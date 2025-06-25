執法者們｜黃宗澤蔡潔合作足8次終成CP 宣傳新劇1「親密舉動」緋聞再升溫
廣告
44歲黃宗澤與36歲蔡潔過去7次合作都未曾飾演情侶，今次在《執法者們》終於「修成正果」，首次以夫妻身份合演，成為劇迷熱話。兩人在劇中經歷重重波折，從爭吵、冷戰、瀕臨離婚，到最後男方醒覺太太的重要性，二人重修舊好並迎來孩子，情感線極具張力。
執法者們｜44歲黃宗澤九成打戲親自上陣 一躍跳過病床盡顯強勁身手
執法者們｜黃宗澤蔡潔虐戀情深
在《執法者們》中，「菠菜CP」的感情線被網民形容為全劇最虐心，令粉絲心碎兼直言「睇到喊爆」。對於這次感情戲的演繹，黃宗澤受訪時表示是第一次在劇中與蔡潔有感情線，能夠成為「文青女神」的另一半，感到非常榮幸。劇中二人因性格問題產生誤會，到最後發生遺憾事，是一對「苦命鴛鴦」。黃宗澤坦言：「有啲缺陷美，畀觀眾有種痛心嘅感覺，睇得肉緊啲。」蔡潔則表示，今次會飾演黃宗澤太太，在劇中對方會為他付出很多，會是一段「虐戀」，同時亦感謝觀眾投入，認為這段感情戲是她最重要的戲份之一。
執法者們｜戲裡戲外互動親密 緋聞再度升溫
除了戲內虐戀，戲外二人的互動同樣成為焦點。黃宗澤與蔡潔早前現身內地節目宣傳新劇，節目中二人更大玩啜乒乓波遊戲，除咗公然面貼面，親暱動作亦零避嫌，而疑似親到面頰嘅一幕，引起現場轟動！
其實二人多年來屢被傳地下情，雖然雙方每次都否認戀情，但蔡潔連續四年為黃宗澤慶生，合照時更經常被發現「獨寵」對方，身體接觸已成等閒事，令緋聞傳足多年。
兩人回應緋聞：係純兄妹！
面對緋聞傳足多年，黃宗澤與蔡潔都以輕鬆態度回應。黃宗澤笑言：「以前傳過啦，依家再傳都唔會有咩新意。」蔡潔則強調二人只是好朋友，合作多年早已培養出深厚默契。她更笑言：「我哋係純兄妹！」但網民就不斷捕捉二人互動細節，認為「地下情」證據滿滿。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期