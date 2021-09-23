夕陽新丁｜旅遊達人梁彥宗學歷原來好猛料 美國普林斯頓大學畢業 會考攞8A

ViuTV近日開播的新節目《夕陽新丁》搵來一班年輕藝人親身到夕陽行業打工，其中已在今年初離巢大台的「旅遊達人」梁彥宗（Chris），日前就在節目第三集（22日）中變身牧羊人，幫華哥手趕羊，引起不少網民關注，大讚「好有heart嘅節目」、「ViuTV襯你風格好多」、「好開心可以喺Viu見到你」等等，原來梁彥宗本身學歷好猛料，除了畢業自美國普林斯頓大學外，中五會考仲攞過8A！

文：東方新地｜圖：梁彥宗IG、ViuTV圖片