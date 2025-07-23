執法者們｜羅子溢1分半鐘零對白演技大爆發 為演壞警察收工後一暖心舉動感動網民

TVB劇集《執法者們》近期熱播，劇中羅子溢飾演內鬼警察張建邦一角備受關注，這個充滿負能量的角色成為他演藝路上的重要突破點。昨晚（22日）播出的劇集中，子溢在兩場重頭戲展現了令人刮目相看的演技實力，不但獲得網民一致好評，更讓觀眾看到他作為演員的蛻變與成長。