60歲夏文汐深圳街頭自爆被偷拍 華麗轉身晒玉背狀態凍齡

60歲夏文汐近日在《新聞女王2》中飾演Man姐養母Madam阮，霸氣演技配上凍齡靚樣成為全城熱話。豈料她竟在小紅書自爆深圳街頭被偷拍，更大膽晒出玉背照片，網民驚嘆她完全不像已屆60歲，紛紛大讚其保養得宜的身材和樣貌。