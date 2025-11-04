壽司郎反駁《東張西望》 遭食環署突擊巡查上環店：好快有公布

東張西望》昨晚播出水貨客走私海鮮報道後，壽司郎火速發聲明反駁內容不實，更揚言採取法律行動。今日下午食環署人員突然現身壽司郎上環分店進行巡查，離開時更透露「好快有公布」，事件發展令人關注。

食環署4人突擊巡查壽司郎上環店

今日下午約1時半，4名食環署食物安全中心人員先後離開壽司郎上環無限極廣場分店，其中一名人員手持文件向記者透露「好快有公布」。當時店外仍有超過30名上班族等候入座，需要輪候超過40枱。巡查期間未見當局人員攜帶用作採樣的冰箱等工具，但人員逗留時間頗長，引起外界關注。

壽司郎店長拒絕透露巡查詳情

向該店接待處查詢食安中心行動詳情時，獲轉介由店長回應。店長表示暫時不能透露任何詳情，只稱當局稍後將有公布。壽司郎方面對今次突擊巡查顯得相當謹慎，拒絕透露更多資訊，令外界更加好奇巡查結果。

《東張西望》揭水貨客走私海鮮疑雲

東張西望》昨日報道指，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品到港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場交收走私食品。節目播放5月於落馬洲口岸拍攝的片段，顯示部分發泡膠箱貼上寫有「斑點鮭」字樣的紙條及連鎖壽司店地址。水貨客從內地取貨至出車送貨最少經歷5至6小時，即走私食品在無急凍保存情況下放置多個小時，恐有變質問題，該事件引起熱議，有網民猜測是壽司郎，而壽司郎同晚發表聲明，斥責報道內容不盡不實，影射及間接誹謗壽司郎，強調所有食材透過指定物流公司運送，稱水貨客可能在未經同意下撿拾了壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途。

網民質疑走私可行性：「阿婆走私唔合理」

網民對事件議論紛紛，有人質疑走私的可行性：「阿婆走一轉送到幾多運費幾多，頂到幾枱客個量，壽司郎仲要接近係開門排到收鋪，真係唔信會平得過一lot貨用車送。」另有網民認為：「成件事好簡單，純粹阿婆偷人地連鎖餐廳送完貨既盒黎做走私，之後比人影到走私就無限聯想。」亦有網民指出：「食環最多只係check到有冇問題，係咪換咗水貨都check到？就算大陸貨都可以安全喎。」大部分網民傾向相信壽司郎的解釋，認為大型連鎖店不會冒險使用來歷不明的食材。

壽司郎 東張西望 攝製隊於某日早上七時半到落馬洲香港入境大堂守候視察，果然發現婆婆及水貨客出現，他們非常熟手地交收貨物，所有貨物均寫上「斑點鮭」字樣。（圖片來源：TVB）
攝製隊於某日早上七時半到落馬洲香港入境大堂守候視察，果然發現婆婆及水貨客出現，他們非常熟手地交收貨物，所有貨物均寫上「斑點鮭」字樣。（圖片來源：TVB）
壽司郎 東張西望 走私客由內地偷運「魚生」入境的整個「刺身過關」過程完全無監管。（圖片來源：TVB）
走私客由內地偷運「魚生」入境的整個「刺身過關」過程完全無監管。（圖片來源：TVB）
壽司郎 東張西望 《東張西望》揭發中港兩地走私魚生集團「刺身過關」全無監管，更懷疑牽涉本港大型連鎖壽司店。（圖片來源：TVB）
東張西望》揭發中港兩地走私魚生集團「刺身過關」全無監管，更懷疑牽涉本港大型連鎖壽司店。（圖片來源：TVB）
壽司郎 東張西望 黑心走私食物來歷不明，交貨地點更遍佈港九新界，攻陷各大街市及商舖。（圖片來源：TVB）
黑心走私食物來歷不明，交貨地點更遍佈港九新界，攻陷各大街市及商舖。（圖片來源：TVB）
壽司郎 東張西望 《東張西望》於今年五月接獲匿名舉報後展開深入偵查，攝製隊依據報料者提供的多條影片，直擊落馬洲大批長者婆婆充當「水貨兵」進行交收。（圖片來源：TVB）
《東張西望》於今年五月接獲匿名舉報後展開深入偵查，攝製隊依據報料者提供的多條影片，直擊落馬洲大批長者婆婆充當「水貨兵」進行交收。（圖片來源：TVB）
壽司郎 東張西望 （圖片來源：官方圖片）
（圖片來源：官方圖片）
壽司郎 東張西望 面對種種揣測，壽司郎在《東張西望》播畢後火速作出聲明澄清，並指有關《東張西望》失實報導：（圖片來源：Facebook@壽司郎）
面對種種揣測，壽司郎在《東張西望》播畢後火速作出聲明澄清，並指有關《東張西望》失實報導：（圖片來源：Facebook@壽司郎）

圖片來源:TVB、官方圖片、Facebook@壽司郎

