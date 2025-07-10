執法者們｜李爾晨突破乖仔形象演反派被讚爆 參考兒時最喜愛反派角色收穫驚喜反應
31歲排球男神與18歲炎明熹新劇演情侶 前女友係澳門小姐冠軍兼微辣女神
李爾晨遭靚女摸Pat+意外晒胸肌勁吸睛
雖然李爾晨在劇中出場集數不多，但已經創造了兩個令人印象深刻的經典場面。第一個是與群女「開派對」時被摸pat pat的大膽場面，第二個則是與秦啟維談判時意外展露的超強胸肌線條，這些場面都成為觀眾熱議的焦點。
參考反派角色張耀揚烏鴉哥
李爾晨在接受訪問時透露，自己其實很久以前就想演反派角色，因為從小就很喜歡張耀揚飾演的烏鴉哥。他在塑造區明偉這個角色時，特意參考了烏鴉哥的一些經典動作和神態，再加入自己的詮釋。連內地網民都注意到他參考烏鴉哥的細節，例如自首時會舉手的動作，就像烏鴉哥入冊時會說「喂」一樣。
網民：睇唔出你可以咁寸同咁奸
李爾晨的反派演出播出後，立即引起網民熱烈反應。許多人透過WhatsApp向他表達驚訝，紛紛表示「睇唔出你可以咁寸同咁奸」、「你平時個樣唔似會咁」等評價。這些意想不到的反應讓李爾晨感到非常開心和鼓舞，證明他成功突破了自己的演技框框。李爾晨坦言，入行時曾有很多人說他做不到反派，當時他感到很不服氣，一直希望能夠挑戰亦正亦邪的角色來證明自己的實力。接到區明偉這個角色時，他感到非常開心，終於有機會展現不同面向的演技。
豁出去全力演出「群女開派對」
談到「群女開派對」的場面，李爾晨笑言連現場認識的拍攝對手都很擔心他能否勝任。他們開玩笑說很想看看李爾晨怎麼演這場戲，因為他完全不像會做這種戲的人。最後李爾晨豁出去全力演出，幸好效果不錯，獲得了大家的認可。
李爾晨入行9年有不少拍攝經驗
現年33歲的李爾晨（Kyle）曾經是前甲一男子排球員，他於2016年代表香港參加了國際先生，期後於2019年底加盟邵氏兄弟，2020年加盟無綫電視。他有不少拍攝經驗，在ViuTV劇集《男排女將》、《娛樂風雲》等有演出，加入無綫電視的他雖然戲份不多，但在早前的劇集《羅密歐與祝英台》、《隱形戰隊》、《超能使者》等也能看到他的演出。
李爾晨前女友是澳門小姐麥嘉欣
現為微辣女神的麥嘉欣（Sofia）都曾經與李爾晨拍過拖，過去2人一同被影到一齊行商場、船開P等等sweet到漏，可惜2人始終一海之隔聚少離多各自忙事業而分手。麥嘉欣甩拖之後，卻反而愈撈愈掂，2019年加入微辣之後人氣急升，更曾獲安排上央視的中秋晚會唱歌，雖然去年爆出「阿晶事件」，但對Sofia卻幾乎零影響，事業發展十分強勁。
戀上西沙｜炎明熹大爆與李爾晨有感情線
炎明熹大爆在《戀上西沙》中，與李爾晨將會有一段曖昧的關係：「有少少浪漫，因為我未試過，所以都有啲緊張」。炎明熹仲透露：「會掂手仔，不過就梗係冇咀嘴，因為每個人嘅戀愛都唔一樣」。炎明熹表示自己心目中的愛情是平淡就是福：「過平淡嘅日子都可以好開心，唔一定要大起大跌或者製造驚喜，感受到對方嘅愛意就夠」。