墨魚遊戲2｜張文傑男扮女裝撞樣何雁詩 實力+搞笑潛力驚人 成下集最受期待玩家！

YouTube頻道「試當真」的節目《墨魚遊戲2》全城熱爆！第一集完咗後，今個星期四（23日）會播映第二集最終回，當中餘下嘅生環者表現備受矚目！其中外型好突出嘅「打得之人」張文傑放棄剛強一面，以男扮女裝登出，被網友笑指撞樣何雁詩！