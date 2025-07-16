執法者們結局劇情｜18至25集大結局全文劇透 揭露警隊內鬼與海上堡壘秘密
第18集 徐思思出賣何天茹 歐陽君被指為黑警「X 」
重點：徐思思（劉佩玥飾演）為換取戴祖福信任鎖住何天茹（蔡潔飾演），戴祖福（林嘉華飾演）揭發她與李雅文（宣萱飾演）的秘密關係，歐陽君（張國強飾演）被指為「X」。
徐思思（劉佩玥飾演）與何天茹（蔡潔飾演）談心，表面上親近，實則暗藏計劃。在何天茹放鬆警惕時，徐思思突然將她鎖在房內，欲以此換取戴祖福（林嘉華飾演）的信任。同時，戴祖福發現海上堡壘的秘密外洩，趕往現場尋找內鬼。徐思思向戴祖福供稱何天茹被戴永強（梁競徽飾演）藏匿，但她未料到戴祖福揭發了她與李雅文的秘密關係。戴祖福逼迫戴永強殺死徐思思，而李雅文則被戴祖福的手下找到，幸得劉宇凡（陳豪飾演）相救。
張建邦（羅子溢飾演）收到消息，找到周俊傑（黃宗澤飾演）的個人物品及遺書，與高浩然（馬國明飾演）商討後，二人懷疑周俊傑未死。海上堡壘內，丁小非（丁子朗飾演）身份暴露，混亂中周俊傑逃出鐵籠。高浩然收到匿名電郵，證據指向警務處副處長歐陽君（張國強飾演）為「X」，他帶搜查令突襲警察總部，將歐陽君帶走調查。
第19集 戴永強反叛戴祖福 何天茹慘遭殺害
重點：戴永強（梁競徽飾演）反抗戴祖福（林嘉華飾演），何天茹（蔡潔飾演）被殺，歐陽君（張國強飾演）指雷學森（吳啟華飾演）可疑。
戴永強背叛與何天茹命喪
徐思思死後，戴永強（梁競徽飾演）決定反抗戴祖福（林嘉華飾演）。戴祖福命令他追捕周俊傑（黃宗澤飾演），並帶走何天茹（蔡潔飾演）。歐陽君（張國強飾演）在廉政公署接受調查，面對質問處變不驚，反指周俊傑的死疑點重重，令高浩然（馬國明飾演）重新思考案件。
周俊傑、丁小非（丁子朗飾演）與戴永強在逃亡中相遇，戴永強協助他們找到何天茹的藏身處。丁小非趁亂打開所有大門，囚犯趁機反抗，三人成功救出何天茹。然而，在逃跑途中遭遇戴祖福，混亂中戴祖福開槍擊殺何天茹，並乘直升機逃走。同時，雷學森（吳啟華飾演）因歐陽君事件帶走戴祖福協助調查。
歐陽君情報揭雷學森疑點
戴永強前往安全屋躲避，周俊傑未正式復職。高浩然與歐陽君交換情報，歐陽君認為雷學森最為可疑，高浩然亦警告周俊傑不要輕信雷學森。
第20集 李雅文決意自首 張建邦受X操控
重點：李雅文（宣萱飾演）自首，戴永強（梁競徽飾演）被「X」操控逃走，張建邦（羅子溢飾演）被揭露異常行為。
戴永強（梁競徽飾演）答應轉做污點證人指證戴祖福（林嘉華飾演）。劉宇凡（陳豪飾演）將徐思思（劉佩玥飾演）遇害及戴永強的消息告知李雅文（宣萱飾演），李雅文悲痛萬分，解散團隊，決心獨自報復戴祖福。張建邦（羅子溢飾演）收到「X」指令要求釋放戴永強，戴永強趁機逃走，隨後「X」要求張建邦解決戴祖福。
戴永強試圖帶走樂喬（徐思思之子），卻在醫院被戴祖福埋伏抓住。周俊傑（黃宗澤飾演）與戴祖福交戰，張建邦在遠處開槍擊中周俊傑與戴祖福。高浩然（馬國明飾演）救走李雅文、戴永強及樂喬，李雅文安排二人出海避難。戴祖福透露背後有神秘人「X」，令周俊傑開始懷疑身邊人。他注意到張建邦異常，丁小非主動跟蹤張建邦。李雅文決定自首，交出所有證據，周俊傑則秘密調查歐陽君（張國強飾演）。
