40歲壇蜜艷光不再驚變皮包骨 否認健康出問題

日本「情色女王」壇蜜日前為家鄉秋田縣橫手市擔任火炬手時，被發現以往豐滿的身形忽然暴瘦，驚變皮包骨！有指近年因為與老公一直過著半分居生活，婚姻亮起紅燈，令壇蜜的健康亦受到打擊，不過壇蜜隨即開腔否認身體出問題，只解釋因為當日所著的衣服尺碼太大，才令她看起來似足「火柴人」！

文：東方新地｜圖：東京奧運官網及Twitter圖片、壇蜜寫真集及IG圖片