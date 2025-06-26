執法者們｜61歲吳啟華曾演壞人被罵街 《執法者們》再演反派變身人氣王
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在《執法者們》中飾演雷學森（雷Sir）的吳啟華最終身份揭盅，原來他正是劇中的「內鬼」！不少觀眾早已猜到端倪，但劇情依然緊湊，揭露過程令人拍案叫絕。現年61歲的吳啟華這次再挑戰反派角色，將角色的層次感發揮得淋漓盡致，令不少劇迷大呼過癮。
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執法者們｜吳啟華從被罵街到成為型男反派
吳啟華日前受訪時，回顧早年演藝生涯，他表示曾因經常飾演壞人角色而在街上被陌生人罵，甚至有人將戲裡的「壞人」形象帶到現實中，令他哭笑不得。而當時的觀眾對反派角色極度反感，他亦因此感到壓力甚大。
觀眾口味大變 反派變人氣王
不過時移世易，如今觀眾對反派角色的接受度大大提升，甚至認為反派更有型、更具挑戰性。吳啟華自己也坦言，現在演反派反而覺得很有型，是一種演技上的突破。對於這次雷Sir的「內鬼」身份曝光，網民反應熱烈，紛紛討論劇情走向，「雷Sir」這個角色亦人氣急升。
雷Sir假面崩潰 戲骨演技大爆發
在劇中，雷學森這個角色外表正義，實則心機極深，吳啟華將角色內心掙扎、假面崩潰的層次演繹得絲絲入扣。結局一幕，他當著徒弟面前自爆身份，眼神流露出無奈和失落，令觀眾感受到角色的複雜情感，大讚吳啟華「戲骨級」演技，直言港劇有他坐鎮才有味道。
演反派心路歷程
雖然吳啟華曾坦言自己其實不喜歡演反派，甚至一度拒絕相關角色，但他也明白這是演員生涯的一部分。每次投入反派角色，他都會努力尋找角色的動機和人性，令觀眾又恨又愛。今次雷Sir一角，更加鞏固了他「反派專業戶」的地位。
一出道即被打！吳啟華40年前拍《流氓大亨》遭萬梓良用垃圾筒怒擲！
1985年的《流氓大亨》劇情緊湊，萬梓良由頭帶到尾，其中一集令當時21歲的吳啟華自己都好難忘的，是講述其角色謀殺親父後被判無罪釋放，仲爆出佢如何玩弄周海媚的感情。踏出法庭後，嬲到爆的萬梓良將街上垃圾桶丟向吳啟華，繼而衝上去瘋狂怒打對方！
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期