第21集 丁小非慘死 雷學森內鬼嫌疑加重
重點：丁小非（丁子朗飾演）被張建邦（羅子溢飾演）槍殺，周俊傑（黃宗澤飾演）懷疑雷學森（吳啟華飾演）為內鬼，李雅文（宣萱飾演）自首。
李雅文自首與周俊傑追查真相
李雅文（宣萱飾演）前往警局自首。周俊傑（黃宗澤飾演）根據線人日記本，發現歐陽君（張國強飾演）定期到咖啡廳與線人會面。他按地址前往，發現歐陽君已在場。歐陽君察覺周俊傑的意圖，要求查看日記本，周俊傑拒絕並表示若證明歐陽君清白便會交出日記本。歐陽君提醒周俊傑調查雷OKEN森（吳啟華飾演）經手的案件，指出雷學森的升職與戴祖福（林嘉華飾演）有關。
丁小非命喪倉庫
周俊傑將懷疑告訴劉宇凡（陳豪飾演）與高浩然（馬國明飾演），認為張建邦（羅子溢飾演）有重大嫌疑。當晚，丁小非（丁子朗飾演）跟蹤張建邦時被發現，在倉庫被張建邦槍殺。周俊傑接到警局電話，趕到現場見到丁小非倒在血泊中，悲痛欲絕。他回憶與丁小非的深厚情誼，確信張建邦與其死因有關。
李雅文悔悟與聯手抗敵
周俊傑探望丁小非的母親，情緒崩潰。獨自時，他回想丁小非的警告，確信張建邦有重大嫌疑。戴永強（梁競徽飾演）因知曉海上堡壘秘密，決定自首指證戴祖福。劉宇凡與高浩然送李雅文到警局，李雅文坦言對龔友城（潘志文飾演）的報復無效，感嘆坐牢八年的痛苦卻忽略身邊朋友。
三方聯手逼戴祖福現形
周俊傑、高浩然與劉宇凡秘密研究案件，決定聯手逼戴祖福暴露底牌。戴祖福被傳喚到警局，周俊傑耐心與其鬥智。高浩然將戴祖福帶到廉政公署拘留，戴祖福在拘禁室內度日如年。
第22集 張建邦揭發雷學森後自盡
重點：張建邦（羅子溢飾演）公開揭發雷學森（吳啟華飾演）為內鬼後自殺，戴祖福（林嘉華飾演）面臨調查壓力。
警署廉政聯手追查戴祖福
根據法律，警署有48小時拘捕時間，劉宇凡（陳豪飾演）需迅速整理起訴資料。若時間不足，高浩然（馬國明飾演）將以防賄罪名繼續拘捕戴祖福48小時，為調查乾豐國際的帳目爭取時間。周俊傑（黃宗澤飾演）帶隊追查戴祖福的行蹤及乾豐國際的銀行流水，劉宇凡則尋找海上堡壘的證據，但李雅文（宣萱飾演）不肯透露戴永強（梁競徽飾演）的下落。劉宇凡想起李雅文曾提及的照片及影片證據，推測被攔截，決定追查相關網址。
張建邦崩潰自揭真相
雷學森（吳啟華飾演）因與戴祖福長期勾結而緊張，擔心被供出。周俊傑故意讓張建邦調查丁小非的死因，放出槍支已找到的消息。張建邦趁機潛入檔案室查看物證，被周俊傑發現其緊張神情，確認他與丁小非之死有關。
張建邦逃出警署，開車狂奔。周俊傑致電勸他冷靜，張建邦痛苦不堪，欲在海邊自殺，但最終決定查找真相。他發現殺害丁小非的槍支編號，確認雷學森為內鬼並策劃一切。在雷學森的晉升會議上，張建邦持槍脅迫雷學森，公開揭發其罪行，坦承自己被脅迫誤入歧途，最終開槍自盡。
雷學森悔悟與自首
張建邦的死對周俊傑造成巨大打擊。雷學森回想與戴祖福的勾結，坦承因缺乏背景而被誘惑，助戴祖福後仕途順遂。他決定自首，向周俊傑的小組道歉，承認因其洩密導致11名同事犧牲。周俊傑含淚敬最後一禮，將其逮捕。
第23集 雷學森指證戴祖福 法庭激戰升溫
