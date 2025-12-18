60歲夏文汐深圳街頭自爆被偷拍 華麗轉身晒玉背狀態凍齡

60歲夏文汐近日在《新聞女王2》中飾演Man姐養母Madam阮，霸氣演技配上凍齡靚樣成為全城熱話。豈料她竟在小紅書自爆深圳街頭被偷拍，更大膽晒出玉背照片，網民驚嘆她完全不像已屆60歲，紛紛大讚其保養得宜的身材和樣貌。

夏文汐深圳街頭自爆被偷拍 原來只是開玩笑

夏文汐在小紅書上載影片時竟自爆在深圳街頭被偷拍，令粉絲一度擔心她的私隱受到侵犯。但其實夏文汐只是跟大家開玩笑，原來她只是在街頭拍攝唯美靚相而已。這個幽默的自嘲方式展現了她親民的一面，也讓粉絲們鬆了一口氣，同時對她的幽默感大為讚賞。

西裝Look華麗轉身晒玉背 網民激讚不像60歲

夏文汐以西裝Look上陣拍攝這輯照片，前面看似十分型格專業，但好戲在「後頭」。她一個華麗轉身露出大玉背，展現出令人驚艷的身材線條和肌膚狀態。這個轉身動作不但充滿戲劇效果，更完美展示了她多年來的保養成果，讓人完全看不出她已經60歲的真實年齡。

網民狂讚凍齡效果 大嘆保養功力深厚

網民看到夏文汐的照片後紛紛留言大讚，「套衫同褲好型文汐姐姐好靚」、「要不要也來北方偷偷走一回」、「轉身好驚艷」、「姐好美」等讚美之詞不絕於耳。不少網民都對她60歲仍能保持如此好的身材和肌膚狀態感到驚嘆，認為她的凍齡效果完全不輸給年輕後輩，保養功力確實深厚。

夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
夏文汐 新聞女王2 （圖片來源：小紅書）
圖片來源：TVB、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期

