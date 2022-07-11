香港6大堪輿學家身家大比拼 七師傅都要輸！其中一位超過20億

七仙羽（七師傅）近年因獨特搞笑言論及行為深受網民喜愛，近日更爆出她的身家介乎10億至100億之間，她日前接受傳媒訪問時就自爆有物業、現金、基金、黃金、投資，乜到有，物業更多到十隻手指數唔晒！除了七師傅之外，香港不少堪輿學家也是吸金王，當中比七師傅更厲害的大有人在，有人在內地各地擁有近60個物業，有人家產保守估計有20億，真是一山還有一山高，現就盤點一下哪幾位堪輿學家如此富貴！