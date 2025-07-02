執法者們｜陳瀅4大省鏡造型全盤點 網民狂封「苗條瀅」最愛係呢個Look！
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TVB最新劇集《執法者們》近日成為熱門話題，陳瀅在劇中亦表現搶眼，不但劇情發展緊湊刺激，更憑藉多個造型變化成功吸引觀眾目光。由性感到清純，每個Look都展現出不同魅力，令網民大讚她狀態極佳。
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陳瀅「舞小姐」造型充滿誘惑力
劇中陳瀅飾演的周欣婷，為了調查非法會所，不得不換上性感服飾進行臥底工作。她身穿低胸喱士配短裙，再加上黑絲襪帶的搭配，營造出充滿誘惑力的「舞小姐」造型。雖然這個打扮相當挑戰，但陳瀅完美駕馭，展現出前所未有的性感魅力，令觀眾眼前一亮。
海關制服展現專業形象
除了性感造型外，陳瀅在劇中還有乾淨俐落的海關人員打扮。這個造型突出了她的專業形象，與其他造型形成強烈對比，展現出角色的多面性。制服造型雖然相對保守，但同樣獲得觀眾認可，認為她能夠完美詮釋不同身份的角色需要。
網球少女Look獲網民狂讚
在眾多造型中，最受網民熱捧的要數陳瀅青春洋溢的網球少女Look。她紮起俐落的馬尾，身穿運動裝扮，展現青春可人的一面。網民紛紛留言大讚：「超級超級超級鍾意呢個tennis girl look！是一眼心動的感覺，是一定要單獨po的程度！」更有人直言這個造型「ho ho ho靚又好ho ho ho cute」，可見其受歡迎程度。
身材管理有成獲封「苗條瀅」
觀眾除了讚賞陳瀅的造型變化外，更注意到她的身材狀態極佳。即使在拍攝動作戲及較為激烈的戲份期間，她依然保持完美身形，沒有贅肉外露的情況，網民亦因此封她為「苗條瀅」，認可她在身材管理方面的努力成果，更有人直接稱讚她是女神級別。
圖片來源：TVB、IG@missjni資料或影片來源：原文刊於新假期