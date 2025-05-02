堅返鄉下｜鄧月平自爆未能走紅原因 返鄉下著外婆衫耍劍夢想成真
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ViuTV節目《堅返鄉下》逢星期一至五晚上10時30分播放，節目由尹光、徐㴓喬、鄧月平以及和泉素行擔任主持，其中今個禮拜就有鄧月平返到鄉下重慶，帶大家遊走她兒時生活的地方。
《堅返鄉下》鄧月平遺傳家族99%美貌
今晚（5月2日）將是節目最後一集，昨晚一集（5月1日）可以見鄧月平與表哥表弟一同遊覽重慶，期間表哥大讚鄧月平遺傳了他們家族99%的美貌，他和弟弟只能平分剩下的1%，逗得鄧月平開心大笑。但當鄧月平日問到表弟有否聽過她的歌時，表弟斬釘截鐵表示沒有，令她十分失望，直指表弟是「假粉絲」。
被「假粉」弟弟激到眼濕濕
鄧月平又補充指自己每次推出新歌或電影時，都會發送給表哥和表弟，但表哥只留意她演出過的電影，這時表弟哼了幾句歌詞，卻令鄧月平更嬲地說：「呢首歌唔係我㗎！」最終她無奈大呻：「我終於明白點解我喺呢行咁耐都冇走紅，原來我阿哥同細佬都唔聽我啲歌！」似乎被表弟激到眼濕濕。
返鄉下重慶滿腦子食
由於鄧月平公公以前是農民，所以屋企周圍種滿不少可食用的農作物。而鄉下出世的鄧月平可謂盡得公公婆婆的真傳，學懂不少草木知識，不單只懂得挑選青嫩的番薯葉，還知道蒜頭葉可食用和味道如何。滿腦子都是食的鄧月平，就連導演叫她拿著大蒜花擺pose時，也忍不住加句：「呢個可以炒嚟食㗎！」
竹林耍劍劍穗被指似「一住菜」
今次返鄉下，鄧月平還邀請了平時在香港一同練功的動作指導Ace一起到竹林練功，吸收重慶的靈氣。對於兩年前已希望能在竹林拍武打戲的鄧月平來說，今次終於可以願望成真，坦言是充滿神奇魔法的一日。但之後二人夾動作時，鄧月平竟一時分心弄傷Ace手臂。
弄傷動作指導大感內疚
雖然Ace表示自己做武師時也非常多受傷情況，但鄧月平仍感到非常內疚，更有感而發：「其實觀眾平時睇唔到嘅一幕就係，演員同動作指導都多喺片場受傷。好多時候都未必會攞呢啲嘢出嚟講，會畀觀眾鬧搏同情，替身當然更加多啦！佢哋背後嘅努力同埋付出係好多㗎！」
鄧月平《堅返鄉下》
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、IG@lllarine資料或影片來源：原文刊於新假期