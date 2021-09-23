夕陽新丁｜旅遊達人梁彥宗學歷原來好猛料 美國普林斯頓大學畢業 會考攞8A
ViuTV近日開播的新節目《夕陽新丁》搵來一班年輕藝人親身到夕陽行業打工，其中已在今年初離巢大台的「旅遊達人」梁彥宗（Chris），日前就在節目第三集（22日）中變身牧羊人，幫華哥手趕羊，引起不少網民關注，大讚「好有heart嘅節目」、「ViuTV襯你風格好多」、「好開心可以喺Viu見到你」等等，原來梁彥宗本身學歷好猛料，除了畢業自美國普林斯頓大學外，中五會考仲攞過8A！
文：東方新地｜圖：梁彥宗IG、ViuTV圖片
《夕陽新丁》梁彥宗 美國普林斯頓大學主修生態及進化生物學
現年30歲的梁彥宗曾在無綫劇《大步走》中飾演歐瑞偉和王綺琴的兒子「念孝」，劇中他由外國讀書期間回港休假，談及自己就讀的是「生態與進化生物學」，原來現實中梁彥宗也是在美國名校普林斯頓大學修讀這一科。
會考攞8A
梁彥宗是家中獨子，曾就讀循道學校，2007年畢業於拔萃男書院（中五），是會考8A狀元。不過他沒參加大學拔尖，而是轉讀李寶椿聯合世界書院，就讀了兩年國際預科教育文憑（IB）課程，及後在2009年更成功考入QS世界大學排名12的名校美國普林斯頓大學，主修生態及進化生物學。
曾應徵「絕世筍工」 入圍至最後三強
2013年，梁彥宗曾應徵獲譽為「絕世筍工」的澳洲旅遊局昆士蘭國家公園巡護員，更成功入圍至最後三強，成功開啟他的旅遊KOL之路。之後梁彥宗加入了無綫電視，主要拍攝J2頻道的旅遊節目，包括《50日背遊中美》、《背遊中亞》、《背遊摩洛哥》和《背遊南美的北邊》。
創立網上預訂平台「Turtobook 潛烏龜」
梁彥宗熱愛生態學，2017年，他取得數碼港投資創業基金，與兩位友人一同創立網上預訂平台「Turtobook 潛烏龜」，主要透過集運形式提供網上潛水自由行預訂服務。今年1月7日，梁彥宗公布與無綫電視的合約經已屆滿，當時他表示TVB並非其主要收入來源，所以不擔心生計。
與周奕瑋合力經營《Jar緊宗指》YouTube頻道
疫情下，梁彥宗與大家一樣去不到旅行，但他也和另一旅遊達人周奕瑋合力經營《Jar緊宗指》YouTube頻道，與大家分享旅遊經和生活趣事，主題包羅萬有，即使看不到他們的旅遊節目，但也可以在YouTube頻道見到他們，滿足一眾支持者。