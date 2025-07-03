執法者們｜陳星妤拍劇喊到眼腫鼻紅 演技大爆發背後真相曝光
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TVB劇集《執法者們》昨晚（2日）播出精彩一集，兩位小花陳星妤和何依婷的表現成為全城熱話。這對女演員不但要挑戰青春少女角色，更要在舞蹈和演技上全面較量，背後的努力程度絕對超乎觀眾想像。
陳星妤何依婷苦練韓團舞步
劇中兩位小花的舞蹈場面靈感來自人氣女團After Class的《CYA》，為了營造真正的女團感，陳星妤和何依婷事前花了大量時間練習。單是上堂時間已達五至六堂，足見兩人的認真態度。她們不但要掌握複雜的舞步，還要展現出青春活力的感覺，在鏡頭前大擺「送心心」、「扮兔仔」等可愛動作。
陳星妤喊戲技巧獲讚賞
而昨晚播出的劇集當中，最令觀眾印象深刻的是陳星妤的喊戲表現。在劇中她要演出身心俱疲、內疚自責的複雜情緒，不但全程顫抖，更數度崩潰哭泣得像個無助的孩子。她喊到不但鼻和雙眼又腫又紅，連下巴都掛著眼淚，演技真實度令人動容。陳星妤透露，拍攝時要配合日光和夜光，需要分開兩段時間拍攝，培養情緒有一定難度，幸好導演事前用心講解，加上搭檔徐榮每次都給足情緒，讓她更容易投入角色。
孤島拍攝遇意外
談到拍攝難忘經歷，陳星妤坦言最辛苦的是「很凍」和「扭親腳」兩件事。三月份的夜晚拍攝仍然很冷，加上她們穿著比較短身的衣服，拍夜晚跳舞場面時真的很辛苦。更意外的是，劇中角色扭傷腳的情節，現實中她也真的扭到腳，反而因此與何依婷培養了更好的感情。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期