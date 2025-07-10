執法者們｜李爾晨突破乖仔形象演反派被讚爆 參考兒時最喜愛反派角色收穫驚喜反應

向來以「大隻仔」乖仔形象示人的李爾晨，在最新劇集《執法者們》中徹底顛覆觀眾印象，飾演瘋狂囂張的黑道中人區明偉。這個角色與他過往的溫和形象形成強烈對比，不但動作粗魯、說話粗聲粗氣，連衣著打扮都相當出位，包括透視網狀背心、低胸背心、絲絨西裝和鐵鏈頸鏈等浮誇造型。