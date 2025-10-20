墨魚遊戲2｜張文傑男扮女裝撞樣何雁詩 實力+搞笑潛力驚人 成下集最受期待玩家！
張文傑成下集最受期待玩家！網民：係咪打算用美貌殺人
張文傑早前在Threads宣傳時，已連環放笑彈：「媽！如果你多左個咁既女，你會幫佢改咩名？定係名都唔洗改殺左我？」而張文傑分享多張花絮照片，其外表更被指撞樣卡通人物Dora、E夫人及女星何雁詩，何雁詩亦不禁親回一句「姐姐」，相當爆笑！另一方面，張文傑在後台與嘉賓們打成一片，又扮柔弱向陳健安尋求保護，真係勁有喜感！網友睇完第一集觀後感透露，張文傑把柔滑嘅假髮一出現嘅每一個鏡頭都好好笑，「Dora係咪打算用美貌殺人？！」
四仔｜張文傑飾演「新版張耀揚」自嘲係底褲蒙面俠
有關他的背景，《九龍城寨之圍城》爆出的「城寨四少」，其中之一的「四仔」38歲張文傑被封「新版張耀揚」，原來張文傑本身戰鬥力極高，係資深動作指導！
四仔是住在城寨裡的中醫跌打師傅，曾為重傷的陳洛軍治病。他經常戴著面罩遮蓋臉上的疤痕，屋內收藏大量日本成人影帶，目的是尋找被迫在日本拍攝成人片的女友。四仔身形強壯，是力量型搏擊高手，拳勁甚至能與大老闆匹敵！
四仔（張文傑飾）四仔是住在城寨裡的中醫跌打師傅，曾為重傷的陳洛軍治病（圖片來源：大會提供）[/caption]
幕後花絮︳四仔「底底笠頭」造型受熱討 終極打boss先見面口
張文傑表示「底底笠頭」造型一開始都有產生自我懷疑，但慢慢拍耐咗，就開始習慣認為呢個頭套已經係他的一部份，甚至導演要求除頭套時，張文傑更表示唔好「四仔未準備好以真面目去接受呢個世界」，所以一直到最後一場打終極boss才見真面目，令到電影效果更好。
四仔「底底笠頭」造型受熱討（圖片來源：大會提供）[/caption]
張文傑終極打boss先見面口（圖片來源：大會提供）[/caption]
幕後花絮︳張文傑原來係四子中武功底子最強
飾演四仔的張文傑是四子中武功底子最強的，他笑言：「多年來沒打得這麼爽過，這種動作片很久沒做過了，真過癮。我和Kenji合作過很多次，他是一個很厲害的武術指導。」 張文傑說四仔的武器就是拳腳，他說：「四仔的力道夠猛，我夠大只、夠重，導演說我可以用力打爆石頭。為了演繹這種大力，導演和武指研究過四仔的武器，大家都覺得四仔的武器就是他的雙手和雙腳。因為沒有武器，我用手腳硬擋，結果手腳都瘀青了。」他還透露，每天花3小時化傷妝，加上1小時卸妝，是最痛苦的事情，因為化妝時不能動、不能睡。
張文傑原來係四子中武功底子最強，而且自己都係動作指導！（圖片來源：大會提供）[/caption]
張文傑3歲開始接觸中國武術！識詠春、跆拳道、泰拳、拳擊等
全因他也是動作指導張文傑自幼受父親影響，3歲開始接觸中國武術，10歲時便向父親張孝慈及伯伯張存學習不同雜技，並跟隨他們到各地表演。他熟悉詠春、跆拳道、泰拳、拳擊等多種武藝。 2001年，他開始參與多部電視及電影的幕後工作，負責特技、舞台動作，並擔任動作設計和演員替身。他在2001和2002年分別獲得深圳市傳統武術比賽一等及二等獎項。2009年起，他轉向幕前，參與拍攝《風暴》、《一個人的武林》、《迷城》、《沖天火》、《大師兄》、《怒火》、《地產仔》、《神探大戰》、《明日戰記》等多部電影及電視劇。近年來，他也擔任動作指導和動作設計，如《特務肥姜2.0 MV》、《紮職2》、《紮職3》等。2023年，他加入天火娛樂文化有限公司。
張文傑腹肌很猛！（圖片來源：ig＠germancheung）[/caption]
（圖片來源：ig＠germancheung）[/caption]