執法者們｜羅子溢1分半鐘零對白演技大爆發 為演壞警察收工後一暖心舉動感動網民
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羅子溢1分半鐘零對白戲考驗真功夫
在昨晚的劇情中，羅子溢有一場長達1分半鐘的駕車戲份，全程沒有任何對白，完全靠微表情、眼神和即將奪眶而出的眼淚來演繹角色複雜的內心世界。愧疚、無助、悲痛、感動等多重情緒在他臉上交錯呈現，將張建邦這個掙扎於善惡之間的警察形象詮釋得淋漓盡致。
含淚槍指吳啟華場面震撼人心
另一場令人印象深刻的戲份，是羅子溢在升職典禮上槍指吳啟華的激烈對峙。他先是含著眼淚帶著殺氣現身，再以夾雜憤怒、悲痛及自憐的複雜情緒，向在場人士訴說自己如何被威逼成為幫兇的痛苦經歷。當他痛心又無助地一再強調「我真係想做一個好警察」時，那種絕望與掙扎感透過螢幕傳達給每一位觀眾，展現了他在情緒演技上的重大進步。
網民激讚演技突破獲正面評價
羅子溢的精彩演出贏得了網民的一致好評，不少觀眾都對他的表現感到驚喜。網民紛紛留言讚賞：「真的發揮好好，眼前一亮」、「太帥了」、「這部戲的演出完全是穩下來又帶些許城府」。更有網民將他與過往作品比較，認為「羅仲謙啲戲好咗咁多」，並提及他在《婚後事》、《家族榮耀之繼承者》等劇集中的優秀表現，肯定了他演技上的持續進步。
深入角色背景花心思研究
能夠將張建邦這個複雜角色演得如此出色，羅子溢在幕後付出了不少努力。他在訪問中透露，自己深入了解了這個角色的背景設定，明白張建邦是一個因為沒有背景和學歷而升職無望的警察，後來因為一次錯誤而被迫走上歧途。子溢認為這個角色充滿挑戰性，因此在細節位上花了不少心思，力求將角色的每一個層面都演繹到位。
拍戲壓抑情緒「唔畀自己開心」
為了更好地詮釋這個負能量角色，羅子溢在拍攝期間採取了一個特別的方法來保持角色狀態。他透露每天到達片場後，會刻意壓抑自己的情緒，不讓自己太開心，希望能夠在接近負面的情緒狀態下演繹每一句對白和每一個眼神。
收工不敢即刻回家暖心原因
然而，長期保持這種壓抑沉鬱的情緒狀態也會對日常生活造成影響。羅子溢坦言每次拍完重場情緒戲後都不敢馬上回家，原因竟然是不想讓任何負面情緒影響到家人。這個暖心的舉動展現了他作為好老公、好爸爸的責任感。他會在片場多留半小時，與工作人員聊天讓自己開心起來，確保回到家時能夠以正面的狀態面對家人。
對黃宗澤「充滿愛」建立角色情感
在角色建構方面，羅子溢也下了不少功夫來處理與黃宗澤飾演的周俊傑之間的複雜關係。他表示自己對黃宗澤這個角色要夾雜友情、兄弟情甚至親人的愛，認為只有帶著愛的心情，張建邦這個角色所做的事情才會有立腳點。