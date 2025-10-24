《墨魚遊戲3》冠軍誕生！大熱陸永捱到最後 最終人性考驗結局超意外

《墨魚遊戲3》昨晚播出最終回，經過激烈廝殺後終於誕生冠軍！Lolly Talk成員阿蛋在最後一關「007入子彈」中擊敗好姊妹Yanny，成為唯一存活的玩家。不過最令人意外的是，節目最後竟然出現戲劇性轉折，阿蛋需要面對人性終極考驗，究竟她會如何選擇？