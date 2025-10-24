《墨魚遊戲3》冠軍誕生！大熱陸永捱到最後 最終人性考驗結局超意外
《墨魚遊戲3》昨晚播出最終回，經過激烈廝殺後終於誕生冠軍！Lolly Talk成員阿蛋在最後一關「007入子彈」中擊敗好姊妹Yanny，成為唯一存活的玩家。不過最令人意外的是，節目最後竟然出現戲劇性轉折，阿蛋需要面對人性終極考驗，究竟她會如何選擇？
Lolly Talk兩位成員最終對決
在最後一關「007入子彈」遊戲中，八位玩家需要分別選擇上子彈或開防護網決定生死。陸永在這個環節展現出超清晰的思路和策略，被網民大讚是「最會玩遊戲的人」。他運用精準的邏輯分析每一步棋，令觀眾見識到真正的遊戲大王實力。可惜最終陸永未能笑到最後，與洪天明、東方昇、Ming仔、雞翼、林子峰一同在八強階段出局，只能眼睜睜看著Lolly Talk兩位成員阿蛋和Yanny進入最終對決。
阿蛋擊敗好姊妹Yanny 奪得冠軍寶座
最後決戰由Lolly Talk的兩位好姊妹阿蛋和Yanny對決，場面既緊張又感人。經過一輪心理戰後，Yanny最終選擇上子彈，而阿蛋則選擇開槍。當槍聲響起的一刻，阿蛋成為唯一活下來的玩家，正式奪得《墨魚遊戲3》冠軍寶座。不過節目並未就此結束，製作組安排了一個意想不到的人性考驗環節，為整個遊戲增添更深層的意義。
《墨魚遊戲3》設計巧思 人性考驗成亮點
原來在所有遊戲開始之前已經有一位BB出世，因此技術上有兩位存活者。製作組安排阿蛋面對終極選擇：在你死我活的情況下，她會選擇犧牲小朋友成就自己，還是願意讓BB存活下來？最終阿蛋選擇了後者，成功通過製作組的人性考驗。當她扣動扳機時，手槍內已經沒有任何子彈，證明她的善良獲得了回報，正式成為今季《墨魚遊戲》的真正冠軍。
網民熱議陸永金句連環爆 洪天明搞笑擔當
節目播出後網民反應熱烈，紛紛討論各參賽者的表現。陸永在遊戲中爆出不少金句，加上他清晰的思路和策略分析，成為網民熱議焦點。網民留言「陸永真係遊戲大王，每一步都計得好精準」、「佢嘅思維真係好清晰，可惜最後都係輸咗」。至於洪天明則以搞笑擔當角色深入民心，他在遊戲中不停爆金句，更笑稱「老婆叫我唔好亂射」，令場面非常歡樂。不過有部分網民認為最後阿蛋與Yanny的對決安排略嫌突兀，而人性考驗環節亦被指「做多咗」，但整體而言節目仍獲得正面評價。
圖片來源：YouTube@試當真資料或影片來源：原文刊於新假期