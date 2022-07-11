香港6大堪輿學家身家大比拼 七師傅都要輸！其中一位超過20億
七仙羽 廣告搶手貨
操有一口流利「譚仔話」的著名風水師七仙羽，近年憑ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》擔任嘉賓主持而成名，節目及廣告更接不停，吸金力強勁。最近更有傳54歲的七師傅的身家介乎10億至100億之間，據了解她每次出騷的身價已經要48萬港元，就連最簡單於社交平店賣個廣告，都要收成18萬元，身價直逼姜濤！七師傅表示成功須苦幹，越勤力越有錢，更豪爆自己有物業、現金、基金、黃金、投資，乜到有，持有的物業更十隻手指數唔晒，包括用來度假的3,000呎獨立屋。七師傅更分享發達秘訣，就是比雞瞓得遲、比雞起得早。同雞鬥，你就成功啦！
麥玲玲 涉足歌影視
56歲的麥玲玲1996年起轉型為全職風水師，客戶包括證券行及大型地產公司。早在2013年已被爆出身家逾1.3億，擁有多個物業。涉足歌影視的她，還做過纖體公司代言人。她客串TVB劇集《逆天奇案》更出動過千萬的珠寶、手袋、名錶等拍攝。估計她現時的身家早已衝破1.3億，名副其實的億萬富婆。最近麥玲玲北上發展，在廣州開設風水吉祥物店，據知一年的利潤高達3,000萬人民幣（約3,500萬港元）。
蘇民峰 舊樓成幢買
61歲的蘇民峰髮型師出身，自稱「現代賴布衣」。他1983年開始以業餘性質為客人分析風水命理。1988年獲聘往歐洲多國，包括瑞典、挪威、丹麥及西班牙勘察風水，回港後，蘇民峰開始接受媒體訪問，聲名大噪。近年，他除了繼續推出運程書外，間中客串電影演出，包括梁朝偉的《行運超人》。蘇民峰多年來投資甚有眼光，2021年他「疫市」沽出一個半山堅道地舖，大賺約3,750萬元離場。今年3月有消息指他以5,200萬於上環購入文咸東街全幢舊樓，投資有道，據知他坐擁逾億元物業。
李丞責 物業遍亞洲
現年53歲的李丞責，19歲已有全世界最年輕風水師之美譽，早年已運用各種玄學術數方法投資，屢有斬獲，曾買中3T贏巨額獎金。李丞責投資物業遍布亞洲及英國，單在中國各大城市，據知他擁有60幾個物業，有指其身家保守估計超過8億港元。李丞責曾接受傳媒訪問透露，早年在內地進行樓盤講座時，由於他們可能沒有現金支付，因此他們會選擇送單位、舖位，或以低價出售給李丞責，因此他現時在上海、北京、海南島、深圳等地都有物業。太太為前港姐劉倩婷。
司徒法正 低調驅魔人
74歲的司徒法正曾經擔任龔如心爭產案的風水專家證人，人氣急升。曾主持有線靈異節目《怪談》，其驅鬼金句「出事吖嘛！」更成為網絡潮語。不過他本人甚少透露家事，因此相對其他堪輿家來說較低調。不過早在2016年，曾有傳媒大爆司徒法正的身家同樣億億聲，非常富貴。
李居明 傳身家20億
66歲的李居明早年於報界及電影圈任職達十年，1988年轉行做全職命理師，百足咁多爪的他涉獵甚廣，包括電台、影視、出書，亦有售賣風水物品，他創辦新光中國戲曲文化，新編粵劇超過35套。去年他以1,900萬元放售其持有8年的旺角花園街地舖。生財有道的李居明據知坐擁近20億元身家。
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