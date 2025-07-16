執法者們｜68歲林嘉華奸到出汁 虐待黃宗澤蔡潔手法曝光網民嚇到標冷汗
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相隔五年重返無綫的林嘉華，今次在《執法者們》中飾演超級大奸角戴祖福，雖然已經68歲，但演技依然爆燈，將這個恃強凌弱、橢行霸道的角色演繹得淋漓盡致。劇中他對黃宗澤飾演的周俊傑和蔡潔飾演的何天茹進行殘酷對待，令觀眾看得膽戰心驚。
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林嘉華霸氣型格奸角魅力無法擋
林嘉華在劇中的戴祖福角色設定為乾豐集團主席，表面上是成功商人，實際上卻經營人體器官販賣、槍械販賣等多項犯罪活動。嘉華哥舉手投足充滿霸氣之餘亦型格十足，令角色更具魅力，經常鬧人唔使本、說話涼薄又毒舌，豈料卻因而備受熱評。
網民激讚演技入型入格
觀眾對林嘉華的演出反應熱烈，有網民直言「聽他罵人，很爽！」更有人留言「猶如這就是本人，而非角色」、「史上最強紳士流氓」、「聽他罵人，有種『痛並快樂著』的感覺」、「罵得太標準，台詞太地道」。
虐待主角手法令人心寒
在最新劇集中，戴祖福（林嘉華飾）將周俊傑（黃宗澤飾）和何天茹（蔡潔飾）捉往真人大逃殺賭博「Black Show」，何天茹被囚禁兼毒打虐待，周俊傑則要在殘酷遊戲中求生。林嘉華將這個冷血角色的殘忍本性表現得入木三分，令觀眾看得心驚膽戰。
奸角經典再現觀眾期待
林嘉華之前憑《鐵馬尋橋》中「榮德」一角奸出位，今次在《執法者們》中再下一城奸到盡頭。68歲的他重返無綫螢幕，不但沒有因為年紀而收斂演技，反而將多年來累積的表演經驗完全發揮，讓觀眾見識到什麼叫做「薑是老的辣」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期