執法者們｜68歲林嘉華奸到出汁　虐待黃宗澤蔡潔手法曝光網民嚇到標冷汗

相隔五年重返無綫的林嘉華，今次在《執法者們》中飾演超級大奸角戴祖福，雖然已經68歲，但演技依然爆燈，將這個恃強凌弱、橢行霸道的角色演繹得淋漓盡致。劇中他對黃宗澤飾演的周俊傑和蔡潔飾演的何天茹進行殘酷對待，令觀眾看得膽戰心驚。