40歲壇蜜艷光不再驚變皮包骨 否認健康出問題
日本「情色女王」壇蜜日前為家鄉秋田縣橫手市擔任火炬手時，被發現以往豐滿的身形忽然暴瘦，驚變皮包骨！有指近年因為與老公一直過著半分居生活，婚姻亮起紅燈，令壇蜜的健康亦受到打擊，不過壇蜜隨即開腔否認身體出問題，只解釋因為當日所著的衣服尺碼太大，才令她看起來似足「火柴人」！
文：東方新地｜圖：東京奧運官網及Twitter圖片、壇蜜寫真集及IG圖片
壇蜜 前年閃婚嫁漫畫家
現年40歲的日本「情色女王」壇蜜，日前為家鄉秋田縣橫手市擔任火炬手，負責傳遞奧運聖火，雖然當日她全程都笑容滿臉地向著巿民揮手，顯得十分精神奕奕，但穿著一件白色短袖T恤的她，一雙手臂骨瘦如柴，令外界都好擔心她的健康狀況。
壇蜜前年11月閃嫁漫畫家清野通（清野とおる），封盤做人妻，但有傳她一直與老公半分居生活，每周只有一半時間同住，同時有傳她近年經常出現莫名的頭痛和頭暈，但一直未能找到病因。不過對於有關自己忽然暴瘦的報道，壇蜜日前在其主持的電台節目中開腔回應，否認自己身體出現問題。
今年初身體響警號
壇蜜在節目中解釋當日是因為所著的衣服尺碼太大，才令她看起來似足「火柴人」，不過她也承認去年夏天因為祖母離世，令她在傷心之下體重有所下降，到今年初更曾出現頭暈的情況，但在看過醫生後，已有所好轉。
擁有E Cup巨乳的壇蜜，自2009年入行以來一直走性感路綫，2012年曾全裸演出三級片《請做我的奴隸》，2013年又在日劇《半澤直樹》中飾演情婦「藤澤未樹」一角爆紅，而被封為「國民情婦」。直到前年嫁人封盤，壇蜜才宣布收起性感一面，不再推出露肉寫真集。
與老公半分居
壇蜜和老公清野通在2017年3月一起拍攝TBS電視台的節目《櫻井•有吉THE夜會》時認識，之後兩人開始秘密拍拖，到2019年11月22日（日本的「好夫妻日」），兩人登記結婚，但之後因工作需要有各自空間，壇蜜和老公一直選擇過著半分居生活，每周只有一半時間同住。