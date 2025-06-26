執法者們｜61歲吳啟華曾演壞人被罵街 《執法者們》再演反派變身人氣王

在《執法者們》中飾演雷學森（雷Sir）的吳啟華最終身份揭盅，原來他正是劇中的「內鬼」！不少觀眾早已猜到端倪，但劇情依然緊湊，揭露過程令人拍案叫絕。現年61歲的吳啟華這次再挑戰反派角色，將角色的層次感發揮得淋漓盡致，令不少劇迷大呼過癮。