄重播｜8大必睇位 陳展鵬熱血之作 引爆全城估「終極Boss」熱潮
城寨英雄｜重溫8大必睇重點
城寨英雄｜必睇位 1｜唐詩詠霸氣阿媽勁搶戲
首集以上一代的仇恨揭開序幕，而客串的唐詩詠搶鏡到不得了！1945 年的九龍城寨由於昔日香港被割讓給外國，已變成了三不管之地，黑勢力橫行，段氏八極門的段通天(袁偉豪分飾)更決定率眾弟子維持治安。村民被惡霸打傷，通天出現拯救時與朝猛山(陳展鵬分飾)對戰，之後發覺是誤會，於是一起合作對付惡霸。不過後來因一個誤會，陳展鵬被認定是殺袁偉豪的兇手，全場只有唐詩詠相信他，身受重傷的陳展鵬，吐血倒下，詩詠即時衝出護夫，夫妻雙雙被打死，此刻詩詠的堅定眼神，哭紅了的鼻子，演活展鵬妻子角色，可惜詩詠在劇中只屬客串，之後的劇情就交番俾胡定欣和王君馨擔綱。
城寨英雄｜必睇位 2｜林穎彤被姦殺 胡定欣「爆seed」清場
第1個劇情轉捩點當然要數鑫鑫（林穎彤）被姦殺後，刁蘭（胡定欣）「爆seed」一幕。儘管林穎彤只在第七集出現，但她的角色塑造非常成功。林穎彤是一個悲慘受害者，被自己親人出賣，最終遭到輪姦致死，這種惡行令人無法容忍。當刁蘭擁抱著已逝的鑫鑫時，他無法再忍受壞人的行徑，最終決定不再隱藏自己的殺手身份，以極速清場，非常精彩！
城寨英雄｜必睇位 3｜歐瑞偉「砵仔糕佬」變終極大佬
《城寨英雄》的吸引地方當然是由頭到尾估「終極Boss」， 關於楊老闆（歐瑞偉）這個角色的劇情，愈接近結局，愈多爆點都是因他而起。全劇大部份時間，楊老闆都只是行行企企，屬好人角色，加上演員歐瑞偉多演男配角，加上城寨反派又多，絕無諗過他是真正Boss「天干」，不但武功極高，還有神技「鐵布衫」，在大結局以一打三幾乎無傷，大家都估唔到「砵仔糕佬」咁屈機！最終都係靠展鵬「看見」歐瑞偉罩門先將其擊敗。
城寨英雄｜必睇位 4｜王君馨沒有好報
王君馨在《城寨英雄》中飾演的花曼同以往角色好唔同，每次出場都非常性感，令男網友追看追得「眼定定」！她一開始扮演一個弱質女子，混入柯萬長的勢力範圍做舞女，為了達到目的，她色誘眾多目標人物。接著，她轉移到馮春美的地盤，成功地演繹了一個「特務」角色，同時解開了她自身身世的謎團。她還和一位牙佬有著涉及上一代的愛恨情仇，使其角色變得非常複雜。花曼為了不讓哥哥（陳展鵬）做出危險的事情，先後殺掉了馮春美和福壽金，同時試圖解決張國強（但未成功）。最終她卻被殺手組織所殺，結局非常悲慘。
城寨英雄｜必睇位 5｜拳佬陳展鵬真係盲？
由於聽到妹妹花曼臨終前的呼叫，拳佬（陳展鵬）挺身而出，阻止了殺手組織的刺客。然而，由於他太過熱切地想保護妹妹，他不幸中了一招名為「猛虎硬爬山」的攻擊，導致他立即失明。當時播出呢一幕，唔少劇迷係咁估拳佬真盲定假盲。
城寨英雄｜必睇位 6｜伍允龍被插死 劉佩玥淚崩爆喊
《城寨英雄》有打戲又有催淚位！第26集，貓仔（伍允龍）和柯德莉（劉佩玥）從互相鬥氣逐漸發展出真正感情。在柯德莉天真無邪的面前，城寨中的頂尖高手貓仔也變得溫柔可愛。然而，當貓仔向柯德莉浪漫地求婚卻被拒絕後，歐瑞偉引導柯德莉進入一條後巷，企圖消除隱患。幸好貓仔及時趕到，救下了柯德莉，兩位高手隨即進行了一場生死搏鬥。結果大家都知道，貓仔最終被鐵枝活生生地刺死。柯德莉抱著貓仔痛哭的一幕，可能是電視史上最慘烈的一幕！
城寨英雄｜必睇位 7｜馮春美娘娘腔爆紅 角色曾涉抄襲疑雲
吳家樂在劇中飾演城寨武林高手馮春美，娘娘腔演繹即刻爆紅，畫晒眼線又搽唇膏。造型曾被指抄襲香港作家余兒小說《九龍城寨》中、其中一個叫「龍捲風」的角色，但都無阻觀眾對他的喜愛！當年家樂曾奪《萬千星輝頒獎典禮2016》的「專業演員大獎」。
城寨英雄｜必睇位 7｜鍾柔美童星身份客串
現年16歲鍾柔美（Yumi）童星出身，自2015年已經參演不同TVB劇集，其中在《城寨英雄》亦有佢嘅演出，與陳展鵬合作過。後來參加《聲夢傳奇》表現非常突出，如今已成才貌雙全的女歌手。
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