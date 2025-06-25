執法者們｜黃宗澤蔡潔合作足8次終成CP 宣傳新劇1「親密舉動」緋聞再升溫

44歲黃宗澤與36歲蔡潔過去7次合作都未曾飾演情侶，今次在《執法者們》終於「修成正果」，首次以夫妻身份合演，成為劇迷熱話。兩人在劇中經歷重重波折，從爭吵、冷戰、瀕臨離婚，到最後男方醒覺太太的重要性，二人重修舊好並迎來孩子，情感線極具張力。