重點：雷學森（吳啟華飾演）自首指證戴祖福（林嘉華飾演），周俊傑（黃宗澤飾演）在何天茹墓前悲痛，戴祖福面臨重罪指控。
雷學森法庭上揭罪行
雷學森（吳啟華飾演）被高浩然（馬國明飾演）以多項罪名逮捕，在法庭上供認不諱，指證戴祖福（林嘉華飾演）。戴祖福拒不認罪，劉宇凡（陳豪飾演）、高浩然與周俊傑（黃宗澤飾演）全力搜集證據。法官拒絕戴祖福的保釋申請。
周俊傑墓前傾訴悲痛
周俊傑前往何天茹（蔡潔飾演）的墓地，面對妻子照片悲痛萬分，感嘆失去摯友丁小非（丁子朗飾演）、妻子及同事，卻仍難打敗戴祖福。他向妻子傾訴疲憊，渴望在夢中相見。
李雅文見希望曙光
李雅文（宣萱飾演）在獄中得知戴祖福再次受審，見證據充足，露出欣慰笑容。劉宇凡向法官申請延長審訊，強調案件對公眾信任的重要性。警署、律政司與廉政公署聯手，迫使戴祖福的辯護律師壓力倍增。戴祖福斥責律師無能，揚言不惜代價要求釋放。
第24集 戴永強偽證破綻百出 法庭對峙白熱化
重點：戴永強（梁競徽飾演）因樂喬被脅迫作偽證，劉宇凡（陳豪飾演）揭露其破綻，戴祖福（林嘉華飾演）威脅律師。
法庭審訊陷入僵局
劉宇凡（陳豪飾演）申請延長審訊，強調案件對公眾信任的重要性。警署、律政司與廉政公署聯手，令戴祖福（林嘉華飾演）的辯護律師難以招架。戴祖福斥責律師無能，揚言不惜代價要求釋放。
戴永強偽證露馬腳
戴祖福雇用的私家偵探在境外找到戴永強（梁競徽飾演）與樂喬，脅迫戴永強回國作偽證以洗清戴祖福罪名。戴永強起初向周俊傑（黃宗澤飾演）承諾指證戴祖福，但在法庭上卻稱海上堡壘的罪行全由自己負責，戴祖福只是代他承擔罪名。劉宇凡冷靜質問，指出戴永強無法解釋資金來源及運作細節，暴露其偽證破綻。戴永強因提及徐思思（劉佩玥飾演）而情緒崩潰，坦承因樂喬安危而受脅迫。
戴祖福狠毒震懾律師
休庭後，戴祖福掌摑辯護律師，顯示其狠毒本性。律師對其心生不滿，但迫於壓力繼續協助。雷學森（吳啟華飾演）將作為證人出庭，周俊傑護送他到法庭，確保安全。
第25集 戴祖福終身監禁 周俊傑重傷甦醒
重點：戴祖福（林嘉華飾演）被判終身監禁，周俊傑（黃宗澤飾演）因追捕受重傷，劉宇凡（陳豪飾演）與高浩然（馬國明飾演）展開新生活。
法庭最終生死對決
法庭再次開庭，雷學森（吳啟華飾演）指證戴祖福（林嘉華飾演）為海上堡壘主謀，並涉及洗錢罪行。戴祖福當庭斥責律師並要求更換。雷學森表明指證是為阻止更多無辜受害。戴祖福雇佣持槍歹徒闖入法庭，試圖逃脫，當眾羞辱雷學森並槍殺律師。雷學森與周俊傑（黃宗澤飾演）合作，趁亂奪槍，周俊傑投擲煙霧彈，與劉宇凡（陳豪飾演）、高浩然（馬國明飾演）制服歹徒，戴祖福趁亂逃走。
周俊傑復仇險喪命
周俊傑誓死追捕戴祖福，駕車瘋狂撞擊其車輛。高浩然與劉宇凡阻止周俊傑以免動用私刑，戴祖福趁機撞向三人，周俊傑推開同伴，自己卻受重傷昏迷。
幻境團聚與正義伸張
昏迷中，周俊傑夢見與何天茹（蔡潔飾演）團聚，幸福生活。現實中，樂喬被國際刑警救出，戴永強（梁競徽飾演）作證指控戴祖福。戴祖福被判52項罪名，終身監禁不得保釋。
劉宇凡辭職成為私人律師，協助李雅文（宣萱飾演）爭取緩刑。高浩然收到周欣婷（陳瀅飾演）的辭職信，趕往車站表白，尋求重新追求的機會。周俊傑甦醒，與劉宇凡、高浩然並肩作戰。他探望獄中的戴祖福，見其狼狽，釋然一笑，認為正義終將戰勝邪惡，繼續追尋光明與夢想。