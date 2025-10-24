墨魚遊戲3｜盤點9大必睇精彩位！陸永繼續狂爆金句 1玩家登場反被網民鬧爆
1. 游學修抽死籤全場震驚
在《墨魚遊戲3》由「氹氹轉菊花園」遊戲展開，所有人都戴著大型的菊花頭套，而遊戲規則分三大區域，其中一區是「危險區」，若在旋轉中期間行落「危險區」的人有可能要淘汰。這一遊戲最後只有18人生存。
作為試當真創辦人的游學修在同一回合抽中死籤，全場人都表示驚訝。導演特別安排所有試當真槍手一起射殺他以示敬意，游學修在最後時刻搞笑演出臨終遺言：「我呢世一，最榮幸可以…」故意將話說到一半，留給觀眾自行想像。
2. Tyson Yoshi抽死籤 1句全場爆笑
當中，Tyson Yoshi一直表示好想抽中死，最後他抽中死時大叫一句：「你哋慢慢玩啦，我返屋企玩貓」，全場氣氛即刻輕鬆許多，場面爆笑。
3.13歲Jacky當國王遇險 嘉盈暖心保護感動全場
在「氹氹轉菊花園」遊戲環節中，全場最年輕的13歲玩家Jacky抽中當「國王」，同時卻抽到「危險區」。嘉盈見狀立即主動安慰他：「你唔需要保護我哋，應該由我哋保護你㗎。」這句話瞬間令Jacky感動到爆喊，嘉盈更貼心提醒他：「你千祈唔好出聲，你擰轉面，你乜都唔好講。」
當大家察覺Jacky處於危險區域時，鄧月平、嘉盈與藍仔頭等人都主動衝下去陪伴他，連陳家樂都父愛爆發加入安慰行列，場面溫馨。
4. 鍾雪瑩驚喜再登場
中場休息時金馬影后鍾雪瑩以「叛變紅衣人」身份驚喜登場，Stone與張文傑、Martin王智騫三人跟隨她反抗黑衣人。
5. Stone屈機連環猜中對手出招
最後被包圍需要玩包剪揼決生死時，Stone作為藍隊隊長不斷猜中對方出招，勝出率高達8成，連陸永都抵死說：「我係你嗰隊，都唔好意思」，獲全程封為「包剪泵王」超級屈機。
6. 陸永狂爆金句成MVP
《墨魚遊戲3》播出後，網民一致認為陸永憑藉連串爆笑金句成為全晚MVP。有網民火速製作名為「《墨魚遊戲6Wing》全都是陸永精華」的剪輯片段，收錄他在《墨魚遊戲2》和《墨魚遊戲3》中的所有精彩時刻。網民紛紛留言讚賞：「佢同遊戲大王真係好正😂😂😂感謝師兄剪片留念」、「辛苦哂手足！就係要呢條片！」、「陸永mvp」、「此片會爆」、「我可以一日睇一次，笑死」、「陸永太勁」等。
7.洪天明 vs 陸永終極對戰
最後一個遊戲進入個人戰，餘下8名玩家圍成一圈玩「007入子彈」。開局不久，洪天明率先提議其他人一齊「隊」陸永，直指對方由頭到尾都只靠「講嘢」生存，毫無實際付出，是名副其實的「free rider」。
不過到最後洪天明最終反被Ming射死出局，他在花絮中坦言，能堅持到最後一個回合，已經覺得對得住自己同班兄弟，能夠參與這次「盛事」亦感到非常滿足。不過，一提到陸永，他爆笑表示：「講起佢我都好想死。」
8. LollyTalk阿蛋奪得冠軍反獲負評
在最後一個回合中，餘下的玩家只剩下JFFT的雞翼，以及Lolly Talk的Yanny與阿蛋三人展開對決。結果雞翼率先被殺出局，Yanny亦不敵阿蛋，阿蛋最終成功奪得冠軍。然而，不少網民對最終結果感到相當意外，皆因最後生存的竟然是兩位Lolly Talk成員。有網民直言今次Lolly Talk參賽「實在不討好」、甚至覺得整個走向觀感尷尬；亦有人認為安排有「劇本感」，令比賽刺激度有所降低。
9. BB玩家出現網民嫌多餘
在Lolly Talk成員阿蛋順利贏出比賽之際，大會突然拋出「終極反轉」——原來開場015號玩家阿發誕下的BB亦被視為最後一位玩家，而阿蛋與BB只能二選一、唯有一人存活。阿蛋最終選擇犧牲自己，認為BB代表「未來與希望」。此時黑衣人才宣佈，阿蛋其實已成功通過考驗，正式奪得冠軍並獲得$100獎金。
不過，這段「BB伏筆」就令網民意見兩極。有觀眾直言劇情多餘、硬塞感動位，對Lolly Talk贏出亦感到失望；但亦有不少網民表示接受結局設定，認為整體呼應「人性考驗」主題，為節目劃上相對圓滿的句號。