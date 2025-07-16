執法者們結局劇情｜18至25集大結局全文劇透 揭露警隊內鬼與海上堡壘秘密

《執法者們》第18至25集為結局篇，劇情高潮迭起，充滿懸疑、背叛與正義的終極對決。周俊傑（黃宗澤飾演）、高浩然（馬國明飾演）與劉宇凡（陳豪飾演）聯手對抗犯罪首腦戴祖福（林嘉華飾演），揭露警隊內鬼與海上堡壘的黑暗秘密。 徐思思（劉佩玥飾演）的出賣、何天茹（蔡潔飾演）的慘死，到張建邦（羅子溢飾演）的自盡與雷學森（吳啟華飾演）的自首，每集都扣人心弦！《執法者們》角色間的複雜情感以及正義最終戰勝邪惡的震撼結局，絕對是港劇迷不容錯過的精彩篇章！